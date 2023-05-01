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Марина Лебедева

Когда начинать бегать со своим щенком: посоветуйтесь с ветеринаром, затем обучайте

2:43
Зоосфера » Собаки

Вы бегун и ищете пушистого компаньона для ежедневных пробежек? Хотя может возникнуть соблазн сразу же начать дрессировать своего нового щенка, но в первую очередь необходимо подумать о его безопасности.

Когда начинать бегать со своим щенком: посоветуйтесь с ветеринаром, затем обучайте

Когда начинать бегать со щенком?

Важно дождаться подходящего возраста вашего щенка, прежде чем начинать бегать с ним. Ваш ветеринар поможет определить, здоров ли ваш щенок в целом и готов ли он к физическим нагрузкам. Обычно рекомендуется дождаться восьмимесячного возраста щенка, прежде чем выводить его на пробежку. Однако важно помнить, что кости и суставы щенков крупных пород созревают медленнее, чем у маленьких собак, поэтому лучше спросить у ветеринара, когда можно начинать с ними бегать.

Начинайте медленно

Когда вы начинаете бегать со своим щенком, важно не спешить. Начните с коротких дистанций — всего километр или два в относительно медленном темпе. Когда щенок окрепнет, постепенно увеличивайте дистанцию и темп. Помните, что суставы щенка все еще развиваются, поэтому перенапряжение или слишком сильные нагрузки могут привести к необратимым повреждениям.

Социализация — ключевой момент

Перед началом любой беговой программы очень важно правильно социализировать щенка. Познакомьте их с различными ситуациями и людьми разного возраста, чтобы они чувствовали себя комфортно рядом с ними. Также знакомьте их с велосипедами, колясками, автомобилями и шумными мотоциклами. Упражнения на мягкой поверхности, например, игры с другой собакой на траве, также могут быть полезны для щенков.

Дрессировка имеет большое значение

Очень важно научить щенка ходить и бегать на поводке. Лучше всего начать обучение как можно раньше, чтобы предотвратить любые казусы во время бега. Подумайте о том, чтобы отдать щенка на занятия по дрессировке, чтобы он научился основам, прежде чем приобщать его к бегу.

Посоветуйтесь с ветеринаром

Прежде чем начинать любую программу упражнений со своим щенком, посоветуйтесь с ветеринаром. Он сможет точно оценить развитие вашего щенка и его пригодность в качестве компаньона для бега. Они также могут порекомендовать добавки для поддержания суставов вашей собаки.

Следите за тем, чтобы ваш щенок был стройным

Поддерживать щенка в норме очень важно, так как даже небольшой лишний вес может быть тяжким грузом для его суставов. Поговорите с ветеринаром о диете и режиме физических нагрузок, чтобы обеспечить поддержание здорового веса.

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БЕГ С СОБАКОЙ | Первая тренировка хаски | Работаем с мотивацией
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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