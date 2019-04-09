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Автор Евгений Стриж

При дачной борьбе с комарами, главное, не переборщить с фумигаторами и репеллентами

Садоводство » Вредители и болезни

Работа завершена, грядки и деревья опрысканы, вы решаете передохнуть… И слышите назойливое жужжание, как только садитесь в любимый шезлонг. Комары тут как тут — и отравить отдых они способны даже самым стойким дачникам.

При дачной борьбе с комарами, главное, не переборщить с фумигаторами и репеллентами

В продаже сегодня есть множество видов средств от комаров, которые можно условно поделить на две большие группы: фумигаторы и репелленты. Но далеко не все знают, как грамотно ими пользоваться. Как бороться с кровососами без вреда для своего здоровья?

Фумигаторы: осторожнее в помещениях

К фумигаторам (от латинского "fumigate" — дымить, окуривать) относят средства от насекомых, которые уничтожают их с помощью паров. Чаще всего это либо спирали, которые нужно поджигать, либо пластинки, пропитанные ядовитым для комаров веществом. Встречаются сегодня и аэрозольные варианты.

Ключевой особенностью использования фумигаторов является дозировка. Дело в том, что производители несколько лукавят, когда пишут, что вещества "безвредны для людей". В минимальных концентрациях — да, но часто наши дачники ставят спираль в комнате, и к концу ее работы в помещении не то что комарам — людям находиться трудно. Так что лучший вариант использования фумигаторов — не более полутора часов подряд (в пустом помещении) и не более часа (в помещении с людьми). Не рекомендуется также использовать в помещениях с людьми спирали — ограничьтесь пластинками. А после завершения работы стоит немного проветрить помещение.

Репелленты: не втираем, а наносим

Репелленты чаще всего делаются в удобной для нанесения на одежду и тело форме, то есть в виде спреев или мазей. Встречаются и относительно новые решения в виде браслетов (капсульных и простых).

Наибольшую опасность, как и в случае с фумигаторами, репелленты представляют при передозировке. Важно точно соблюдать инструкцию по нанесению, а также:

  • не втирать, а именно аккуратно и тонким слоем наносить репелленты на кожу;
  • внимательно читать этикетки: содержание веществ на основе диэтилтолуамида (или сокращенно ДЭТА) не должно превышать десять процентов;
  • тщательно мыть руки после нанесения;
  • избегать нанесения на участки кожи с ранками, царапинами или ссадинами.

Отдельно стоит рассказать о таком варианте, как браслет-репеллент. Многие ошибочно считают его самым безопасными вариантом — и ошибаются. По сути своей это сосредоточенный на одном участке репеллент, который так же может вызвать аллергию или зуд, так что пользоваться им стоит не слишком долго. А если вы надеваете такой на ребенка, стоит проследить, чтобы после всестороннего верчения обновки он вымыл руки и не трогал глаза. 

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Два рецепта средства от комаров (сделай сам)
Куратор: Андрей Туманов
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