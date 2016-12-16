СМИ: В Корее арестовали полный самолет бурятов

Самолет, в котором летели российские туристы, без объяснения причин задержали в аэропорту Сеула. Рейс, прибывший в столицу Южной Кореи из Хабаровска, был арестован, пассажиров отправили в помещение, напоминающее тюрьму.

Фото: AP

В числе задержанных оказалась и 22-летняя дочь известной в Бурятии певицы Татьяны Штыревой. Выпускница юридического факультета в первый раз решила отправиться в Южную Корею на отдых. Девушка смогла связаться с матерью, которой и рассказала о том, что после задержания выпустили только пассажиров бизнес-класса с детьми. У остальных отобрали личные вещи, деньги и документы.

Как рассказала со слов дочери Татьяна Штырева, связавшись с Рен-ТВ и изданием "Байкал-Daily", у людей отбирали всё, вплоть до обуви. В каких условиях сейчас ее дочь, остается лишь догадываться.

"У женщины из Таиланда обувь забрали последнюю, моя дочь ей носки свои дала, чтобы она не замёрзла, а та женщина поделились с ней тёплым пледом. Граждане других стран, что летели этим рейсом, подкармливают наших, тоже как-то помочь стараются", - рассказывает Татьяна.

Женщина уже обратилась в посольство России, там ей ответили, что не оставят без внимания этот инцидент и разрешат его, однако пока выпустили оттуда лишь 8 человек.

Среди арестованных уже прошел слух, до депортации из Южной Кореи можно ждать до года.

Информацию о задержании российских туристов в аэропорту Сеула подтверждает МИД РФ. Однако данные озвучиваются совершенно иные.

"По предварительной информации, в аэропорту Сеула задержаны 24 российских гражданина: 16 человек с борта авиакомпании "Сибирь", шесть - авиакомпании "Аврора", один прилетевший рейсом из Вьетнама и один - рейсом из Узбекистана.

Основанием для задержания, по данным южнокорейской стороны, послужило нарушение миграционного законодательства, а именно несоответствие заявленной цели поездки", - сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

К урегулированию ситуации подключено российское посольство. Гражданам России будет оказано необходимое содействие, пообещали в дипломатическом ведомстве.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в сеульском аэропорту был задержан самолет, на борту

В посольстве РФ в Сеуле заявили, что у них нет данных о задержании самолета с российскими гражданами на борту. "Мы не располагаем подобной информацией", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в российской дипмиссии, добавив, что никаких обращений по этому поводу в посольство не поступало.