Как выбрать и обустроить клетку для домашней крысы

Первый и один из самых важных вопросов, который задают потенциальные хозяева, где будет жить декоративная крыса. Клетка для крысы — ключевой элемент, обеспечивающий комфортное, безопасное пребывание животного у владельца. Некоторые хозяева позволяют крысе бегать по комнате, даже при таких условиях, необходим личный уголок.

Когда дело доходит до выбора "дома", забудьте о контейнера-террариумах. В таком жилище воздух приобретает излишнюю влажность из-за застоя, при этом подстилка становится сырой, что способствует моментальному размножению бактерий, снижающие уровень гигиены. Содержать в таких условиях животное запрещено. У крысы появляется слабость, различные заболевания, ведущие к неприятным последствиям. Исключая террариумы, делаем вывод — крысам хорошо подходят клетки. Прутья в клетке должны находиться на небольшом расстоянии друг от друга, во избежание травмы животного.

Читайте также: Дрессировка домашней крысы

Лучше всего выбирать клетку с нержавеющим металлом, имеющую специальное покрытие от коррозий. Обязательно проверьте о, что покупаете. Если у новой клетки отслаивается краска, значит качество откровенно плохое. Также проверьте на наличие острых концов прутьев. Если они есть, крыса может пораниться. Для большего удобства перевозки, приобретите складную клетку.

В клетку ставится высокий пластиковый поддон — 10 сантиметров Такая необходимость связана с высокой активностью крысы, способная высыпать за пределы клетки наполнитель.

Размер домика для крысы зависит напрямую от того, сколько крыс должна вмещать. Для одной-двух подойдет — 60×40 см. Более двух крыс — клетка необходима больше.

Самая важная часть подготовки к появлению крысы в семье — обустройство клетки.

Читайте также: Как содержать декоративных мышей

Что должно присутствовать обязательно:

Наполнитель — опилочный, целлюлозный, кукурузный на выбор.

Поилка, крепящаяся к стенке клетки, имеющая удобный носик для питья.

Прочная, тяжелая миска для еды. Легкая не подойдет, так как крысы легко их переворачивают и переносят в различные места.

Спальное место в виде гамака — крысы их очень любят.

Домик — животное должно иметь уютное место, где может спрятаться, если испугается, просто отдохнуть.

Небольшой керамический лоточек — туалет.

Ярусы для комфортного лазанья.

Тренажеры в виде дополнительных полок, стенок, лестниц. Активное животное, значит здоровое.

Игрушки из дерева, качельки, трубы-переходы.

Обратите внимание, крыса — это не хомяк, колесо для бега не нужно, при беге будет мешаться длинный хвост.

Для сохранения и поддерживания здоровья домашнего животного, уделяйте время уборке. Ежедневно меняйте часть наполнителя, убирайте туалет, наливайте воду, выкидывайте несъеденную пищу.

Читайте также: Декоративные мыши: история создания

Фото: zverek. club