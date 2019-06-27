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Автор Анжелика Костенко

Почему кошки так много спят?

Зоосфера » Кошки print

Мы привыкли видеть, что в течение дня кошка практически всегда спит, свернувшись в клубок. Давайте посмотрим, в чем же заключаются особенности режима сна кошки.


Сумасшедшие новости: вся правда о кошках!

Удивительно, но на сегодняшний день у ученых до сих пор нет точного объяснения тому, почему кошки так много спят. Так, средняя длительность сна кошки составляет 12 часов в сутки, а некоторые могут спать целых 22 часа. По несложным подсчетам мы видим, что 9-летняя кошка проводит около 6 лет своей жизни во сне. Тем не менее, хозяевам можно не беспокоиться, ведь такой длительный сон считается нормой.

Заглянув вглубь истории, можно увидеть фактическую причину длительного сна кошек — все дело кроется в образе жизни кошачьих предков. Дикие кошки, будучи одинокими хищниками, лишены стайного инстинкта, поэтому после охоты они отдыхают и переваривают пищу. Примерно также ведут себя домашние кошки, только что не охотятся.  Кстати, кошки, живущие за пределами города и проводящие больше времени на природе, спят меньше обычного, так как они считают своим долгом  охранять и защищать свою территорию. Стоит отметить, что и бездомные кошки спят не так много, как домашние, поскольку им приходится самостоятельно добывать пищу и при этом следить за безопасностью. 

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Особенности сна кошки

Как мы знаем, днем кошка всегда спит, а ночью бодрствует. Не стоит пытаться повлиять на такое поведение своего питомца, однако и содействовать ночным прихотям животного не нужно. К примеру, если вы однажды покормите своего питомца рано утром, то в будущем он будет постоянно будить вас по ночам, прося покушать.

Фазы сна кошки

Есть две фазы кошачьего сна — быстрая и медленная. Фаза медленного сна подразумевает под собой дрем, когда кошка миролюбиво посапывает. Эта фаза длится в среднем 30 минут, сразу после нее начинается фаза быстрого сна, или глубокий сон — его длительность составляет лишь 5-7 минут. В этой фазе можно наблюдать, как у домашнего питомца дергаются лапки, усы или ушки. Кроме того, существует мнение, что фазы сна у кошек и у людей совпадают, поэтому есть вероятность, что в фазе быстрого сна кошка также может видеть сны. 

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Как меняется время сна с возрастом

В разном возрасте у кошки длительность сна может отличаться. Например, новорожденный котенок спит практически все время и просыпается лишь для того, чтобы покушать. По мере взросления, когда котенок уже раскроет глазки и начнет делать свои первые шаги, сон его будет уже не таким длительным. Будучи взрослым котенком, часть времени тратится не только на питание, но и на познание окружающего мира.

С возрастом длительность сна кошки сокращается, поскольку животное становится менее подвижным и ему требуется меньше времени для восстановления сил.

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Что может повлиять на сон кошки?

Существуют факторы, влияющие на длительность сна кошки, например, погодные условия; так, в жару кошка спит гораздо больше, поскольку сон может компенсировать повышение температуры кошачьего организма.

Кошка, ожидающая рождения котят, также будет проводить во сне большую часть времени, что позволит ей набраться сил и как следует отдохнуть.

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Фото превью: skalozyb-comedy.ru

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