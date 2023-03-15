Наклон головы у кошек: признак проблемы или особого внимания питомца?

7:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы смотрите на свою кошку и видите, что она смотрит на вас в очаровательной позе с наклоном головы. Конечно, это действительно мило, но наклон головы у кошек также может быть симптомом чего-то серьезного.

Как вы узнаете, когда ваша кошка просто обращает пристальное внимание на звук или движение, или когда это признак проблемы? К счастью, есть несколько подсказок, которые вы можете использовать, чтобы помочь выяснить, является ли наклон головы нормальным или о чем-то, о чем вам нужно беспокоиться.

Является ли наклон головы нормальным у кошек

Кошки наклоняют головы в одну сторону, когда они внимательно что-то изучают или прислушиваются к движению. Кошки могут точно оценивать расстояние, когда они направляют свое ухо на звук. Наклон их головы может помочь, потому что их мозг триангулирует расстояние, основываясь на том, когда звуковой сигнал попадает в каждое ухо.

Один из хороших способов определить, просто ли ваша кошка слушает или у нее проблемы, — это позвать ее по имени или попытаться привлечь ее внимание. Если ваша кошка просто наклоняет голову, чтобы что-то услышать, она немедленно выпрямится, когда услышит ваш голос.

Напротив, кошки, которые наклоняют головы из-за проблем со здоровьем, также могут потерять равновесие и могут споткнуться или упасть при попытке двигаться. Их глаза могут выглядеть необычно, продолжая двигаться, даже когда их голова неподвижна, но при этом остается наклоненной все время.

Если вы видите такое поведение, пришло время отвести кошку к ветеринару, чтобы выяснить причину.

Что вызывает наклон головы у кошек

Если вы исключили возможность того, что ваша кошка наклонила голову, чтобы лучше слышать, пришло время рассмотреть возможные медицинские причины.

Инфекция внутреннего уха

Возможно, наиболее распространенной медицинской причиной наклона головы является инфекция во внутреннем ухе, которая воспаляет нервы, помогающие кошкам сохранять равновесие. У кошек с инфекцией внутреннего уха могут возникнуть проблемы с приемом пищи или боль во время еды. Иногда может показаться, что их морда наклонена на одну сторону. У многих кошек на одном глазу выходит "третье веко”.

Большинство кошек выздоравливают от этого типа ушной инфекции с помощью лечения, которое может включать антибиотики в течение нескольких месяцев, а иногда даже хирургическое вмешательство.

Идиопатическое вестибулярное заболевание

Наклон головы также может быть вызван состоянием, известным как идиопатическое вестибулярное заболевание. "Идиопатический” означает, что причина неизвестна, а вестибулярное заболевание — это состояние, которое влияет на систему, контролирующую равновесие.

Кошки с этим заболеванием могут потерять равновесие, и их глаза могут двигаться, даже когда голова неподвижна. Идиопатическое вестибулярное заболевание может начаться внезапно, и даже тщательный ветеринарный осмотр и обширное тестирование могут не выявить основную причину.

Это состояние обычно проходит без лечения в течение нескольких дней. Однако поскольку симптомы идентичны более тяжелым состояниям, любая кошка, у которой проявляются эти признаки, должна быть немедленно обследована.

Лекарства

Побочные реакции на лекарства и токсичность лекарств также могут вызывать наклоны головы у некоторых кошек, особенно актуальные ушные лекарства. Если ваша кошка начала принимать новое лекарство незадолго до появления симптомов, стоит позвонить своему ветеринару, чтобы выяснить, может ли это быть побочным эффектом.

Наросты и полипы в ухе

Наросты и полипы в ухе — очень распространенная причина, по которой у кошек развивается наклон головы. Эти образования, доброкачественные или нет, занимают место в области, где мало места, и любой рост оказывает давление на нервы.

Результатом является воспаление и нарушение системы равновесия. Новообразования могут быть результатом воспаления, инфекции и хронического раздражения, или они могут быть более тревожными и быть предраковыми или злокачественными. У многих кошек после удаления этих наростов их состояние улучшается.

Как ветеринары диагностируют причину наклона головы у кошек

Иногда сложно диагностировать, что вызывает наклон головы. Ваш ветеринар захочет заглянуть глубоко в ушной канал, который окружен костью, что делает невозможным выявление проблемы без специального тестирования.

Диагноз, скорее всего, начнется с тщательного медицинского осмотра, во время которого ветеринар осмотрит ушной канал на барабанной перепонке. Если это кажется ненормальным или нарушенным, они могут назначить дополнительное тестирование.

Многие ветеринары проводят лабораторную работу, включая скрининг на вирусные инфекции, а также базовое обследование тела. Хотя в большинстве случаев это не приводит к постановке диагноза, это может быть очень полезно для исключения определенных состояний.

Следующие шаги, вероятно, будут зависеть от того, что ваш ветеринар обнаружил на ранних осмотрах. Для многих кошек следующим шагом будет обследование с применением седации — гораздо легче заглянуть в ушной канал и в заднюю часть горла, когда кошке дают успокоительное. В большинстве случаев рентген также делают, пока кошке дают успокоительное. При подозрении на инфекцию ваш ветеринар может также взять образец из среднего / внутреннего уха вашего питомца.

В некоторых особенно сложных случаях будет рекомендована расширенная визуализация, такая как КТ или МРТ. Эти тесты позволяют ветеринарам лучше видеть области, скрытые за костью. Если ветеринар обеспокоен тем, что проблема может затронуть мозг, а не только слуховой проход, может быть рекомендован анализ жидкости из центральной нервной системы, называемый отводом ликвора.

Лечение причины наклона головы у кошек

Лечение наклона головы у кошки будет зависеть от основного диагноза.

При инфекциях внутреннего уха часто рекомендуются антибиотики длительного приема.

Массы любого рода, такие как кисты, полипы или опухоли обычно удаляются, чтобы устранить признаки.

При проблеме, которая связана только с воспалением, например, при некоторых вирусных инфекциях или иммунных заболеваниях, могут быть рекомендованы противовоспалительные средства.

Идиопатическое вестибулярное заболевание, скорее всего, пройдет само по себе без какого-либо лечения.

Любой кошке, у которой наклонена голова и которая дезориентирована или потеряла равновесие, могут помочь лекарства от тошноты, а также другие методы лечения, помогающие устранить симптомы.

Несмотря на то что есть некоторые состояния, которые могут разрешиться без лечения, настоятельно рекомендуется как можно быстрее обратиться к ветеринару, когда дело доходит до наклона головы у кошек. Такие проблемы, как новообразования и инфекции, со временем могут только усугубиться, а задержка диагностики может привести к долгосрочному ущербу.

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