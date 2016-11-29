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В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами

Происшествия

Самолет с 72 пассажирами, среди которых были футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии.

В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами

Как сообщает телеканал Univision, на борту находилось 72 пассажира и девять членов экипажа. Футболисты направлялись в колумбийский город Медельин для участия в матче Южноамериканского кубка. Лайнер с командой должен был приземлиться в аэропорту Хосе Мария Кордова в Рионегро.

Как передает RT, ссылаясь на местные СМИ, несколько человек, находившихся на борту разбившегося в Колумбии самолёта, выжили. Как отмечается, в одну из больниц города доставлены десять человек.

Авария произошла в провинции Антиокия в районе Ла-Уньон. Портал Mi Oriente пишет, что самолет упал в Серро Гордо (муниципалитет Ла Уньон) из-за нехватки топлива.

Агентство Associated Press, в свою очередь, сообщает, что власти Колумбии проверяют информацию о крушении самолета, который, по данным агентства, вылетел из Боливии. Власти уже прибыли на место аварии.

"Мы работаем с местными властями в связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей с самолетом футбольного клуба "Шапекоэнсе", — говорится в заявлении, которое опубликовано в Twitter колумбийского аэропорта José María Córdova.

Администрация аэропорта также отмечает, что доступ к месту аварии ограничен из-за "климатических условий".

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Темы авария самолет Колумбия Бразилия происшествия
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