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Беннетт рассказала, как победить предновогоднюю меланхолию

Общество

Для многих людей Новый год — праздник и веселье, но есть и те, кто настолько "выдохся" за год, что не хочется ничего, кроме "покоя". В беседе с Pravda.Ru финансовый консультант, эксперт по инвестициям, специалист по личностному росту и самореализации, эксперт по вопросам психологии Ирина Беннетт поделилась лайфхаками, как вернуть новогоднее настроение.

грустный новый год
 

Предвкушение — лучшее лекарство

По словам эксперта, предновогодняя суета, выбор подарков и прочая традиционная "канитель" у одних вызывает восторг, а вот других доводит до "ручки". Лучший способ избежать потрясений в этот период — планировать и не просто в голове, а сесть и написать план действий.

"Мы можем писать. Например, собрать своих членов семьи и спросить, что им очень понравилось в прошлые новогодние праздники, записать это и включать, прямо составить расписание и начать планировать именно новогодние праздники, предновогоднее настроение, предновогодние дела", — пояснила эксперт по вопросам психологии.

список
 

Пара-тройка дел, обозначенных на бумаге, позволят встряхнуться. Эксперт советует представить, как вы дарите подарок и сколько радости он принесёт получателю. Предвкушение положительных эмоций превратится в таковые быстрее, чем вы думаете.

Счастье в мелочах

Если с предвкушением туго, то есть план "Б". По словам Беннетт, начните украшать дом заранее, развесьте гирлянды и мишуру. Посетите уже "нарядные" площади и скверы. И за несколько дней до самой новогодней ночи, начните дарить близким небольшие подарки, каким бы странным ваше поведение ни казалось.

"Шоколадка, книжка, могут быть какие-то красивые носочки, какие-то мелочи. Но, например, ребёнок просыпается утром и в новогоднем носочке на кухне или рядом с ёлкой его ждёт подарок. И тоже это ощущение предвкушения очень здорово включается", — советует эксперт.

Девушка встречает Новый год
 

По словам Беннетт, можно заняться даже готовкой, конечно, не традиционный "тазик оливье", но небольшая порция успешно поднимет настроение.

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Как победить "новогоднюю" депрессию
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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