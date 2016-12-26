Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака

Минтранс пока не считает версию о теракте основной. Но другие не выстраиваются. Погода? Была отличной. Пилоты? Опытные. Самолет? Технически исправен. Случай очень похож на взрыв самолета "Когалымавиа" над Синаем. Тогда ФСБ официально объявила о теракте только две недели спустя после крушения… И есть еще одна версия — о радиоэлектронной атаке.

Разведывательный корабль Dupuy de Lome. Фото АР.

Черные ящики могут не дать ответ на вопрос, был ли теракт: так уже было с самолетом "Когалымавиа", а потом нашли двухкомпонентную взрывчатку в банке кока-колы, спрятанную в сетке за креслом. "В полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. В результате произошло разваливание самолета в воздухе, чем объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета", — сообщил тогда директор ФСБ Александр Бортников.

Информация на 26 декабря 2016 года

Самолет Ту-154Б МО, борт RA-85572 вылетел с военного аэродрома Чкаловский 25 декабря. Борт летел в Дамаск с дозаправкой в Моздоке по обычному маршруту: через Каспийское море, Иран, Ирак и всю Сирию. Но Моздок был закрыт, и самолет сделал крюк в 408 километров курсом в противоположную сторону (хотя рядом были открыты аэропорты Минвод, Нальчика, Махачкалы) в Адлер. В Адлере якобы никого из пассажиров из самолета не выпускали примерно два часа. Также якобы никого не сажали на борт, ничего не загружали, а лишь заправили самолет, и он взлетел в 5 часов 25 минут. Затем борт RA-85572 перестал отвечать на запросы диспетчера, а в 5:27, то есть через 2 минуты после взлета, исчез с экранов радаров.

На карте во время одного из брифингов Минобороны было изображено, что самолет исчез с радаров сразу после того, как выполнил разворот на 180 градусов. Но на ресурсе Флайрадар который в реальном времени отслеживает курсы самолетов, такого трэка нет. Транспондер был отключен? Зачем? Может, он был кем-то "вырублен"?

После катастрофы обломки самолета разбросало на площади примерно 10-12 квадратных километров. Течение? Взрыв? Минтранс сообщил, что версия о теракте не входит в число приоритетных. ФСБ опровергла эту версию.

Версии катастрофы

Какие же версии основные? Это ошибка пилотов, техническая неисправность, неправильная центровка груза. Но командир Ту-154 Роман Волков имел общий налет более трех тысяч часов и неоднократно совершал рейсы в Хмеймим по данному маршруту. Штурман Александр Петухов был награжден орденом Мужества за посадку аварийного Ту-154 на Чкаловском в 2011 году.

Самолеты типа ТУ-154, по отзывам специалистов, просто так в воздухе не разваливаются. Самолет сделан с учетом выдерживания нагрузок в разы превышающих полетные, у него трехкратный запас прочности всех систем. Старение и усталость металла после замены деталей — это для него не критично. Неправильная центровка? Но тогда бы не было такого разброса обломков.

Борт стал терпеть крушение на скорости полета около 300 км в час, высота была примерно 1200 метров, это стандарт при двух минутах полета. "При возникновении тряски, постороннего звука, вспышки кто-то бы из членов экипажа или корреспондентов какую-то информацию бы выдал", — сказал Правда.Ру Герой России, летчик Анатолий Кнышов.

"У каждого пассажира есть телефон, даже если было бы 15-20 секунд, этого бы хватило. Но судя по тому, что никто не смог каким-то образом сообщить об их состоянии, о положении на борту, о состоянии техники, это говорит о мгновенном характере разрушения воздушного судна", — сказал эксперт.

Это был не простой рейс — статусный

Многие специалисты отмечают, что характер обломков и их разлет на большое расстояние говорят о взрыве на борту. Например, стойку шасси нашли в воде. Она убирается сразу после взлета и находится в гондоле. Не могло ли быть что-то в этой гондоле, что вызвало отрыв стойки шасси от самолета, тогда и часть крыла может отвалиться, а самолет разрушиться в воздухе?

Главные доводы "в пользу" версии теракта — это принадлежность самолета министерству обороны и статусность рейса, на котором летели российские знаменитости. Кто мог пронести бомбу? Так же, как в Шарм-эль-Шейхе, служащий аэродрома в Москве или Адлере. А могли что-то передать в Сирию через артистов как посылку или в багаже доктора Лизы. Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах заверил, что аэропорт Чкаловский представляет собой хорошо охраняемый объект военного назначения, и проникнуть туда с тем, чтобы подложить на борт взрывное устройство, нельзя.

Аэропорт в Сочи, отметил собеседник агентства, — двойного назначения, поэтому охраняется в усиленном режиме. А вот мнение летчика-инструктора Андрея Красноперова. "Я летал с Чкаловского на восток, и досмотра не было никакого, с безопасностью гораздо хуже, чем в гражданских аэропортах. И вы сами это знаете, если летали бортами военно-транспортной авиации", — сказал Красноперов .

Если это теракт, то он встраивается в один ряд с убийством посла Андрея Карлова в Анкаре. В один ряд с обещанием Кирби скоро увидеть падающие российские самолеты и гробы, если Россия не остановится в Сирии. Заметим, что отключенные транспондеры и все системы связи можно объяснить следующим образом. Накануне трагедии в Черное море зашел французский разведывательный корабль Dupuy de Lome, который может радиоимпульсом вырубить всю "электронику" самолета. Эта практика применяется широко Израилем именно в отношении российских самолетов в Сирии. Сообщается, что на телах жертв катастрофы были спасательные жилеты. Значит, экипаж успел предупредить их, но не диспетчера. Это укладывается в версию о радиоэлектронной атаке. Но это уже не терроризм, это война с НАТО.

Есть еще один вопрос, зачем надо было направлять ансамбль в воюющую страну, где рядом десятки тысяч вооруженных до зубов отморозков с наставниками из НАТО еще совсем не сдались? Самоуспокоенность, что всех победили? Это сквозит и в словах президента, что "мы сильнее любого агрессора", и в заявлении председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, который уже спустя несколько часов после трагедии сказал, что "теракта быть не может".