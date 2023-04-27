Определение ожирения у пушистой кошки "на глаз": при взгляде сверху её тело выглядит как овал

2:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцу кошки бывает трудно определить, есть ли у его кошки лишний вес. Кошки бывают разных форм и размеров и бывает трудно определить, скрывает ли шерсть вашей кошки лишние килограммы. К сожалению, многие владельцы кошек не подозревают, что у их питомца есть лишний вес. Избыточный вес у кошек может иметь серьезные последствия для здоровья, что делает эту тему крайне важной для обсуждения. Как же определить, есть ли у вашей кошки лишний вес?

Определение идеального веса вашей кошки

Единого идеального веса для кошек не существует; большинство кошек должны весить в пределах 4 - 5 кг. Ветеринары не ограничиваются цифрами на весах, а обращают внимание на строение тела кошки. Хотя ваш ветеринар проведет полный осмотр тела вашей кошки, существуют способы физического и визуального обследования кошки для определения ее веса.

Система оценки состояния тела

Вес здоровой кошки

У нее идеальный баланс резервного жира, не вызывающий проблем со здоровьем. При взгляде сбоку у кошки есть небольшой подтянутый живот в месте соприкосновения живота с бедрами, а живот плотно прижат к телу. Позвоночник и ребра едва заметны, когда вы гладите кошку.

Кошка с недостаточным весом

Кошка истощена или близка к голодной смерти. Кошка имеет значительный недостаток веса, для определения степени которого требуется физический осмотр. У кошек с низким весом подтянут живот и заметна талия. При поглаживании можно почувствовать позвоночник и кости грудной клетки.

Кошка с избыточным весом

Такие кошки стали слишком тяжелыми для своего скелета и выглядят тучными. При взгляде сверху кошка с избыточным весом выглядит как овал, живот не совпадает с бедрами и покачивается при ходьбе. Когда вы гладите кошку с избыточным весом, вы не можете прощупать ее ребра или позвоночник.

Важность поддержания здорового веса кошки

Поддержание здорового веса жизненно важно для общего здоровья вашей кошки. Кошки с избыточным весом подвержены повышенному риску развития

диабета,

сердечных заболеваний,

артрита

и других проблем со здоровьем.

Перекармливание, пожалуй, главная причина, из-за которой питомцы быстро набирают вес. Многие хозяева стараются порадовать любимца и покупают разнообразные вкусняшки. Четвероногие питомцы с удовольствием съедают все лакомства, причём в максимально короткие сроки.

Поддерживая здоровый вес кошки, вы можете свести к минимуму риск развития этих заболеваний, уменьшить ненужную нагрузку на суставы и кости и улучшить общее качество ее жизни.

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