Экономике нужны спецсуды

В России уже прошла масштабная реформа гражданского права. Но как показывает практика, проблемы остаются. Судебная реформа, по всей вероятности, затянется надолго. Пока же продолжаются дискуссии. Одним из главных институционных вопросов является необходимость введения специализированных судов.

Недавно в Торгово-промышленной палате России прошел круглый стол "Правовая защита инвестиций: инструменты разрешения споров". Специалисты обсудили правовые проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы при обращении в суд. Почему по некоторым категориям споров стороны неохотно обращаются в суды за защитой своих прав? Целесообразно ли развитие специализированных третейских судов и создание специализированного суда по финансовым и инвестиционным спорам в системе государственного судопроизводства? Может ли это исправить ситуацию?

Такие вопросы стоят не только перед бизнес-сообществом. О необходимости специализированных судов в разных сферах говорят юристы и специалисты из самых различных областей. Но другие специалисты прямо указывают, что это принесет только вред.

В состоянии ли обычный судья общей юрисдикции быстро разобраться и принять правильное решение по какой-то специфической проблеме? Может быть, необходимо создать новые специализированные суды? Сейчас этот вопрос широко обсуждается в экспертном сообществе. Ведь следователь, изучая дело, порой вникает в проблематику больше года, а судье нужно принять решение в достаточно сжатые сроки. Как сделать судей более компетентными, а приговоры — справедливыми?

Спецсуды могли бы рассматривать определенные категорий дел, например, трудовые споры и семейные проблемы. Такие суды уже давно имеются в разных странах. Например, во многих американских штатах есть суды по налогам, земельным спорам, претензиям к властям, делам о наследовании, делам несовершеннолетних, нарушениям правил дорожного движения и так далее. В нашей системе арбитражных судов недавно образован интеллектуальный суд. Он специализируется в судопроизводстве по делам защиты интеллектуальных прав.

Многие специалисты считают, что создание спецсудов — чуть ли не единственных способ повысить эффективность судебной системы. Представляется, что спецсуды могут улучшить качество и ускорить сроки рассмотрения дел, поскольку судьи должны обладать углубленными знаниями в данных отраслях права и специфики конкретной деятельности.

Главным минусом обширной системы специализированных судов называется сложность распределения дел между ними и судами общей юрисдикции. Возникнет большая путаница, кто что должен рассматривать. К тому же многие дела охватывают сразу несколько сфер деятельности, выходят за рамки определенной специфики. Уже в ходе судебного процесса могут всплыть обстоятельства, которые не входят в компетенцию данного суда.

Вопросов очень много, однозначных ответов нет. Поэтому проблема сейчас широко обсуждается в экспертном сообществе. Правда. Ру решила подключиться к поиску решения и обратилась с вопросами к экспертам. Должны ли быть созданы спецсуды по разным видам деятельности? В каких сферах трудно разобраться без специальной подготовки? Поддерживают ли эксперты эту идею?

"Нет, я — за унификацию, — заявил Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, председатель Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России. — Специализированные, экономические суды в Российской Федерации уже есть, они называются арбитражные. Конечно, у нас есть и суды общей юрисдикции. С точки зрения права, конечно, должны быть специалисты по конкретным составам, если это — уголовное дело. Наряду с арбитражными судами у нас теперь есть и суд по интеллектуальным правам. "Интеллектуалка" — это такая чрезвычайная технологичная вещь, тут я могу согласиться, что, может быть, спецсуд нужен. Но по поводу других областей все-таки должна быть универсальная норма. В частности, спор по поводу ювенальной юстиции абсолютно неприемлем, она точно не нужна".

"Специализация, конечно, и так есть во всех судах, — считает президент Российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин. — Сейчас, не считая мировых, у нас уже три вида судов: общей юрисдикции, арбитражные и по правам интеллектуальной собственности. Плюс в каждом из этих судов есть составы по отдельным категориям дел, существует специализация судей. Проблема административных судов в России давно обсуждается. Кодекс административного судопроизводства уже принят, а отдельных категорий административных судов нет, хотя и члены Верховного суда за это выступают. Основная проблема — в финансах. Конечно, это потребует больших затрат из бюджета. Сейчас вряд ли это осуществимо. А сама по себе специализация не должна вызывать возражений. Сейчас очень много различных специфических вопросов, в которые трудно быстро вникнуть без специальной подготовки. Очень многие вопросы требуют специальных знаний, например, в страховых делах, по авторскому праву, в финансовых спорах и далее. Там уже надо многие вещи хорошо знать и глубоко вникать".

"Я такое предлагал еще в 1990-х годах, — сообщил декан факультета Анализа рисков и экономической безопасности Финансового университета при Правительстве России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, генерал-лейтенант полиции Владимир Авдийский. — Современные экономические взаимоотношения требуют нового подхода и осмысления. Осмысление процесса судьей без знания экономики, экономико-правового сочетания, корреляции права и экономики просто невозможно. По налоговым вопросам, к сожалению, многие судьи не имеют знаний, и поэтому рассматривают не экономическую составляющую, а исключительно нарушение того или иного пункта. Большинство дел, связанных с рейдерством, некачественно рассматривается судами. Более того, нужны и специализирующиеся адвокаты по налоговым, экономическим делам. В подтверждение этому есть те экономико-правовые экспертизы, исследования, которые мы проводим. И даже сами следователи затрудняются в расследовании преступлений экономической направленности, связанных с хищениями, мошенничеством, рейдерством. Эти преступления должны расследоваться специалистами, рассматриваться в специализированных судах".

Получается, что коллегиальное мнение, несмотря на некоторые разногласия, в целом вырисовывается достаточно ясно. Уже есть разные виды судов и специализация судей внутри них. Было бы неплохо создать внутри Арбитражного суда подразделения по специальным сложным вопросам, а нужно ли это в судах общей юрисдикции — вопрос спорный. Также нужно четко определить, какой суд чем будет заниматься.

Опять же такие реформы требуют дополнительных средств, которых нет. Зато в таком случае у нас есть время. Пока можно получше и без спешки обсудить такие преобразования, чтобы не напороться на обычные грабли "хотели как лучше, а получилось…" Вопрос этот крайне важный для всех. Ведь "не зарекайся".