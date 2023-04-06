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Петр Дерябин

Как снизить стресс у кошки при поездке к ветеринару: начните с переноски

2:51
Зоосфера » Кошки

Если вы являетесь владельцем кошки, вы, вероятно, знаете, что кошек водят к ветеринару гораздо реже, чем собак. Одной из основных причин этого является то, что многие кошки испытывают беспокойство во время визита.

Как снизить стресс у кошки при поездке к ветеринару: начните с переноски

Научите кошку любить свою переноску

Одна из причин, по которой многие кошки испытывают беспокойство во время посещения ветеринара, — это негативные ассоциации с переноской. У многих кошек переноски ассоциируются с визитом к ветеринару, что вызывает у них чувство страха. Вместо того чтобы использовать переноску только для посещения ветеринара, начните использовать ее как уютное место, где ваша кошка может уединиться. Положите внутрь удобную подстилку и оставьте ее в том месте, где ваша кошка любит проводить время. Таким образом, ваша кошка сможет отдыхать и расслабляться в ней, когда захочет. Многие кошки предпочитают спать в небольших помещениях, поэтому велика вероятность, что ей понравится отдыхать в переноске.

Потренируйтесь ездить в машине

Когда ваша кошка научится любить свою переноску, вы можете приучить ее любить машину. Процесс должен быть постепенным. Начните с того, что посадите кошку в переноску в машине с открытой дверцей, дайте ей лакомство, а затем выньте переноску из машины. Повторите этот процесс несколько раз, пока кошка не почувствует себя комфортно. Затем закройте дверь машины и откройте ее снова. В конце концов, перейдите к поездкам на небольшие расстояния, например, вокруг квартала, чтобы кошка поняла, что машина — это не так уж и страшно.

Используйте синтетические феромоны

Для многих кошек синтетические феромоны — это как расслабляющий кошачий парфюм. Распылите их внутри переноски вашей кошки и накройте ее полотенцем. Вы также можете взять несколько штук с собой в ветеринарную клинику, чтобы распылить их в смотровой комнате (с разрешения ветеринара). Синтетические феромоны действуют не на всех кошек, но попробовать их стоит. Вы можете найти этот продукт во многих онлайн-магазинах для домашних животных.

Старайтесь избегать зала для ожидания

Зал ожидания может стать худшим кошмаром для кошки. Она может быть заполнена незнакомыми собаками, кошками и людьми. Вместо того чтобы ждать в приемной, спросите у сотрудников ветеринарной клиники, можно ли вам подождать с кошкой в машине, пока не будет готова смотровая комната (если в машине не слишком жарко или холодно). Если такой возможности нет, обязательно накройте ее переноску полотенцем, чтобы она не видела других животных в комнате ожидания.

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Первое посещение ветеринара с котёнком: когда и зачем?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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