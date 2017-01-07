Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается

Снова объявлен конец света, который состоится в октябре 2017 года, когда планета Икс (Нибиру) врежется в Землю. Такое сенсационное заявление сделал известный ученый Дэвид Мид, изложивший свою теорию в своей научной работе "Planet X: The 2017 Arrival". О предсказании исследователя пишут британские сайты Дейли Мейл, Метро и Экспресс.

Свои "мрачные" прогнозы Мид пояснил тем, что на Земле за последнее время случилось множество катастроф и землетрясений, в результате чего в земной коре образовалось большое количество трещин и провалов. По его утверждению, в научном мире уже давно известна дата конца света на Земле, но общественность намеренно держат в неведении, чтобы избежать паники.

Несмотря на то, что после столкновения наша планета должна быть полностью уничтожена, мировая элита к предстоящей катастрофе относится "с мудростью", утверждает Мид, и многие уже строят бункеры, чтобы пережить это глобальное событие.

Конец света на Земле в 2017 году пророчит не только Дэвид Мид. Ранее с аналогичным предсказанием выступил магнат Роберт Вичину, заявивший, что уже строит бункер для укрытия. Он убежден, что загадочная планета Нибиру способна создать ад на земле, в котором сгорит все живое.

Тем не менее эксперты NASA считают подобные заявления относительно конца света фантастическими мифами. По утверждению специалистов, планета Нибиру является ничем иным как интернет-мистификацией. Астрономы с уверенностью заявляют, что нет никаких фактических оснований для мрачных предсказаний, так как если бы Нибиру или Планета X были реальными и направлялись к Земле, то это было бы видно уже невооруженным глазом.

Как мы помним, практически каждый год ученые и разного рода исследователи предрекают очередной Апокалипсис. Однако, несмотря на это, мир продолжает существовать. Кстати, первое упоминание о конце света датируется 2800 годом до нашей эры. На клинописной табличке, найденной на территории Месопотамии, ученые сумели прочитать следующие слова: "...У меня чувство, что мир доживает последние дни. Повсюду царит взяточничество и коррупция...".

Первый христианский конец света назначили на день кончины апостола Иоанна Богослова, который написал книгу «Откровение», где красочно описал весь процесс гибели человечества, но не указал даты. Предполагалось, что это произойдет в 100 году нашей эры.

156 год - конец света и Апокалипсис должен состояться в это время - пророчество Монтана, одного из ранних христиан.666 год. Число зверя. Многие христиане ждали конца света на протяжении всего этого года.799 и 806 год. Епископ Григорий Турский рассчитал, что конец света произойдет между 799 и 806 годом.922 год. Ипполит Римский предсказал, что Апокалипсис состоится, когда Пасха совпадет с Благовещением. В 992 году Благовещение пришлось на Страстную пятницу. Люди ожидали этот день как последний, но когда конца света не произошло.

1000 год от рождества Христова. Истерия и безумие в преддверии конца тысячелетия. Как отмечают летописцы тех времен, по всей Европе воцарились паника и ужас. Люди бросали работу, днем и ночью отмаливали грехи в церквях, раздавали имущество, укрывались в монастырях. Все ожидали конца света.1033 год. Первое тысячелетие со дня смерти Христа. Всеобщая паника, распродажа имущества. Христиане ожидают Второе пришествие Христа и Страшного суда.

Далее предсказания "конца света" случались также регулярно - раз в столетие. Но уже с 1999 года пророчества появляются практически ежегодно. Самой "точной" датой, которую "прочитали" в календаре Майя, считалась 21.12.2012 года. Однако и в этот раз человечеству повезло и конец света снова был отложен. Теперь - до октября 2017 года.

Читайте также: "Конец света". Каким он был в шестом веке