Террористов ИГ взяли по невыплаченному кредиту

Оперативники ФСБ и МВД вышли на группировку террористов, собиравшихся устроить взрывы на Новый год в Москве, после того, как один из них выставил автомат Калашникова на продажу, чтобы погасить кредит.

Фото: АР

Как рассказал Лайфу один из оперативников, участвовавших в задержании боевиков запрещенной в России группировки ИГ, в начале декабря спецслужбы получили информацию о том, что в специальных оружейных сообществах в Интернете молодой мигрант ищет покупателя на автомат Калашникова.

"На продавца под видом потенциального покупателя вышел один из сыщиков, который согласился купить автомат, — рассказывает источник издания. — После чего за ним была установлена слежка, чтобы выйти на других участников группировки. Получив деньги за оружие, молодой человек направился с ними в "Россельхозбанк", где погасил свой кредит. Когда счастливый бывший должник пришёл в съёмную квартиру, где проживали ещё трое человек, туда следом и нагрянули бойцы спецназа ФСБ и Нацгавардии".

Уже после задержания продавец автомата Тамерлан Сычоев рассказал оперативникам, что все деньги, которые он получил от продажи оружия, он отдал в счёт оплаты кредита, который якобы брал для собственного бизнеса: планировал открыть небольшой цех по металлообработке.

Напомним, суд Москвы вынес постановление об аресте четверых подозреваемых в подготовке терактов в столице, задержанные ФСБ накануне. Аброр Хайдаров, Тамерлан Сычоев, Хисматулла Наимов и Виктор Федорович будут заключены под стражу до 14 февраля 2017 года. Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "приготовление к теракту", "торговля оружием" и "незаконное изготовление взрывчатки". Срок предварительного расследования продлён до 14 февраля 2017 года.

При обысках у злоумышленников нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также "значительное количество взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности". По данным ФСБ, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ, который был объявлен властями Таджикистана в международный розыск и сейчас находится в Турции.

Как сообщил Pravda.Ru источник, близкий к Национальному антитеррористическому комитету, задержанные должны были повторить парижский сценарий в Москве. Спецслужбы обнаружили фото и планы крупных ТЦ, схему метро. Кроме того, атака с автоматическим оружием должна была пройти на центральных площадях (условно — манежная, ВДНХ, ЦПКиО).

По данным директора ФСБ РФ Александра Бортникова, в этом году в России в ходе контртеррористических операций уничтожены 129 боевиков, в том числе 22 главаря бандитского подполья, и 898 бандитов задержано. Как заявил директор ФСБ РФ в ходе заседания 13 декабря 2016 года Национального антитеррористического комитета (НАК), контрразведчикам удалось предотвратить 42 теракта, в том числе в Москве.

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