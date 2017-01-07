Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается

Происшествия

Снова объявлен конец света, который состоится в октябре 2017 года, когда планета Икс (Нибиру) врежется в Землю. Такое сенсационное заявление сделал известный ученый Дэвид Мид, изложивший свою теорию в своей научной работе "Planet X: The 2017 Arrival". О предсказании исследователя пишут британские сайты Дейли Мейл, Метро и Экспресс.

357804.jpeg

Свои "мрачные" прогнозы Мид пояснил тем, что на Земле за последнее время случилось множество катастроф и землетрясений, в результате чего в земной коре образовалось большое количество трещин и провалов. По его утверждению, в научном мире уже давно известна дата конца света на Земле, но общественность намеренно держат в неведении, чтобы избежать паники.

Несмотря на то, что после столкновения наша планета должна быть полностью уничтожена, мировая элита к предстоящей катастрофе относится "с мудростью", утверждает Мид, и многие уже строят бункеры, чтобы пережить это глобальное событие.

Конец света на Земле в 2017 году пророчит не только Дэвид Мид. Ранее с аналогичным предсказанием выступил магнат Роберт Вичину, заявивший, что уже строит бункер для укрытия. Он убежден, что загадочная планета Нибиру способна создать ад на земле, в котором сгорит все живое.

Тем не менее эксперты NASA считают подобные заявления относительно конца света фантастическими мифами. По утверждению специалистов, планета Нибиру является ничем иным как интернет-мистификацией. Астрономы с уверенностью заявляют, что нет никаких фактических оснований для мрачных предсказаний, так как если бы Нибиру или Планета X были реальными и направлялись к Земле, то это было бы видно уже невооруженным глазом.

Как мы помним, практически каждый год ученые и разного рода исследователи предрекают  очередной Апокалипсис. Однако, несмотря на это, мир продолжает существовать.  Кстати, первое упоминание о конце света датируется 2800 годом до нашей эры. На клинописной табличке, найденной на территории Месопотамии, ученые сумели прочитать следующие слова: "...У меня чувство, что мир доживает последние дни. Повсюду царит взяточничество и коррупция...".

Первый христианский конец света назначили на день кончины апостола Иоанна Богослова, который написал книгу «Откровение», где красочно описал весь процесс гибели человечества, но не указал даты. Предполагалось, что это произойдет в 100 году нашей эры.

156 год - конец света и Апокалипсис должен состояться в это время - пророчество Монтана, одного из ранних христиан.666 год. Число зверя. Многие христиане ждали конца света на протяжении всего этого года.799 и 806 год. Епископ Григорий Турский рассчитал, что конец света произойдет между 799 и 806 годом.922 год. Ипполит Римский предсказал, что Апокалипсис состоится, когда Пасха совпадет с Благовещением. В 992 году Благовещение пришлось на Страстную пятницу. Люди ожидали этот день как последний, но когда конца света не произошло.

1000 год от рождества Христова. Истерия и безумие в преддверии конца тысячелетия. Как отмечают летописцы тех времен, по всей Европе воцарились паника и ужас. Люди бросали работу, днем и ночью отмаливали грехи в церквях, раздавали имущество, укрывались в монастырях. Все ожидали конца света.1033 год. Первое тысячелетие со дня смерти Христа. Всеобщая паника, распродажа имущества. Христиане ожидают Второе пришествие Христа и Страшного суда.

Далее предсказания "конца света" случались также регулярно - раз в столетие. Но уже с 1999 года пророчества появляются практически ежегодно. Самой "точной" датой, которую "прочитали" в календаре Майя, считалась 21.12.2012 года. Однако и в этот раз человечеству повезло и конец света снова был отложен. Теперь - до октября 2017 года.

Читайте также: "Конец света". Каким он был в шестом веке

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Темы конец света Апокалипсис планета Нибиру
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Музеи чайлдфри, или Как обуздать хамов
Ближний Восток
В Сирии воюют 80 стран мира
Советское наследие
Рестораны на Брайтоне – кузница советской эстрады?
Читательский топ
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Определен идеальный возраст для первого секса
Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике
Украина поменяет карателей на пиратов
Астрономы нашли загадочный источник "сигналов инопланетян"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России

Павел Климкин заявил, что санкции необходимы для того, чтобы заставить Москву выполнять минские договорённости.

Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Определен идеальный возраст для первого секса
Общество
Определен идеальный возраст для первого секса
Здоровье
Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике
Украина
Украина поменяет карателей на пиратов
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"

Можно ли проверить качество работы народных целителей и удастся после выдачи им разрешений искоренить шарлатанство, Pravda.Ru узнала у эксперта.

"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Бывший СССР
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Происшествия
Речь Обамы уронила солдата почетного караула

Солдат упал в обморок, когда американский лидер выступал со своей последней речью в качестве верховного главнокомандующего перед военными Соединенных Штатов.

Речь Обамы уронила солдата почетного караула
Турция предложила искать стамбульского террориста по фото Обамы
Теракты
Турция предложила искать стамбульского террориста по фото Обамы
Общество
Жители Петербурга заметили на небе три солнца
Украина
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Александр Широкорад Музеи чайлдфри, или Как обуздать хамов Александр Широкорад Юрий Носовский Украина поменяет карателей на пиратов Юрий Носовский Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев
Комментарии
Oleg Olegandron Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Oleg Olegandron Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
koreisha alexa В Сирии воюют 80 стран мира
Елена Ивановна Хазанов и Ярмольник не узнали Лолиту в образе Эдиты Пьехи
Елена Ивановна Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
vkontakte_218235326 Света нет в конце тоннеля: Украина обесточена в Рождество
vkontakte_378129471 В Сирии воюют 80 стран мира
Игорь Котов(Facebook) ЦРУ, АНБ и ФБР обвинили в хакерских атаках лично Путина
Александр Плотников(Facebook) Уходящий глава Пентагона напоследок пожаловался на Путина
vkontakte_221496676 Прогнозы Стивена Хокинга мрачнее год от года
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?