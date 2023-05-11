Как распознать глухоту у кошек

3:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Глухота — это заболевание, которое может поражать кошек любого возраста и породы. Хотя это может быть врожденное состояние, оно также может развиться позже в жизни под воздействием различных факторов.

Фото: Fotodom.ru/ REX

Причины глухоты у кошек

Глухоту у кошек можно разделить на два типа — полная или частичная потеря слуха. Она может быть вызвана различными факторами, такими как:

Врожденная: кошки, которые рождаются глухими, имеют больше шансов быть белошерстными с голубыми радужками.

Некоторые белые кошки страдают нарушением слуха, вызванным дегенерацией внутреннего уха. Это состояние часто сопровождается голубым цветом радужной оболочки глаз. Глухота может быть на оба уха или односторонней. У белых кошек могут быть голубые, жёлтые, зелёные или оранжевые глаза. Было установлено, что у полностью белых кошек с глазами разного цвета глухота бывает обычно в ухе, расположенном со стороны голубого глаза.

Непроходимость: это происходит, когда звуковые волны не достигают нервов в ухе. Это может быть вызвано воспалением наружного уха, сужением слухового прохода, наличием опухолей или разрывом барабанной перепонки.

Нерв: глухота может быть вызвана дегенеративными изменениями нервов, анатомическими нарушениями, опухолями или раком, затрагивающим нервы, используемые для слуха, воспалительными и инфекционными заболеваниями, а также травмами.

Токсины и лекарства: глухота может быть побочным эффектом антибиотиков, антисептиков, химиотерапевтических препаратов, лекарств для выведения лишней жидкости из организма, а также тяжелых металлов, таких как мышьяк, свинец или ртуть.

Симптомы глухоты у кошек

Глухоту у кошек бывает трудно обнаружить, особенно если это частичная потеря слуха. Вот некоторые из распространенных симптомов глухоты у кошек:

Не реагирует на повседневные звуки.

Не отзывается на свое имя.

Не реагирует на звуки скрипучих игрушек.

Не просыпается от громкого шума.

Лечение глухоты у кошек

К сожалению, врожденная глухота необратима. Однако если потеря слуха вызвана воспалением наружного, среднего или внутреннего уха, можно использовать медицинские или хирургические подходы, чтобы попытаться обратить вспять глухоту.

Проблемы с проводимостью, при которых звуковые волны не достигают слуховых нервов, могут улучшиться по мере устранения воспаления наружного или среднего уха. В некоторых случаях слуховые аппараты могут быть неплохим вариантом, и они успешно используются с некоторыми животными.

Жизнь и управление

Если у вашей кошки диагностирована глухота, важно снизить ее физическую активность, чтобы избежать возможных травм. Прогулки на свежем воздухе следует ограничить, поскольку глухое животное не может услышать приближение автомобиля или другого животного.

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