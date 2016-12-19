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Источник Правда.Ру

Стали известны подробности покушения на российского посла в Турции

Происшествия

СМИ сообщили, как происходило покушение на российского посла Андрея Карлова. Террорист выстрелил в спину дипломату.

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Фото: AP

Турецкий телеканал NTV со ссылкой на свидетелей сообщил, что убийца произвел несколько выстрелов уже после того, как Карлов упал.

В сообщении отмечается, что убийца после первых выстрелов потребовал от собравшихся на выставке разойтись, после чего подошел к лежавшему на полу Карлову и несколько раз в него выстрелил.

По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", сообщают турецкие СМИ. Нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!", сообщает Haaretz.

Отмечается, что еще три человека были ранены. Преступник сделал по меньшей мере восемь выстрелов.

Очевидцы сообщали, что полиция вступила перестрелку с напавшим на посла России в Анкаре Андрея Карлова. Террорист был ликвидирован.

По данным СМИ, при входе в помещение галереи убийца российского посла предъявил удостоверение полицейского. Мэр Анкары сообщил, что убийца — 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был уволен из полиции после попытки переворота в июле 2016 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимир Путину, сообщают турецкие СМИ.

Граждан России, находящихся в Турции, просят избегать мест массового скопления людей после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Ростуризма.

"Ростуризм просит российских туристов, находящихся на территории Турции, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать мест проживания", — говорится в сообщении.

Федеральное агентство по туризму соболезнует родственникам, друзьям и коллегам погибшего.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони назвал "ужасным" убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова.

"Выражаем свою близость Российской Федерации в связи с ужасным убийством посла Карлова в Анкаре", — написал Джентилони в своем микроблоге в Twitter.

МИД ФРГ решительно осудил убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщается на странице ведомства в социальной сети Twitter.

"Мы осуждаем убийство российского посла в Турции самым решительным образом. Наши мысли — с его семьей", — говорится в сообщении.​"Трусливым нападением" назвал глава МИД Великобритании Борис Джонсон убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

"Шокирован подлым убийством российского посла в Турции. Думаю о его семье. Я осуждаю это трусливое нападение", — написал Джонсон в Twitter.

19 декабря вооружённый мужчина совершил нападение на посла России в Анкаре во время его выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок".

Позднее в МИД России официально подтвердили гибель Карлова в результате вооружённого нападения.

Темы посол Турция Андрей Карлов
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