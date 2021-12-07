Юрист Шевцова рассказала, за что штрафуют в Новый год: "Вплоть до тюрьмы"

Новогоднее веселье может обернуться серьёзными штрафами, пояснила юрист Майя Шевцова. К примеру, если соседи не разделяют праздничного настроения, то придётся заплатить за шум. Но есть и нарушения, за которые не просто "накажут рублём", а могут завести и уголовное дело.

Итак. по словам юриста, можно попасть под штраф:

из-за шума,

из-за нарушения карантинный ограничений (мероприятие более 50 человек),

из-за шашлыка,

из-за фейерверков.

К последнему пункту, по словам Шевцовой, необходимо отнестись очень серьёзно. Нарушение правил противопожарной безопасности могут повлечь не только штрафы, к примеру, за запуск салюта возле жилого дома, но и реальный тюремный срок, если кто-то пострадает.

"Наказание — штраф до тысячи рублей либо арест на 15 суток. Если в ходе запуска петард пострадает здоровье или имущество третьего лица, наступит уголовная ответственность, а это уже срок до семи лет", — рассказала юрист Телеканалу "360".

Кроме прочего, оштрафовать могут и любителей шашлыков. С 1 января 2022 года жарить мясо на улице запрещено, если нет специально оборудованного места для приготовления. При этом, наказать могут даже владельцев частных домов, которые решили пожарить продукты в собственном дворе.

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