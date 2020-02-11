Биологи провели исследование, в результате которого выяснилось, что новые вкусовые предпочтения, которые насекомые приобретают в течение жизни, могут передаваться по наследству.
"Так, бабочки могут передавать своим потомкам вкусовые предпочтения предков, даже если они не были подвержены данному воздействию", — утверждают специалисты.
Ученые доказали эту гипотезу в результате исследования. У нового поколения были выявлены те же вкусовые предпочтения, что и у родителей. Это происходит только при условии, что на них не оказывалось любое внешнее воздействие.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что осы могут узнавать друг друга в "лицо".
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