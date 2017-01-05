Отцовская бутылка водки убила студента бурятского ПТУ

3 января в квартире одного из домов села Ильинка было обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками отравления алкоголем. По данному факту следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.

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Парень на праздники приехал в гости к отцу в село Ильинка. Когда вечером отец ушел в гости, молодой человек нашел в квартире бутылку водки и полностью выпил её содержимое за достаточно короткий промежуток времени. Значительный объём употреблённого алкоголя привёл к резкому токсическому воздействию этанола на организм подростка, в результате которого молодой человек скончался на месте происшествия.

К следующему полудню его тело обнаружила бабушка, которая с утра не могла дозвониться внуку и, забеспокоившись, решила проверить квартиру, передает baikal-daily.ru.

Напомним, перед праздниками полиция попросила россиян не пить алкоголь канистрами. Правоохранители подготовили для граждан памятку по выбору алкогольных напитков. Россиянам порекомендовали не употреблять непищевые спиртосодержащие жидкости, аптечно-косметические средства и бытовую химию, а также контрафактный алкоголь.

Признаками контрафакта является отсутствие информации о литраже на дне бутылок, низкое качество печати этикеток или наличие опечаток в маркировке крышек. Уточняется, что легальный алкоголь не продается ночью, в интернете, в ларьках или с рук. Также пригодное для употребления спиртное не может быть разлито в пластиковые канистры.

Такую памятку создали после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. Оно произошло в декабре. Число жертв спиртосодержащего концентрата "Боярышник" там уже увеличилось до 76 человек, пострадали больше 120.

Позже стала приходить информация об отравлениях со всех концов страны. Правда, случаи были единичными. В Пензенской области мужчина выпил сначала жидкость для автомобильного стеклоомывателя, а на следующий день шампанское и туалетную воду. Через 40 минут после прибытия в больницу он скончался.

А на Дальнем Востоке четыре человека умерли от отравления антифризом. Местный житель нашел пятилитровую канистру с красной жидкостью на свалке. Он попробовал содержимое и решил, что можно употреблять его в качестве алкоголя. На застолье мужчина позвал приятелей. На протяжении двух дней они употребляли эту жидкость.

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