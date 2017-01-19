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Источник Правда.Ру

Двухмоторный "Дуглас" времен ВОВ нашли в акватории Черного моря

Происшествия

Водолазы МЧС России при подготовке к крещенским купаниям нашли на дне Черного моря военный самолет времен Великой Отечественной войны и три авиабомбы. сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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Фото: скриншот с youtube.com

"При подготовке береговой линии и акватории к проведению крещенских купаний спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России и специалисты Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружили двухмоторный самолет времен войны и три авиабомбы, предположительно, типа ФАБ-100", - сообщили в министерстве. 

Как рассказали в пресс-службе МЧС России, при обследовании местонахождения авиабомб, на глубине 15-20 метров и на расстоянии около 800 метров от берега, водолазами и спасателями ЮРПСО был обнаружен двухмоторный самолет времен Великой отечественной войны без носовой части, перевернутый вверх шасси.

По предварительным данным, это может быть военный самолет модели А-20 "Дуглас" американского производства. Воздушные суда данного типа в годы войны поставлялись в СССР по ленд-лизу, оснащались тремя крупнокалиберными пулеметами и были способны нести боевой запас до 900 килограммов.

В ближайшее время водолазам-спасателям МЧС России предстоит поднять и обезвредить взрывоопасные находки. 

"Подъем самолета, имеющего высокую историческую ценность, планируется осуществить совместно со специалистами Военно-морского флота министерства обороны России", - пояснили в ведомстве.

Водолазы-спасатели в настоящее время проводят дополнительные погружения для обследования самолета и подготовительные работы для уничтожения авиабомб.

Напомним, Правда.Ру, рассказывала о том, что в ноябре прошлого года канадский дайвер у архипелага Хайда-Гуаи нашел атомную бомбу Mark IV, потерянную 66 лет назад ВВС США над Тихим океаном.

А произошла эта "утрата" так: в феврале 1950 года бомбардировщикB-36 ВВС США выполнял в этом регионе тренировочную миссию. По каким-то причинам три из шести двигателей самолета загорелись. Экипаж был вынужден сбросить находившуюся на борту бомбу над Тихим океаном и покинуть самолет. Американские власти утверждают, что бомба не была оснащена плутониевым зарядом.

Фотографии Mark IV, который Шон Смиричински нашел в интернете, подтвердили определенное сходство между ней и обнаруженным под водой объектом. После этого дайвер и сообщил о своей находке в министерство обороны Канады.

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