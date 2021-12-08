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Автор Ирина Шлионская

Какую пользу здоровью приносят кошки

Зоосфера » Кошки

Кошки обитают рядом с человеком уже несколько тысячелетий. Изначально их приручили в качестве охотников на грызунов, но в дальнейшем выяснилось, что спектр кошачьих "функций" гораздо шире. Ласковые, пушистые озорные создания вызывают у людей массу положительных эмоций. А ещё они… лечат. Во всяком случае, приносят немалую пользу здоровью.

 

Чудо-целители?

Кошек часто называют экстрасенсами и "усатыми лекарями". Есть люди, которые убеждены, что эти животные способны лечить множество болезней, так как обладают некими паранормальными способностями. Существуют даже специальные руководства, в которых рассказывается, кошки каких пород способны исцелять те или иные недуги и на какие места их класть, чтобы излечиться…

Мы не будем судить о том, является ли это всё правдой или это нечто из области мифологии. Но кое-какие факты о кошках действительно подтверждены профессиональными учёными и медиками. Вот их перечень.

Кошки согревают

 

Конечно, никто не станет спорить, что с прижавшейся к вашему боку кошкой гораздо теплее, чем без неё. Известны даже случаи, когда кошки буквально спасали людей от смерти, согревая их собственным теплом, пока не приходила помощь…

Но, как ни парадоксально, самыми лучшими "грелками" являются вовсе не пушистые кошки, а "сфинксы", которые начисто лишены шерсти. Обычно их заводят те, кто страдает аллергией на шерсть, но мечтает о питомце. Многим не нравятся кошки этой породы, но те, кто решился взять такого питомца, очень сильно к ним привязываются и уже не готовы променять ни на кого…

Дело в том, что температура тела у сфинксов очень высокая — 42 градуса. Это гораздо выше, чем у человека. Если в помещении плохо топят или вас бьёт озноб, то просто прижмите питомца к себе — и вы быстро согреетесь.

Кошки снимают воспаления

Многие, наверное, замечали, что кошки любят ложиться своим хозяевам на больное место. И после этого человеку нередко становится легче. Никакой мистики в этом нет, уверяют эксперты. Просто кошачья шерсть содержит в себе заряд низкочастотного излучения, аналогичного тому, которое используется в кабинетах физиотерапии при лечении различных процессов воспалительного характера. То есть ваш питомец воздействует на вас как физиоприбор. И результат — налицо!

Кошки спасают от инфарктов

Юрий Куклачёв с кошкой
Юрий Куклачёв с кошкой

По крайней мере, это касается мужчин. Американские учёные провели исследование, в котором приняли участие 10 000 человек в возрасте от 40 до 80 лет. Выяснилось, что 70% представителей сильного пола, доживших до 85 лет, держали дома кошек.

По мнению исследователей, общение с кошками существенно снижает риск инфарктов и инсультов, от которых люди чаще всего и умирают. Скорее всего, на сердечно-сосудистую систему благотворно влияют позитивные эмоции, которые испытывают их владельцы при контактах с хвостатыми любимцами. А вот в отношении женщин такой корреляции не наблюдается. Правда, представительницы слабого пола и без того живут дольше. Кстати, женщины чаще предпочитают кошек другим домашним питомцам. Кошатниками являются 53 процента женщин и всего 40 процентов мужчин.

Кошки продлевают жизнь

Возможно, это связано с предыдущим пунктом, но исследование немецких учёных показало, что продолжительность жизни у кошатников выше, чем у тех, кто не держит кошек.

Специалисты исследовали состояние здоровья более 3000 людей преклонного возраста. Среди них были как владельцы кошек, так и те, у кого дома не было кошки. Выяснилось, что первые живут в среднем на 10,3 года дольше.

Кошки защищают от аллергии

 

Принято считать, что кошки, напротив, способствуют аллергии. Многие именно по этой причине отказываются заводить дома кошек и запрещают это делать своим детям. Но на деле, если рядом с малышом с первых дней жизни находится кошка, у него никогда не возникнет аллергии на этих животных, так как вырабатывается иммунитет к аллергенам.

Случается и так, что если дети или даже взрослые люди, страдающие аллергией, находятся в длительном контакте с кошкой, то аллергическая реакция постепенно проходит.

Кошки способствуют укреплению костей

 

Специалисты из США провели опыт с цыплятами. Их ежедневно на 20 минут сажали на вибрирующую подставку, имитирующую кошачье мурлыканье… В дальнейшем оказалось, что эти птенцы быстрее растут и у них более прочный костный скелет, чем у их сверстников из контрольной группы, которых не подвергали упомянутой процедуре.

Учёные пришли к заключению, что частота и вибрация кошачьего урчания оказывают положительное влияние на состояние костей. А значит, мурлыканье кошки может служить… профилактикой остеопороза! Скорее всего, это касается не только цыплят, но и людей.

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Сумасшедшие новости: вся правда о кошках!
Редактор: Людмила Черткова
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