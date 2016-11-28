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"Талантливый имитатор" — замдиректора ФСИНа охарактеризовал Дадина

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Служебная проверка не выявила фактов незаконного применения силы к осужденному за нарушение порядка проведения митингов Ильдару Дадину, отбывающему наказание в исправительной колонии в Карелии.

Талантливый имитатор — замдиректора ФСИНа охарактеризовал Дад
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"ФСИН России завершила служебную проверку по информации, распространенной в СМИ, о якобы примененном насилии в отношении осужденного Дадина, отбывающего наказание в исправительной колонии №7 УФСИН России по республике Карелия. По результатам проверки факты недопустимых методов воздействия на Дадина, незаконного применения физической силы к осужденному, в связи с чем был причинен вред его здоровью, своего подтверждения не нашли", — цитирует РИА Новости заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.

По его словам, все материалы служебной проверки переданы в следственные органы, осталось только дождаться принятия процессуального решения. Как сообщил Максименко, на осужденном Дадине не найдено ни единого физического повреждения — ни врачами ФСИН, ни комиссией гражданских врачей районной больницы, ни врачами больницы в Петрозаводске.

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко назвал осужденного "очень талантливым имитатором с великолепным артистизмом и потрясающим воображением". Он отметил, что рекомендованный правозащитным сообществом один из ведущих нeврoлoгoв-эпилептологов России, доктор медицинских наук Василий Генералов также не выявил травм у заключенного.

"Он заявил, что не обнаружил скрытых повреждений и травм, которые были бы видны специалисту даже при отсутствии синяков и внешних гематом даже по прошествии достаточно длительного периода времени", — сказал Максименко, отметив, что все полученные в ходе проверки сведения переданы в следственные органы.

По словам замглавы ФСИН, Дадин, давший письменное согласие на прохождение проверки на полиграфе у независимого специалиста, затем без объяснения причин отказался это сделать. "Также он отказался пройти новое исследование ЭЭГ у доктора Генералова, который, оставив сотни пациентов, действительно нуждающихся в его помощи, из Москвы за свои деньги добрался до Сегежской колонии. И мне самому становится как-то совсем неловко, что такой специалист мирового уровня как Генералов катается зазря по морозу и заснеженным лесам", — подчеркнул Максименко.

Говоря о дальнейшей судьбе Дадина, он подчеркнул, что ФСИН поставит в этом деле точку после получения официального заключения от следственных органов. "Очень хочу обратить внимание, что еще никогда до этой истории ФСИН не была такой открытой для всех правозащитников, да и просто для общества. ФСИН не собирается ничего утаивать и скрывать, она стремится стать абсолютно прозрачной. Мы предлагали раньше и предлагаем сейчас: если действительно есть факты нарушений и злоупотреблений, то давайте вместе будем их вскрывать и исправлять, а виновных — наказывать", — добавил Максименко.

Как сообщает Лайф, супруга осуждённого Ильдара Дадина Анастасия Зотова заявила, что ФСИН подошла к делу безответственно.

"Понятно, что проверка ФСИН проводилась спустя рукава. Потому что 1 ноября, как только они услышали об этом и люди вышли ко ФСИН, и я тоже там была, сотрудники ФСИН клятвенно обещали, что результаты этой проверки они нам предоставят через 10 дней. Но через 10 дней никаких результатов не было, я звонила во ФСИН, со мной не хотели разговаривать, бросали трубки. С адвокатами и родственниками других заключённых они тоже не хотели разговаривать, то есть действительно в этой колонии творится что-то ужасное, — сказала Зотова.

При этом она отметила, что теперь вся надежда на проверку, которую проводит Следственное управление Следственного комитета РФ по Карелии. — Я буду дожидаться результатов проверки СК, буду надеяться, что он отнесётся к этому более ответственно, — подчеркнула Зотова.

Напомним, ранее жена Дадина сообщила, что ее мужа пытают в колонии, избивают и даже угрожают убить, при этом якобы руководство колонии в курсе происходящего.

За нарушение порядка проведения митингов Ильдар Дадин задерживался сотрудниками полиции четыре раза. Неоднократное нарушение существующего законодательства наказывается по уголовному законодательству. Басманный суд приговорил Дадина к трем годам лишения свободы.

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Темы ФСИН Ильдар Дадин права человека
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