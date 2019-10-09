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Автор Сергей Бухранский

Самые опасные животные

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Несмотря на то, что человек объявил себя царем животных, даже небольшое существо способно сильно покалечить или вообще убить очень сильного человека. И в итоге получается, что встреча с некоторыми представителями живой природы может стать для человека последней или психологический шок от такой встречи оставит неизгладимую рану. Итак, давайте узнаем, кто на самом деле является главным в семье живых существ, проживающих на планете.

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Фото: asiarussia. ru

Волк

Хотя волк — это очень умное и сильное животное, но в одиночку волк редко нападает на человека. Причем он не станет атаковать, если будет сыт. А вот стая волков, которая ищет корма очень опасна. В стае может быть до тридцати особей, и они будут яростно защищать детенышей или без промедления нападут в случае недостатка пищи. Особенно часто волчья стая нападает на человека в зимний период.

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Акула — бык

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Фото: zoopicture. ru

Среди акул есть и свои самые свирепые чемпионы. Например, именно акула-бык наиболее часто атакует человека. Характерной чертой этого морского существа, является привычка атаковать без малейшей причины. Также эта акула нападает на скот, который приходит в устье реки на водопой. Эта акула настоящая машина для убийства. В случае если подходящей добычи рядом нет, она без зазрения совести нападет на своего собрата.

Египетская кобра

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Фото: familytours. com.ua

Это очень красивая и опасная змея. Она является самой ядовитой на африканском континенте. Она редко нападает сама, но если ее потревожить, то после укуса у человека останется не более двух мучительных часов. Жертвами этой змеи часто становятся дети, ведь они не знают, как она опасна. А змея в свою очередь часто селится рядом с человеком. Вот и получается, что сама того не желая, эта змея попала в рейтинг убийц.

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Географические конус

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Фото: animalsglobe. ru

Несмотря на то, что речь идёт о моллюске. Тем не менее от него страдает огромное количество людей. Это существо обитает в теплых водах Индийского и Тихого океана, а также в бассейне Карибского и Красного моря. Это существо несмотря на безобидный вид, является свирепым хищником и хладнокровным убийцей. В случае опасности он выстреливает своеобразным гарпуном с ядом. Смерть от этого яда наступает через несколько минут.

Африканский слон

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Фото: simple-fauna.ru

На первый взгляд африканский слон кажется миролюбивым и медлительным великаном. Но это обманчивое суждение. В брачный период эти животные становятся очень агрессивными. В это время они могут убить человека просто так, без особой причины. Это печальная статистика, но ежегодно от действий африканских слонов гибнет более пятисот человек. Особенно часто погибают туристы, которые самонадеянно покидают автомобили и приближаются к этим животным ради хорошего снимка.

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Фото: expressnews. com

Темы волк кобра молюск акула-бык опасные животные африканский слон
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