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Петр Дерябин

Котята требуют много внимания и заботы в первые несколько недель пребывания в новом доме

2:59
Зоосфера » Кошки

Как новый владелец кошки вы, вероятно, с нетерпением ожидаете появления в доме своего нового пушистого друга. Однако важно помнить, что котята требуют много внимания и заботы, особенно в первые несколько недель пребывания в новой среде.

Котята требуют много внимания и заботы в первые несколько недель пребывания в новом доме

Когда вы впервые встретите своего котенка, предложите ему угощение. Если вы хотите, чтобы ваш новый друг чувствовал себя комфортно с вами и новым домом, лучше всего принести свою кошку домой в тихое время суток в переноске. Когда вы откроете ее, не удивляйтесь, если ваш котенок не решится выходить сразу, он сделает это, когда решит, что ему пора обследовать свой новый дом.

Физическое и умственное развитие

В возрасте 13-16 недель ваш котенок будет как никогда любопытен, и вы заметите, как он исследует свой новый дом. Важно убедиться, что ваш дом безопасен для вашего нового питомца, поэтому перед его появлением проведите небольшую профилактическую работу. Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить побег, спрячьте или уберите шнуры питания и токсины, которые ваш любопытный котенок может принять за жевательные игрушки. Некоторые растения также ядовиты, поэтому прежде чем позволить котенку погрызть листья, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Изменения в поведении

У вашего котенка будет больше энергии, чем когда-либо, и его основными приоритетами станут еда, игры, сон и туалет. Убедитесь, что у вас есть подходящее место для кошачьего поведения:

  • туалет,
  • когтеточка,
  • собственные миски для еды и воды,
  • а также место для сна.

Если в доме есть дети или другие домашние животные, вводите котят в дом постепенно. Они могут плохо прижиться в семьях с очень маленькими детьми. При наличии других домашних животных помните, что ваш котенок очень хрупкий и лучше всего знакомить его с ними медленно.

Здоровье и питание

Возможно, вашему котенку уже сделали первую прививку, и вам нужно будет продолжить уход за ним, отвезя его к ветеринару для последующей серии прививок. Если котенку не была сделана первая прививка, ее сделают во время первого визита к ветеринару. Прививки — это мощная защита от опасных заболеваний, представляющих серьезный риск для здоровья вашего пушистого друга.

Посоветуйтесь с ветеринаром по поводу оптимальной диеты для вашего маленького хищника. Если корм, который рекомендует ветеринар, отличается от того, которым вы кормили питомца, переводите его на новый рацион поэтапно. В течение двух-трех дней кормите их прежним кормом, затем постепенно добавляйте новый корм в течение следующей недели, увеличивая количество нового корма каждые несколько дней примерно на четверть порции за раз.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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