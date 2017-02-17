Карен ШАХНАЗАРОВ: "Истинное кино только начинается"

Должен ли художник следовать исторической правде? Как вымысел становится историческим фактом? И почему новые поколения перестают воспринимать произведения, которые в прошлом считались шедеврами? Генеральный директор Pravda. Ru Инна Новикова побеседовала об этом с известным российским и советским кинорежиссером, гендиректором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым.

Карен Шахназаров. Фото: Архив Pravda.Ru

В 46 лет вы стали самым молодым генеральным директором "Мосфильма" в самое тяжелое время, когда кинематограф в стране фактически умер. Везде была разруха, а до кино вообще дела никому не было. C чего вы начинали, какие были первые шаги?

Первый шаг, который мы сделали, — отремонтировали туалеты. В то время активно продвигалась идея акционироваться, мол, тогда кто-нибудь даст денег. Когда я стал директором, мы эту идею сразу отвергли, решили делать то, на что хватает возможностей. "Мосфильм" не бюджетная организация, он не получает от государства ни копейки денег с 1991 года.

Модернизация, реконструкция, наши зарплаты и все, что мы делаем, финансируется только за счет тех средств, которые сами зарабатываем. Кстати, и государству налоги платим немаленькие. В том году около миллиарда рублей заплатили. А никакой финансовой поддержки даже изначально не получали.

Никаких льгот у нас нет. Кроме того, поскольку "Мосфильм" — унитарное предприятие, на нас распространяется такое довольно нелепое правило, что после всех налогов еще четверть из того, что осталось, платишь государству. Получается, чем больше предприятие и чем лучше оно работает, тем больше отдает. То есть выгодно работать плохо. Это или просто не продумано, или сделано с целью банкротить наиболее успешные предприятия.

Первое, что мы купили из техники, — осветительную аппаратуру у немцев. Все говорили: зачем вы это делаете, в России нет кино, вы прогорите. В результате у нас была прибыль порядка 500 процентов. То есть просто невероятно! Оказывается, это было востребовано, но этого не было в стране. Сейчас появилось много арендных компаний, а тогда вообще не было новой техники. Потом мы купили другую аппаратуру и так поэтапно, шаг за шагом сумели все полностью модернизировать — саму студию, технологии. И это все стало работать на нас.

Нужно же было еще найти людей, которые согласились бы в то время дать деньги на фильм?

Никто ничего не хотел давать, или это были такие люди, которые за это ставили совсем неприемлемые условия. "Мосфильм", конечно, территория интересная и притягательная. Всегда было искушение — и такие предложения были, — открыть торговый центр, что-нибудь еще такое. Но есть правильная поговорка, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Мы организовали музей, фактически мы его построили. Сделали экскурсионное бюро, о котором изначально вообще не думали, но постепенно это развилось в очень хороший бизнес. Наш музей — один из самых популярных во всей стране. В Москве, конечно, очень много музеев, но мало таких, как молодежь говорит, "прикольных".

У нас прикольный музей. Дети приходят, смотрят с удовольствием. Камеры, чучела, декорации, старая Москва, можно увидеть, как раньше кино делали… По советскому "Вию" мы специально поставили декорацию церкви, можно и внутри церкви посмотреть. И новый "Вий" есть, у нас экспозиция движущаяся… Таких музеев очень мало. Поэтому к нам со всей страны сейчас едут.

Что для нас было ужасом, кошмаром, для сегодняшних детей просто смешно. Они видят всю наивность декораций, которые тогда пугали неискушенных зрителей.

Конечно, сейчас этим не удивишь, это уже как история интересно. Другое дело, что картина очень хорошая. Она хороша как раз тем, что во многом не устарела. Там такие характеры, такая интересная Украина, настоящий украинский колорит! Ершов — очень хороший режиссер. Музей наш, экскурсии — это все хоть и успешное, но побочное. Главное наше дело — конечно, производство фильмов.

Что вы думаете о недавно вышедшем фильме "Викинг", вокруг которого разгорелись жаркие споры?

Я его не видел.

А насколько вообще основанный на исторических фактах кинематограф и творчество должны соответствовать реальности?

Соотношение правды и вымысла, соответствие фактам, я думаю, не имеют принципиального значения. Художник, как говорится, имеет право на свое видение. Другой вопрос, что один художник все наврал, но ты веришь, а другой все сказал правильно, исторически точно, но ты не веришь. Это уже зависит от меры таланта, а не от того, соответствует ли произведение фактам или нет. Это называется художественная правда.

Если зритель не принимает, значит это просто художественно плохо сделано. Дело не в том, что это истории не соответствует, а в том, что это неубедительно художественно. Авторы не смогли убедить зрителя в том, что это правда. Если авторы сумеют убедить, тогда никаких вопросов не будет. А если все это просто не очень талантливо сделано, то тогда и вспоминают про разные аспекты, в том числе и про историческое несоответствие.

Есть интересная байка о том, что когда Сергей Эйзенштейн стал снимать "Александра Невского", он встретил Михаила Рома. И тот ему говорит: ты вот взялся "Невского" делать, а как ты будешь делать? Что известно про этот период? Ничего нет толком. Как у тебя будет выглядеть Невский? На что Эйзенштейн сказал: вот каким я его сниму, таким и будет выглядеть. И правильно!

Вот он снял фильм "Октябрь", в котором есть знаменитая сцена взятия Зимнего. Это абсолютно не соответствует исторической правде, тем не менее весь мир показывает это как документальные кадры времен революции. Знаменитые кадры, как революционные солдаты и матросы штурмуют ворота Эрмитажа, — это абсолютная фантазия Сергея Михайловича. Но это так убедительно, настолько эмоционально снято, что стало фактом истории. Все зависит от того, насколько художник талантлив, и если он может убедить, значит, это и будет историей.

Есть произведения искусства, которые вроде бы вне времени — на все времена. Но многие замечательные фильмы, например, "Летят журавли" нынешние дети абсолютно не понимают. У Булата Окуджавы не понимают даже слов. Возможно, эти произведения уйдут вместе с нами?

Время сейчас меняется очень быстро. С кино — вообще отдельная история, оно существует всего сто лет. Может быть, истинное кино только-только начинается. Была же, например, наскальная живопись. Мы с уважением и интересом к этому относимся, но всерьез не ходим смотреть наскальную живопись. Это не есть предмет эстетического удовольствия, это имеет историческую ценность. Вот примерно то же самое и с кино. Кино на протяжении 100 лет только выстраивалось и развивалось с нуля, искало всякие способы: монтаж, крупность планов, ритмику. И продолжает искать. Поэтому я думаю, что настоящая история кино, может быть, еще и не начиналась.

100 лет — это ничтожно мало. Поэтому понятно, что фильм "Летят журавли", который на нас производил огромное впечатление, рассказан таким киноязыком, который нынешнее молодое поколение просто не понимает. Это от него далеко очень. Молодежь привыкла уже к другому кино. Это не значит, что те фильмы плохие, просто это кино — уже часть прошлого. Теперь надо делать новые картины и как-то по-другому…

Нынешние дети уже сосем не понимают и рассказ Аркадия Гайдара про "Мальчиша Кибальчиша". Надо им объяснять, кто такие белые и красные…

Любое искусство в конце концов, я думаю, устаревает и умирает. Вечного ничего не бывает. Мы еще читаем литературу XIX века, но нам уже трудно читать литературу XVIII века…

…Бытия и жития XII-XIII веков и более ранние.

И с этим ничего не поделать. Уже сам факт, что мы до сих пор читаем и понимаем Достоевского и Толстого, говорит о величии этих авторов. Но я думаю, что настанет момент, когда это просто будет очень трудноусвояемо. С этим ничего не поделаешь, такова жизнь, так устроен мир. Все равно эти великие художники сделали огромную творческую работу. На них воспитаны поколения, которые на новом этапе передают этот опыт следующим поколениям.

Вы сами сейчас снимаете кино?

Ну конечно! Я сейчас заканчиваю "Анну Каренину".

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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