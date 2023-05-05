Черви в аквариуме: опасности, которые они представляют для рыб

3:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Рыбы

Владельцу аквариума важно различать, что в нем нормально, а что нет. Одной из таких проблем является борьба с червями. Определить, что такое черви и вредны ли они для ваших рыб и окружающей среды, бывает непросто.

Фото: snp.co.th

Водные черви: что это такое?

При содержании аквариумных рыб многие владельцы могут заметить длинную молочную нить, выходящую из анального отверстия рыбы. Однако на самом деле это вовсе не червь, а обычная желудочно-кишечная секреция. Рыбы зачастую склонны выделять слизь, когда они не едят, или между большими и нечастыми приемами пищи. Эта червеобразная структура совершенно нормальна и не вызывает беспокойства.

Настоящие черви, с другой стороны, могут быть паразитическими, внутренними или внешними. Паразитические черви действуют только в своих интересах и за счет ресурсов хозяина.

Виды аквариумных червей

В аквариумах существует множество видов червей, на которые владельцам рыб следует обратить внимание. Вот некоторые примеры:

Трематоды

Самые простые черви — это трематоды моногеней. Эти мелкие черви могут вызывать сильное раздражение кожи, жабр и глаз у рыб. Эти паразиты гарантированно станут проблемой хотя бы раз в жизни любого рыбовода.

Трематоды заносятся в аквариум вместе с новой рыбой, либо изначально присутствуют в уже приобретённых рыбах, поэтому если ранее паразиты себя не проявляли и однажды произошло заражение, значит, ухудшились условия содержания в аквариуме, что снизило иммунитет и спровоцировало численный рост популяции паразитов. Сильное заражение может повлечь за собой тяжёлые травмы, особенно это касается жабр, а также вторичное заражение патогенными бактериями или грибком.

Паразиты микроскопические, поэтому их невозможно увидеть невооруженным глазом. Если вы когда-нибудь рассматривали под микроскопом кожную слизь своей рыбы, вы, вероятно, видели их.

Якорные черви

Хотя они могут быть настоящими ракообразными, особи рода Lernea получили название "якорные черви".

Еще один распространенный паразит в сообществе любителей, видимая невооруженным глазом часть червя — это только репродуктивные органы этого паразита. Эти ракообразные зарываются глубоко в мышцы рыбы, что приводит к образованию больших язв у многих видов рыб.

Якорные черви очень раздражают рыб и могут вызывать вторичные инфекции. Однако они легко диагностируются и поддаются простому лечению.

Ветеринары обычно сочетают лечение водной среды с ручным удалением червей, пока рыба находится под седацией (в состоянии медикаментозного сна). Этот метод позволит поймать всех репродуктивных взрослых особей и их потомство.

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