Неизвестные угрожают взорвать самолет A320 с 118 пассажирами на борту

Угонщики захватили самолёт A320 ливийских авиалиний, на борту которого находились 118 человек. Об этом сообщает The Times of Malta. Отмечается, что самолёт приземлился на Мальте. Сообщается, что он стоит в аэропорту с включенными двигателями.

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Захвачено судно было в Ливии. Злоумышленники угрожают взорвать его, сообщает Reuters. По некоторым данным, угонщики — последователи Каддафи. У них есть ручная граната.

Мальтийский премьер проинформирован о возможном захвате заложников на борту ливийского самолета.

По данным мальтийского издания, самолет авиакомпании Afriqiyah Airways следовал из Сабхи в столицу Ливии Триполи. Собеседники издания сообщают, что самолет захватил один человек, который вооружен гранатой. По некоторым данным, он готов отпустить захваченных пассажиров, если будут выполнены его требования.

Международный аэропорт Мальты подтверждает "незаконное вмешательство" на борту самолета.

Требования злоумышленников пока неизвестны. По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, службы экстренного реагирования страны приведены в полную готовность.

"Проинформирован о похищении самолета, совершавшего внутренний рейс в Ливии, и последующей его посадке на Мальте. Службы безопасности проводят проверку", — написал премьер Мальты.

Позже с обращением выступила президент Мальты. Она попросила сохранять спокойствие и следить за новостями.

РИА Новости сообщили, что угонщики отпустили заложников.

Напомним, в сентябре комитет национальной безопасности Казахстана задержал радикалов в Алма-Атинской области, которые планировали угнать самолет для совершения теракта.

"Для достижения большого резонанса ими (радикалами) рассматривались варианты проведения терактов в местах массового скопления людей. Кроме этого, проводили разведку аэропорта города Талдыкорган, изучали возможность угона гражданского или военного самолета для совершения резонансного террористического акта по аналогии с нападениями 11 сентября 2001 года в США", — заявили в ведомстве.

Недавно специалисты в области безопасности компании IOActive обнаружили, что хакеры способны захватить контроль над управлением самолетами через установленные на борту развлекательные системы. Об этом сообщает The Telegraph.

В ходе исследования выяснилось, что мультимедийные экраны, с помощью которых пассажиры могут следить за температурой за бортом во время полета или смотреть фильмы, уязвимы и могут открыть доступ к другим бортовым системам.