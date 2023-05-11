Глухота — это заболевание, которое может поражать кошек любого возраста и породы. Хотя это может быть врожденное состояние, оно также может развиться позже в жизни под воздействием различных факторов.
Глухоту у кошек можно разделить на два типа — полная или частичная потеря слуха. Она может быть вызвана различными факторами, такими как:
Некоторые белые кошки страдают нарушением слуха, вызванным дегенерацией внутреннего уха. Это состояние часто сопровождается голубым цветом радужной оболочки глаз. Глухота может быть на оба уха или односторонней. У белых кошек могут быть голубые, жёлтые, зелёные или оранжевые глаза. Было установлено, что у полностью белых кошек с глазами разного цвета глухота бывает обычно в ухе, расположенном со стороны голубого глаза.
Глухоту у кошек бывает трудно обнаружить, особенно если это частичная потеря слуха. Вот некоторые из распространенных симптомов глухоты у кошек:
К сожалению, врожденная глухота необратима. Однако если потеря слуха вызвана воспалением наружного, среднего или внутреннего уха, можно использовать медицинские или хирургические подходы, чтобы попытаться обратить вспять глухоту.
Проблемы с проводимостью, при которых звуковые волны не достигают слуховых нервов, могут улучшиться по мере устранения воспаления наружного или среднего уха. В некоторых случаях слуховые аппараты могут быть неплохим вариантом, и они успешно используются с некоторыми животными.
Если у вашей кошки диагностирована глухота, важно снизить ее физическую активность, чтобы избежать возможных травм. Прогулки на свежем воздухе следует ограничить, поскольку глухое животное не может услышать приближение автомобиля или другого животного.
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