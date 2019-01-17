Жако — особенный попугай с человеческой душой

Альфред Брем (автор сочинения "Жизнь животных"), говоря еще в XIX веке о попугае жако, отметил, что если попугаев можно назвать "обезьянами среди птиц", то жако — "человек среди попугаев".

Брем также считал, что жако — это собирательный образ всех существующих попугаев — он равномерно развит, гармонично сложен и т. д.

В чём особенности попугая жако

Пусть внешне этот попугай по сравнению с некоторыми другими скромен, зато он по-настоящему талантлив в подражании человеческой речи. Конечно, у каждого жако свои способности, это зависит от личности птицы.

Подвиды жако — краснохвостый и бурохвостый. Подвиды легко различимы. В дикой природе дом жако — леса экваториального и тропического поясов Африки. Гнезда помещаются на высоких дуплистых деревьях. Питаются жако зернами и плодами.

Отловленные серые попугаи отправляются в другие страны для продажи. Если взять из дикой природы молодую птицу, она очень сильно привязывается к хозяину. Однако из-за способов ловли и несвободы как таковой большинство жако боится человеческих рук.

Гораздо легче содержать одного попугая жако. Он может стать ручным и говорящим. В случае если вы приобретете пару питомцев, придется решать проблему определения пола, а позже, возможно, встанет вопрос: что делать с появившимся потомством.

При ошибке в вопросе определения пола попугаев — у них может иметь место имитация отношений. В результате один из попугаев может снести неоплодотворенные яйца.

Вместе с тем попугай, который привык к человеку, будет с агрессией или равнодушно реагировать на другого попугая. К вопросу разведения этих птиц стоит подойти со всей тщательностью.

Жако — идеальный вариант для содержания дома, особенно если вы хотите завести большого попугая. Это флегматичная птица, которая мало шумит.

Активность жако в природе приходится на утро и вечер, это можно понять по тому, что попугай осуществляет в определенные часы этих периодов так называемую разминку. Именно на это время и приходится крик и свист жако. В остальное время они ведут себя достаточно тихо.

Дикий жако может проявить себя как агрессивное существо. Однако стоит помнить, что все крупные попугаи крайне общительны и интеллектуально развиты. Просто нужно время и терпение на то, чтобы птица доверилась хозяину, привыкла к новому месту и почувствовала себя уверенно и спокойно.

С ручным попугаем полезно часто выходить гулять. От скуки, недостатка общения, однообразия бытия попугай может выщипывать собственные перья. Поэтому ни в коем случае нельзя оставлять питомца без внимания. Ведь пары жако в природе — неразлучны, и птицы много времени проводят вместе. Также жако нуждаются в ласке.

К грубому обращению жако крайне чувствительны, также по натуре своей они обидчивы. Поэтому, если вы хотите установить с птицей по-настоящему дружеские отношения, ни в коем случае нельзя наказывать попугая, грубо с ним обращаться. Это исключено.

Как и ара, жако живут долго — примерно пятьдесят, а то и семьдесят лет.

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