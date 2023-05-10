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Марина Лебедева

Никогда не трясите, не тяните, не сжимайте и не бросайте рептилию

2:51
Зоосфера » Экзотика

Рептилии — прекрасные домашние животные по многим причинам. Они не требуют особого ухода, не занимают много места и могут быть идеальными для людей, страдающих аллергией на других видов домашних животных. Однако, как и в случае с любым другим домашним животным, важно понимать потенциальные риски, связанные с владением рептилией.

Никогда не трясите, не тяните, не сжимайте и не бросайте рептилию
Фото: pixabay.com

Зоонозные заболевания: защита себя и других

Как и любое другое домашнее животное, рептилии могут передавать болезни людям. Среди наиболее распространенных заболеваний, которые могут передаваться от рептилий к человеку:

  • сальмонелла,
  • ботулизм,
  • кампилобактериоз,
  • лептоспироз,
  • некоторые виды глистов и клещей.

Чтобы свести к минимуму риск распространения заболеваний, важно соблюдать правила гигиены при обращении с рептилиями. Всегда тщательно мойте руки водой с мылом после работы с животным, регулярно убирайте место обитания рептилии, включая удаление фекалий (в идеале — в перчатках). Также важно держать рептилию подальше от мест приготовления пищи в вашем доме.

Если в вашем доме есть маленькие дети, лучше не заводить рептилий. Дети в возрасте до пяти лет подвержены повышенному риску заражения зоонозными заболеваниями и могут быть не в состоянии должным образом очистить себя после обращения с рептилией.

Физическая безопасность: обращение с рептилиями и уход за ними

Хотя рептилии обычно послушны и общительны, некоторые из них могут испугаться и наброситься, если с ними не обращаться и не ухаживать должным образом. Чтобы избежать случайных укусов или царапин, важно выбрать подходящую рептилию для вашего дома и научиться правильной технике обращения и кормления.

Выбор правильной рептилии

Все рептилии разные, и некоторые из них могут лучше подходить для новичков, чем другие. Прежде чем взять рептилию в свой дом, проведите исследование и поговорите со знающими специалистами в местном зоомагазине или ветеринарном кабинете. Начать стоит с инфографики о том, как выбрать подходящую рептилию для вашего дома. Изучите технику правильного обращения и профилактики заболеваний, а также о том, как защитить себя и окружающих.

Изучите технику правильного обращения и кормления

После того как вы выбрали подходящую рептилию, важно научиться правильной технике обращения с животным и его кормления. Убедитесь, что все в вашем доме знают об этих приемах, особенно дети. Никогда не трясите, не тяните, не сжимайте и не бросайте рептилию, так как это может нанести вред животному и привести к случайным укусам или царапинам.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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