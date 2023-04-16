Мутные глаза у кошки: как и у людей, у питомца может развиться катаракта или глаукома

3:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

По мере взросления наших кошек в их организме происходят изменения, которые могут повлиять на зрение. Как и у людей, у пожилых кошек могут развиваться заболевания, вызывающие помутнение или затуманивание глаз. В то время как некоторые изменения в глазах могут быть нормальной частью старения, другие могут сигнализировать о серьезном заболевании. Как ответственному владельцу животного вам важно знать, на что следует обратить внимание, чтобы вовремя обнаружить потенциальные проблемы и получить необходимое лечение.

Лентикулярный склероз: распространённое возрастное заболевание

Если вы заметили, что в глазах вашей пожилой кошки появилась голубоватая дымка, вы можете быть обеспокоены тем, что у вашего питомца развивается катаракта. Однако это состояние часто вызвано склерозом хрусталика. Лентикулярный склероз — это результат нормального процесса старения, при котором хрусталик глаза теряет влагу и на его поверхности образуются новые волокна. Хотя это заболевание может привести к появлению голубоватой дымки, оно обычно не влияет на зрение кошки и не вызывает боли. Только в старости это изменение хрусталика может ухудшить зрение кошки.

Катаракта: редкое заболевание у кошек

Катаракта возникает, когда хрусталик глаза становится непрозрачным или молочным на вид, блокируя свет для сетчатки и вызывая потерю зрения или слепоту. Хотя катаракта у кошек встречается редко, она может возникнуть. К счастью, катаракта обычно не болезненна и не нарушает способность кошки передвигаться. В случаях, когда катаракта вызывает трудности, хирург может удалить поврежденный хрусталик и заменить его искусственным, улучшив зрение кошки. Важно отметить, что перед этим необходимо провести полное обследование глаз, чтобы убедиться, что глаз достаточно здоров для операции.

Глаукома: серьёзное заболевание глаз

Как и у людей, у кошек может развиться глаукома — заболевание, вызванное повышением давления в глазу, которое при отсутствии лечения может привести к частичной или полной слепоте. У кошек может развиться первичная или вторичная глаукома, причем последняя встречается чаще и часто возникает из-за сильного воспаления глаза, которое приводит к скоплению жидкости и закупорке дренажных каналов глаза. Признаки глаукомы включают помутнение или увеличение глаза, необычную цепкость и крики от боли. Важно немедленно обратиться за медицинской помощью, если вы подозреваете, что у вашей кошки глаукома, поскольку нелеченные случаи могут привести к необратимому повреждению глаза.

Выявление проблем с глазами у пожилой кошки

Если вы заметили какие-либо изменения в глазах вашей старшей кошки, очень важно как можно скорее показать их ветеринару. Признаки, на которые следует обратить внимание, включают:

помутнение,

покраснение,

выделения,

слезотечение,

прищуривание, потирание глаз,

припухлость,

корочку или зуд вокруг глаза,

необычную упругость или мягкость глаза,

а также потерю зрения.

Раннее обнаружение — залог успешного лечения.

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