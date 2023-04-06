Как снизить стресс у кошки при поездке к ветеринару: начните с переноски

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы являетесь владельцем кошки, вы, вероятно, знаете, что кошек водят к ветеринару гораздо реже, чем собак. Одной из основных причин этого является то, что многие кошки испытывают беспокойство во время визита.

Научите кошку любить свою переноску

Одна из причин, по которой многие кошки испытывают беспокойство во время посещения ветеринара, — это негативные ассоциации с переноской. У многих кошек переноски ассоциируются с визитом к ветеринару, что вызывает у них чувство страха. Вместо того чтобы использовать переноску только для посещения ветеринара, начните использовать ее как уютное место, где ваша кошка может уединиться. Положите внутрь удобную подстилку и оставьте ее в том месте, где ваша кошка любит проводить время. Таким образом, ваша кошка сможет отдыхать и расслабляться в ней, когда захочет. Многие кошки предпочитают спать в небольших помещениях, поэтому велика вероятность, что ей понравится отдыхать в переноске.

Потренируйтесь ездить в машине

Когда ваша кошка научится любить свою переноску, вы можете приучить ее любить машину. Процесс должен быть постепенным. Начните с того, что посадите кошку в переноску в машине с открытой дверцей, дайте ей лакомство, а затем выньте переноску из машины. Повторите этот процесс несколько раз, пока кошка не почувствует себя комфортно. Затем закройте дверь машины и откройте ее снова. В конце концов, перейдите к поездкам на небольшие расстояния, например, вокруг квартала, чтобы кошка поняла, что машина — это не так уж и страшно.

Используйте синтетические феромоны

Для многих кошек синтетические феромоны — это как расслабляющий кошачий парфюм. Распылите их внутри переноски вашей кошки и накройте ее полотенцем. Вы также можете взять несколько штук с собой в ветеринарную клинику, чтобы распылить их в смотровой комнате (с разрешения ветеринара). Синтетические феромоны действуют не на всех кошек, но попробовать их стоит. Вы можете найти этот продукт во многих онлайн-магазинах для домашних животных.

Старайтесь избегать зала для ожидания

Зал ожидания может стать худшим кошмаром для кошки. Она может быть заполнена незнакомыми собаками, кошками и людьми. Вместо того чтобы ждать в приемной, спросите у сотрудников ветеринарной клиники, можно ли вам подождать с кошкой в машине, пока не будет готова смотровая комната (если в машине не слишком жарко или холодно). Если такой возможности нет, обязательно накройте ее переноску полотенцем, чтобы она не видела других животных в комнате ожидания.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Первое посещение ветеринара с котёнком: когда и зачем?