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Автор Петр Дерябин

Необычные памятники насекомым

Зоосфера » Интересное

Данная статья продолжает серию материалов, посвященным памятникам животным. Памятники бывают разные — не только близким друзьям и верным помощникам человека, но и, как ни удивительно, различным вредителям. В этой статье речь пойдет о памятниках насекомым — тем, которые либо каким-то образом послужили человеку, либо, наоборот, настолько его достали, что удостоились памятного монумента.

Самые массовые нашествия насекомых в истории

 

Пожалуй, одним из древнейших памятников насекомым можно считать статую скарабею (навозному жуку), найденную в Египте. В Древнем Египте скарабей считался священным животным — считалось, что на спине у этого жука запечатлен символ тау, точка, где небо встречается с землей.

Также скарабей считался символом многих тайн и божеств. Поэтому ничего удивительного, что древние жители Египта возводили памятники этому скромному жучку, катящему перед собой шар из навоза.

Памятники насекомым

Жук-долгоносик в США

Необычные памятники насекомым. Долгоносик
Монумент жуку-долгоносику

Другим известнейшим памятником насекомым является монумент жуку-долгоносику в США. Жители штата Алабама увековечили долгоносика за то, что он способствовал процветанию штат, правда, весьма оригинальным способом.

В 1915 году долгоносики фактически уничтожили все хлопковые поля в штате. Отчаявшиеся фермеры отказались возрождать хлопок, и занялись разведением других культур, которые оказались намного прибыльнее. Фермеры за несколько лет настолько разбогатели, что решили поставить долгоносику памятник — высоченную статую богини земледелия Цирцеи, которая поднимает над головой бронзового долгоносика.

На пьедестале написано: "В знак глубокой признательности хлопковому долгоносику воздвигнут памятник гражданами Энтерпрайза".

Кактусовая моль в Австралии

Необычные памятники насекомым. Памятник моли в Австралии
Фото: oyla.xyz

Не менее благодарными людьми оказались и австралийские фермеры. В Австралию из Аргентины завезли кактус, который, как оказалось, распространяется с удивительной быстротой. Причем кактус оказался ужасно зловредным — он вытеснял все другие растения, превращая занятую территорию в непригодную для проживания местных животных и птиц. Более того, овцы и коровы, распробовав заморского гостя, стали его увлеченно поедать, несмотря на колючки. А, наевшись колючих кактусов, погибали. Фермеры оказались на грани разорения и решили любой ценой победить кактус.

Для борьбы с кактусом применяли:

  • химикаты
  • выкапывание
  • выжигание

Однако, ничего не помогало. Создалась критическая ситуация — люди покидали дома, отступая перед агрессором. "Колючая груша", как прозвали кактус фремеры, победно шествовала по земле Красного континента, пока, наконец, люди не додумались искать средство борьбы с ним на его исторической родине. Из Южной Америки завезли кактусовую моль — вредителя коктобластиса.

Кактусовая моль обрадовалась обилию кормовых угодий и за 10 лет ее гусеницы избавили фермеров от растительного агрессора.

За что кактусовой бразильской моли и возвели мраморный памятник в долине реки Дарлинг (штат Квинсленд).

Памятник колорадскому жуку по всему миру

Необычные памятники насекомым. Памятник колорадскому жуку
Фото: bogislavyan.ru

Другому всемирно известному насекомому — колорадскому жуку, также есть памятники в различных городах мира. Правда, памятник жук заслужил не за полезное деяние, а за вредность.

Для размножения колорадского жука требуется:

Благоприятная t (оC) +20+22
Мин. t развития (оC) +12
Оптим. влажность воздуха, % 65-70
Плодовитость (шт) 900-1600

Так, в Днепропетровске на Украине в 2003 году статую двухметрового жука установила в рекламных целях компания, торгующая ядохимикатами. Другой памятник колорадскому жуку на Украине находится в Бредянске — возле центрального рынка.

Собственно, это памятник дачникам, надпись на постаменте которого гласит: "Бердянцы! Прокормим себя сами!"

Но внизу памятника сидит огромный колорадский жук. В Венгрии тоже есть памятник этому вредителю — возведен в 1998 году, в честь 50-летнего юбилея "прибытия" жука из Америки в Европу.

Памятник комару

Другому насекомому-мучителю, комару, также есть несколько памятных монументов. Так, рабочие компрессорной станции № 1 Ноябрьского управления магистральных трубопроводов "Сургутгазпрома", установили железную скульптуру комару. Этот огромный комар сидит в поселке Ладный, подле Ноябрьска. Скульптор — Валерий Чалый. Монумент напоминает, что самое страшное в Сибири — не морозы, а комары.

Необычные памятники насекомым. Памятник комару
Памятник комару

Сходный памятник комару есть и в Норильске. Железный комар-гигант напоминает, что только истинный ветеран Севера способен пережить постоянные атаки гнуса. Есть памятник кровососу и на Украине — в городе Комарно. Монумент установлен в честь названия города.

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Еще более интересные памятники: паук, клещ и пчела Кузя

Необычные памятники насекомым. Памятник пауку
Фото: theecology.ru

Исполинский паук, созданных из металлических конструкций, сидит перед Национальной художественной галереей в Отаве.

Необычные памятники насекомым. Памятник сырному клещу
Фото: latifundist.com

В Германии, в городке Вюрхвиц, славящимся своим фирменным сыром, есть скромный памятник клещу.

Дело в том, что пикантность сыру придают именно выделения специальных клещей, в ящик с которыми помещают сыр, пока он не приобретет свой особый вкус и аромат. Собственно, этот памятник можно было бы назвать памятником "Клещу-кормильцу".

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Гигантские кровососы и жуки на городских улицах. Памятник пчеле Кузе
Памятник пчеле Кузе

В Москве, в парке Кузьминки, есть бронзовый памятник самому домашнему насекомому — пчеле. Мэр Юрий Лужков, известный любитель пчеловодства, держал в этом районе пасеку.

Поэтому памятник пчеле и установили именно в это парке. Местные жители сразу же дали пчеле кличку — Кузя, по названию парка. И ныне памятник известен, как памятник пчеле Кузе.

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