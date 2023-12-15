Кошки — машины для убийств, они поедают всех остальных животных

5:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У Тьерры Карри своя история о кошке, которая стала злобной охотницей у пруда на ее заднем дворе, выслеживая лягушек. Даже после того, как Карри отпугивала кошку водой, та потеряла страх перед водой и начала нырять за лягушками, включая тех, что были размером с мяч для софтбола.

Фото: unsplash. com by Erik-Jan Leusink ejleusink is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По результатам нового исследования стало известно, что лягушки-быки — лишь одна из тысяч видов, на которых кошки охотятся и питаются, их число достигает по крайней мере 2084. Этот список также включает сцинок (разновидность ящерицы, а не опечатка!), землероек, воробьев, колибри, кроликов, а также зеленых морских черепах и эму.

Исследование, проведенное впервые в глобальном масштабе, подсчитало общее количество добычи, уничтоженной и съеденной кошками. Авторы из Обернского университета подчеркивают, что кошки, несмотря на свою милоту, являются одними из самых проблемных инвазивных видов в мире. Их широкий рацион помогает подталкивать к исчезновению различные виды, находящиеся под угрозой.

Как и их большие родственники — львы и тигры, кошки являются облигатными хищниками, необходимыми мясоедами для удовлетворения своих потребностей в питательных веществах. Они не могут питаться растениями. Питер Марра, профессор биологии и окружающей среды Джорджтаунского университета, отмечает, что кошки могут уничтожить все, что находится на их пути, чтобы поддерживать свое состояние и массу тела.

Кошки — оппортунисты в еде. Они выживают в различных экосистемах, не завися от конкретных видов, и поедают все, что попадается. Почти половина их добычи составляют птицы, 22% — рептилии и 21% — млекопитающие, от мелких насекомых до крупноразмерных коров.

По словам Марры, результаты исследования согласуются с текущими представлениями о поведении кошек. Он подчеркивает, что в условиях неадаптированности к окружающей среде животные вынуждены использовать любые доступные средства для выживания — это характерно для инвазивных хищников.

Кошки были одомашнены в течение 9000 лет, и с течением времени перестали быть естественной частью экосистемы. Сегодня они представляют собой инвазивный вид, способный серьезно нарушать биоразнообразие. Исследователи отмечают, что кошки часто создают так называемые "ландшафты страха", заставляя добычу изменять свое поведение в поисках пищи и размножения, что в итоге влияет на экосистему. Марра подчеркивает, что проблема с кошками является серьезной.

Исследование также подчеркивает важную роль кошек в исчезновении множества видов. Приблизительно 17% видов, оказавшихся под атакой кошек, сегодня находятся под угрозой исчезновения. Кошки содействовали исчезновению по меньшей мере 11 видов, включая австралийского райского попугая, мексиканского голубя-сокорро и гавайского дрозда камао. Однако, важно отметить, что в этом году гавайский дрозд камао был исключен из списка исчезающих видов.

Дикие кошки, не имея стандартного источника пищи, более активны в охоте, подчеркивает Марра. Управление популяциями диких кошек представляет сложную задачу. Некоторые предлагают программы отлова и кастрации, но эффективны они могут быть только на больших территориях. Марра отмечает, что в некоторых случаях эвтаназия может быть единственным окончательным решением. Важно принимать меры, чтобы предотвратить разрушение экосистем, иначе мы сталкиваемся с кризисом вымирания, заключает он.

Однако владельцам домашних животных относительно просто обеспечить безопасность своих кошек.

"Одна из вещей, которую я всегда советую: держите кошку дома", — говорит она. "Кошки могут вести насыщенную жизнь внутри, наслаждаясь игрушками и общением с людьми".

Они могут играть с лазерной указкой или клубком пряжи, выражая свое врожденное хищническое поведение.

Для тех, кто предпочитает выпускать своих кошек на улицу, рекомендуется держать их на поводке или создать "катио" — закрытый внутренний дворик на свежем воздухе. Это обеспечивает кошкам возможность находиться под открытым небом и заниматься физической активностью, предотвращая блуждание и потенциальные неприятности.

Среди всех угроз птицам, таких как изменение климата и утрата среды обитания, Карри отмечает, что урегулирование проблемы, связанной с кошками, проще всего.

"Сострадание владельцев к животным должно распространяться и на диких обитателей", — подчеркивает она. "Ведь дикие животные также просто стремятся к жизни и заслуживают наше сочувствие".