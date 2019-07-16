Странные и необычные животные, обитающие на планете

На нашей планете проживает огромное число животных, каждое по-своему уникально. Стоит отметить, что описано лишь 953 437 видов из 7, 7 миллионов, которые остаются неизученными до сих пор. Ученые открывают новые виды ежемесячно, но современная наука знает далеко не всех.

Фото: tiosabiasque.com

Мы живем в окружении миллионов животных, которые бывают не совсем обычными, иногда немного уродливыми или милыми.

Зебра Дуйкер представляет небольшую антилопу 45 см в высоту. Весит она 20 кг. Имеет красно-коричневый оттенок и длинный пятнадцати сантиметровый хвост. Вид открыли в Африке, если быть точнее, в Гвинее. Дуйкер считается видом на грани вымирания, потому что происходит массовая вырубка лесов, которая не отслеживается. Обитают зебры в субтропических лесах.

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Фото: wildfauna.ru

Минога — опасна для морских обитателей, присасываясь к ним, лакомиться их кровью. Минога беззубая, слепая, обитает в холодных водах. Некоторые миноги обитают в пресных водах и океанах. Миноги достигают в длину до 100 см, весят один кг. Обычно миноги не нападают на людей, либо они должны быть сильно голодны, чтобы это произошло.

Фото: alchetron.com

Летающего лемура Сунда защищает национальное законодательство. Сунда имеет небольшой рост тридцать пять сантиметров, вес небольшой. Они умеют лазать по деревьям, но на земле передвигаться не могут. Живут они исключительно на деревьях. Лакомятся только листьями.

Фото: zabavnik.club

Аксолотль представляет собой небольшое существо. Она не может стать взрослой, оставаясь личинкой всю жизнь, даже когда размножается. Потерянные конечности они с легкостью возвращают. Ученые этим процессом заинтересовались и перешли к активному изучению существа. В Америке, Австралии они служат домашними животными.

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Фото: avatars.mds.yandex.net

Командор — это венгерская порода собаки. Ее внешний вид необычный. Собака весит 50-60 кг, собачья шерсть длинная, вьющаяся, из-за нее собака выглядит огромной. Собака помогает пастухам пасти овец, потому что она легко маскируется в стаде.

Фото: pbs.twimg.com

Крот-Звездорыл небольшой. Обитает в Канаде, на северо- востоке Америке. Он отличается от обычных кротов лишь тем, что на морде у него 22 кожных отростка в форме звезды. Данные отростки чувствительные, позволяющие прочувствовать 40 объектов, хорошо чувствует запахи находясь под водой.

Фото: vladtime.ru

Альпака— младшая сестра верблюда, внешне напоминает овцу, но по габаритам гораздо меньше. Альпака имеет длинную шею и цветовое разнообразие шерсти. Альпака напоминает ламу. Они умеют плеваться, но только не в людей. Животные дружелюбные, миловидные. Шерсть-главное достоинство и ценность альпаки.

Надеемся, статья была интересной. Уникальные животные способны удивлять!

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Фото: juzaphoto. com