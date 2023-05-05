Черви в аквариуме: опасности, которые они представляют для рыб

Владельцу аквариума важно различать, что в нем нормально, а что нет. Одной из таких проблем является борьба с червями. Определить, что такое черви и вредны ли они для ваших рыб и окружающей среды, бывает непросто.
При содержании аквариумных рыб многие владельцы могут заметить длинную молочную нить, выходящую из анального отверстия рыбы. Однако на самом деле это вовсе не червь, а обычная желудочно-кишечная секреция. Рыбы зачастую склонны выделять слизь, когда они не едят, или между большими и нечастыми приемами пищи. Эта червеобразная структура совершенно нормальна и не вызывает беспокойства.
Настоящие черви, с другой стороны, могут быть паразитическими, внутренними или внешними. Паразитические черви действуют только в своих интересах и за счет ресурсов хозяина.
В аквариумах существует множество видов червей, на которые владельцам рыб следует обратить внимание. Вот некоторые примеры:
Самые простые черви — это трематоды моногеней. Эти мелкие черви могут вызывать сильное раздражение кожи, жабр и глаз у рыб. Эти паразиты гарантированно станут проблемой хотя бы раз в жизни любого рыбовода.
Трематоды заносятся в аквариум вместе с новой рыбой, либо изначально присутствуют в уже приобретённых рыбах, поэтому если ранее паразиты себя не проявляли и однажды произошло заражение, значит, ухудшились условия содержания в аквариуме, что снизило иммунитет и спровоцировало численный рост популяции паразитов.
Сильное заражение может повлечь за собой тяжёлые травмы, особенно это касается жабр, а также вторичное заражение патогенными бактериями или грибком.
Паразиты микроскопические, поэтому их невозможно увидеть невооруженным глазом. Если вы когда-нибудь рассматривали под микроскопом кожную слизь своей рыбы, вы, вероятно, видели их.
Хотя они могут быть настоящими ракообразными, особи рода Lernea получили название "якорные черви".
Еще один распространенный паразит в сообществе любителей, видимая невооруженным глазом часть червя — это только репродуктивные органы этого паразита. Эти ракообразные зарываются глубоко в мышцы рыбы, что приводит к образованию больших язв у многих видов рыб.
Якорные черви очень раздражают рыб и могут вызывать вторичные инфекции. Однако они легко диагностируются и поддаются простому лечению.
Ветеринары обычно сочетают лечение водной среды с ручным удалением червей, пока рыба находится под седацией (в состоянии медикаментозного сна). Этот метод позволит поймать всех репродуктивных взрослых особей и их потомство.
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