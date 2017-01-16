Давид Шнейдеров: "Слава Богу, что в России закончился год кино"

Российское кино: Станет ли 2017-й Годом зрителей?

Кинокритик Давид Шнейдеров разобрал по косточкам нашумевшие премьеры, порадовавшие массового зрителя в минувшем году. По его словам, российское кино нужно смотреть в максимальном объеме несмотря на то, что в 2016 году всего пять фильмов из ста окупилось в кинопрокате. Год кино принес России 229 миллионов долларов чистого убытка.

Фото: Архив Pravda.Ru

— В свое время на Западе была опубликована программная статья о гибели кинематографа в привычном для большинства виде. В ней говорилось о том, что кинематограф превратится в аттракцион. С развитием компьютерных технологий он перейдет в 3D, в 4D, затем и в 5D. На экранах будут демонстрироваться фильмы-аттракционы с бюджетом порядка 400 миллионов долларов, привычное кино уйдет в телевизор.

— Хотя уже есть 3D-телевизоры.

— А вот телепрограмм в 3D практически нет. Только для blu-ray дисков. Грусть в том, что написали ту статью два человека, которые, собственно, этот новый кинематограф и создали, — Джордж Лукас и Стивен Спилберг. Они этот кинематограф породили, и этот кинематограф их и убил. Не знаю с какого перепуга Джордж Лукас продал Lucasfilm "Уолту Диснею"? "Звездные войны" окончательно превратились в компьютерную игру. В абсолютный аттракцион движений, спецэффектов, компьютерной графики. В аттракцион. Посмотрев последние две серии "Звездных войн", я не смог запомнить ни одного персонажа. Там нет мысли, нет идеи. Там нет ничего того, что сделало в свое время из "Звездных войн" культовую сагу. Именно сагу, не франшизу, не сериал, а эпическую сагу. Там нет героев даже близко равных ни Хан Соло, ни Чубакке, ни принцессе Амидале, ни Энакину Скайуокеру. Там нет людей. Я уж не говорю про великого магистра Йоду. Там нет этих персонажей, там нет джедаев. Я помню, как мальчишки по всему миру играли с лазерными мечами в джедаев.

— Недавно сообщали, что выходит третий сезон сериала "Твин Пикс".

— Да, кино действительно уходит в сериалы. Уходят в сериалы и кинорежиссеры, и киноактеры. Когда я был в Лос-Анджелесе с разницей в год, то обратил внимание, насколько изменилось сочетание рекламы. Если год назад на улицах сочетание рекламы кино и сериалов было 8 к 2, то сейчас 2 к 8. И нет продюсеров. Джерри Брукхаймер продюсирует сериалы. Сериалы снимает Квентин Тарантино. Сериалы снимает Вуди Ален. И это понятно, потому что, понимаете, самый короткий сериал — это четыре серии. Что такое четыре серии? Это четыре часа. Трехчасовой фильм с трудом берут прокатчики. Он не вписывается в график показов в кинотеатре. Это безумие — трехчасовой фильм. Трехчасовой фильм не каждый выдержит в кинотеатре. Когда смотришь по телевизору — есть реклама, ты можешь отойти, выпить чашку кофе… Есть повторы и так далее. Но главное, что нет диктата продюсеров, нет проблемы окупаемости, потому что сериал окупит себя сам.

Когда вы снимаете кино, над вами зудит продюсер, которому в Америке принадлежит право на final cut — на окончательный монтаж. И он говорит: "Два часа". Хоть удавись — два часа. А в сериале у тебя минимум четыре, а если ты снимаешь "Игру престолов", у тебя 10 часовых серий за сезон. А этих сезонов уже семь и будет восьмой. Уже последний, потому что, видимо, уже всем осточертела эта штука. Но весь мир сошел с ума от "Игры престолов"! От "Карточного домика" весь мир сошел с ума! И Кевин Спейси пришел из большого кино в сериал. Дэвид Финчер снимает сериал. Поэтому кино сейчас все больше превращается в аттракцион, в некоторую интеллектуальную жвачку.

Сейчас мало умного кино. Умное кино все в телевизоре. Вуди Ален, который всегда обзывал телевизор нехорошими словами, Вуди Ален тоже снимает сериалы. И ничего, вроде, перестал ругаться.

— Стоит обсудить наш последний нашумевший фильм "Викинг".

— Мне кажется, что "Викинг" лучше обсуждать чуть позже. Думаю, что многие зрители еще не видели это кино. Очень не хотелось навязывать им свое мнение.

Вообще мне кажется, что русское кино нужно стараться смотреть все. Вне зависимости от рецензий, и особенно от рецензий в интернете. Меня пугают люди, которые говорят — я не пойду смотреть такой-то фильм, потому что про него в интернете написали плохо. Меня такие люди начинают напрягать.

Русского кино так мало, хорошего русского кино еще меньше. Поэтому нужно стараться его смотреть. Во-первых, каждый принесенный рубль — это все-таки помощь российскому кинематографу. А во-вторых, лучше составить свое мнение, нежели читать в огромном количестве случаев глупости в интернете. Интернет — это великое изобретение. Замечательное, потрясающее. Помимо повсеместного кладезя знаний, он превратился в помойку. В свое время был чудный фильм "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" великого охальника Кевина Смита. Там герой Бена Афлека говорит, что интернет придуман для того, чтобы идиоты создавали сайты, посвященные кино, и обливали дерьмом фильмы и их создателей. Это очень близко к истине, на самом деле.

"Викинг" смотреть нужно. Это один из немногих русских фильмов, снятых в формате IMAX и 3D. Впервые в истории современного российского кино делается две версии — 18+, 12+. Это уже любопытно, что продюсеры озаботились тем, чтобы и дети могли ознакомиться с этим произведением. Это кино, которое касается истории нашей Родины. Спорить о том, было ли все на самом деле, абсолютно бесполезно.

— Несколько лет назад, тоже под Новый год, вышла интерпретация "Вия" Гоголя…

— С "Вием" чуть другая история. Леша Петрухин и компания честно в титрах написали "по мотивам Гоголя". Сейчас они уже снимают "Вий-2. Путешествие в Китай", в котором будут участвовать Арнольд Шварцнегер и Джеки Чай, самые кассовые артисты. Что касается "Викинга", мне создание подобного фильма представляется безусловно полезным. Может быть, один из ста человек или из тысячи, посмотрев это кино, начнет про это время читать. Его заинтересует: как все это было? Как про это говорят разные историки, как разные научные теории интерпретируют личность князя Владимира и историю становления христианства на Руси?

— Простой и интересный вопрос: если фильм про князя Владимира, почему "Викинг"?

— Это хороший вопрос. Наверное, хорошее кассовое название. Уже за миллиард перевалили.

— Был даже мультфильм про князя Владимира.

— Который провалился.

— Что вам вообще понравилось за минувший год? И в нашем кино и в зарубежном.

— Я рад, что наконец-то закончился Год кино. Он показал полное фиаско и абсолютную несостоятельность людей, которые этим кинематографом, да и вообще культурой, руководят.

Год кино принес России 229 миллионов долларов чистого убытка. Люди не хотят смотреть русское кино. Всего пять фильмов из ста окупилось в кинопрокате. Причем один фильм, на мой взгляд, чрезвычайно слабый, — я имею в виду "28 панфиловцев" — окупился только благодаря лично министру культуры и его достаточно огульной пропаганде. В фильме нет Ивана Дмитриевича Панфилова. Так мелькает разок. Фильм состоит из двух частей. Первую часть только говорят, вторую часть только стреляют. Мне неважно, сколько было панфиловцев. Я знаю, что было Дубосеково. Знаю, что немцы не взяли Москву. Знаю, что задушенная, почти уничтоженная Сталиным Красная Армия и русский народ выстояли в этой страшной войне. Для меня все эти ребята — герои, сколько бы их ни было. Дивизия, куда вошли русские, казахи и киргизы, формировалась в Казахстане…

— Потомки Панфилова до сих пор там живут.

— Совершенно верно. И Казахстан дал часть денег на этот фильм. Для того, чтобы поддержать боевой дух товарищей, один из бойцов, присланных из Казахстана, рассказывает историю о том, что он читал, как в Японии сражались семь самураев. Я начинаю тихо выть, потому что он довольно бойко пересказывает содержание фильма Акиры Курасавы "Семь самураев". Второй боец говорит, что слышал, что в Америке есть семь ковбоев (он, правда, называет из пастухами). Я рыдал на весь зал, потому что он начинает пересказывать "Великолепную семерку". Простите, надо иметь совесть. Не надо считать зрителей идиотами.

Там нет работы режиссера с актерами. Нет прописанных образов. Очень плохой сценарий, нет развития персонажей.

— У вас, может быть, завышенные претензии к этому фильму? Допустим, вы водите машину, но если с вами рядом посадить профессионального шофера, он абсолютно по-другому оценит вашу манеру вождения.

— Вы правы, конечно.

— А какому-нибудь парнишке безразлично, есть ли режиссерская работа или ее нет.

— Я смотрел в обычном кинотеатре. Из 20-ти человек, сидящих в зале, 10 ушло.

— С фильмов Тарковского тоже уходили.

— Фильмы Тарковского не претендовали на массовость, а этот претендует. Из коммерческого кино мне не понравилось ничего.

— Даже из тех пяти, которые взяли кассу?

— Да. Из некоммерческого — замечательный фильм Ивана Вырыпаева "Затмение", который прошел достаточно небольшим количеством экранов. Вообще год был тяжелым и для нашего, и для американского, и для мирового кино.

— И там ничего невозможно отметить?

— "Ла-Ла Ленд". Мюзикл — это традиционный американский жанр. Это национальное достояние Америки. Золотой век Голливуда базировался на мюзиклах. Американцы делают мюзиклы так, как их не делает никто в мире. Я несколько раз видел мюзиклы на Бродвее. Там есть проблемы. Они великолепно поют и танцуют, но хуже играют. А в "Ла-ла Ленде" они сыграли.

Кстати, пример плохого мюзикла для меня — "Мамма Миа". Замечательная музыка "Аббы", блестящий актерский состав: Мерил Стрип, Колин Ферт, Стеллан Скарсгорд, Пирс Броснан. Проблема: Скарсгорд и Броснан — не поющие ребята. Они играющие. В свое время вышел в Америке фильм Guys and Dolls - "Парни и Куколки", где главные роли играли Марлон Брандо и Фрэнк Синатра. Критики после этого фильма написали, что лучше бы Брандо не пел, а Синатра не играл. В фильме "Чикаго" Рене Зеллвегер и Кэтрин Зета Джонс, которые полгода потратили на тяжелейшие занятия с Робом Маршаллом, спели сами.

— Жуткое впечатление, когда в "Чикаго" голос молодого Киркорова накладывается на голос возрастного Гира.

Достаточно забавная история про фильм "Чикаго". В двух странах — России и Германии — этот мюзикл на сцене был поставлен целиком на национальном языке. Во всех остальных странах говорили на национальном языке, а пели на английском. Когда компания Miramax затребовала фонограмму нашего "Чикаго", они спросили: "Ребят, вы это всерьез прислали или так издеваетесь?" Они потребовали заменить всех. Наибольшее негодование у них вызвала Стоцкая. Они сказали, что ей с таким голосом лучше петь только на днях рождения родственников, иначе, если она споет на похоронах, покойник встанет из гроба и даст по голове. Они заменили всех, кроме Киркорова. С Киркоровым очень долго бодались, потом сказали: "Ладно, если это у вас называется звезда, то пусть поет".

А за Ричарда Гира нужно же еще и говорить. Помню, я у Филиппа Бедросовича спросил: "Филипп, я понимаю, как вы будете петь, потому что вы поете в мюзикле. Но я не понимаю, как вы будете дублировать Ричарда Гира, потому что актер дубляжа — это совершенно другая история?" Он, посмотрев на меня с высоты своего пятиметрового роста, сказал: "Давид, вы что?! Я флексибл". Озвучил он две-три смены. Дальше ему сказали: "Брат, не надо говорить за Ричарда Гира. У нас есть профессиональный артист озвучания, который будет за него говорить, а ты пой!"

— Ваши ожидания от кинематографа в 2017 году?

— А чего мы всегда ждем? Хорошего кино. Мы ждем сериала "Твин Пикс", например. Мы ждем седьмого сезона "Игры престолов". Мы ждем, чем же нас побалуют наконец Квентин Тарантино и Роберт Родригес. Мы ждем потрясения от Мартина Скорсезе. Мне очень интересно, что сделают в России Сергей Сельянов, Клим Шипенко.

— Это коммерческое кино?

— Да, но Сергей Сельянов очень хороший продюсер. Он умеет сочетать и умное, и зрительское кино. Не надо забывать, что из его рук вышли "Брат-1" и "Брат-2", что он, собственно, сделал Алексея Балабанова, царствие ему небесное. Сельянов один из лучших продюсеров. Меня настораживают любопытные тенденции, которые в минувший год выявились. Пришли в коммерческое кино некоммерческие режиссеры. Например, Алексей Мизгирёв ("Дуэлянт"), и Николай Хомерики ("Ледокол"). Это ребята, которые снимали очень хорошее авторское кино. Леша Мизгирев снимал очень жесткие социальные драмы: "Бубен, барабан", "Конвой". Замечательное, очень жесткое, честное, искреннее, яростное кино. Коля Хомерики снимал очень такие странные, замороченные фильмы. Их взяли в коммерческое кино — и они не попали! И "Дуэлянт" провалился, и "Ледокол" провалился. Клим Шипенко — режиссер элитарного, авторского кино. Я не знаю, что получится с его фильмом "Салют-7", но надеюсь, что все-таки Сельянов сможет как-то провести. Мои ожидания отчасти с этим фильмом связаны.

Вообще мы ждем хорошего кино. Я надеюсь, что может что-то поменяется с руководством, потому что с тех пор, как появился Фонд кино, российские фильмы проваливаются один за другим. И в эти 229 миллионов долларов фильмы, финансируемые Фондом кино, внесли изрядную лепту.

Надо сказать, что фильмы с независимым финансированием проваливаются реже. Почему-то такая закономерность. Наверное, хорошо, что закончился високосный год. Я бы хотел пожелать всем, чтобы 17-й год, в отличие от того года, который был 100 лет назад, не стал годом великих потрясений. Я недавно побывал в Китае и оценил мудрость китайцев, которые, когда хотят пожелать кому-то зла, желают жить в эпоху перемен. Пусть у нас эти перемены будут мягкими, а не такие, как были в 1917 году!

Беседовал и подготовил к публикации Игорь Буккер