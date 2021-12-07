Новогоднее веселье может обернуться серьёзными штрафами, пояснила юрист Майя Шевцова. К примеру, если соседи не разделяют праздничного настроения, то придётся заплатить за шум. Но есть и нарушения, за которые не просто "накажут рублём", а могут завести и уголовное дело.
Итак. по словам юриста, можно попасть под штраф:
К последнему пункту, по словам Шевцовой, необходимо отнестись очень серьёзно. Нарушение правил противопожарной безопасности могут повлечь не только штрафы, к примеру, за запуск салюта возле жилого дома, но и реальный тюремный срок, если кто-то пострадает.
"Наказание — штраф до тысячи рублей либо арест на 15 суток. Если в ходе запуска петард пострадает здоровье или имущество третьего лица, наступит уголовная ответственность, а это уже срок до семи лет", — рассказала юрист Телеканалу "360".
Кроме прочего, оштрафовать могут и любителей шашлыков. С 1 января 2022 года жарить мясо на улице запрещено, если нет специально оборудованного места для приготовления. При этом, наказать могут даже владельцев частных домов, которые решили пожарить продукты в собственном дворе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.