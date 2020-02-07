Биологи предрекли исчезновение комаров из-за теплой зимы

Директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары.

"Некоторые насекомые просыпаются из-за теплой погоды, но тут же погибают, так как у них нет корма. В связи с этим происходит нарушение пищевой цепочки, так как личинками комаров питаются некоторые виды рыб. Беспокоиться нужно только о мальках и головастиках, для которых личинки являются важной частью рациона", — сообщил ученый.

Приплод может сократиться, а через полгода или год уменьшится и численность рыб.

Также глобальное потепление приводит к тому, что реки замерзают позднее и раньше оттаивают. Такие изменения в природе могут негативно отразиться на всех живых организмах.

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