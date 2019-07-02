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Автор Диана Гаврилова

Лучшие растения для привлечения пчел

Садоводство » Цветы print

За последние несколько лет численность пчел неуклонно снижалась, но теперь садоводы делают все возможное, чтобы выращивать цветы, которые помогут нашим маленьким жужжащим друзьям. Если мы все сделаем это вместе, то, численность пчел снова начнет расти. Есть много видов цветов, которые привлекают пчел. Это как правило, большие одиночные открытые цветы или трубчатые цветы, в которые они могут заползти внутрь. Пчел особенно привлекает фиолетовый цвет, но, конечно, с радостью будут подлетать к любому подходящему цветку в вашем саду.


Влияние местности на активность пчел. Пчеловод Цветков а.а.

1. Штокроза

Штокроза может достигать 2 метров в высоту. Это отличное дополнение к пчелиному саду. Эти растения очень привлекают пчел, к тому же высокие многолетники становятся сильнее и дают больше цветочных стеблей каждый год.

2. Наперстянки

Наперстянка — еще одно высокое и стройное цветущее растение, которое, кажется, всегда очень привлекает пчел. Трубчатая форма каждого цветка позволяет пчелам ползти внутри каждого отдельного цветка и попадать в нектар, одновременно собирая пыльцу, которая используется для кормления молодняка.

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3. Морозники

Жизненно важный цветок для обеспечения нектара в начале сезона, а также для любых пчел, которые могут проснуться и выйти из улья в теплый зимний день. Необычные цвета, узоры, пятна морозников — прекрасное дополнение к зимнему и очень раннему весеннему саду.

4. Лаванда

Лаванда — это рай для пчел! Летом вы часто можете найти лавандовое растение по звуку жужжащих пчел, когда они перелетают от одного цветка к другому. Эти чрезвычайно жесткие и устойчивые к засухе маленькие кустарники бывают разных оттенков, от белого до очень глубокого пурпурного.

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5. Буддлея

Буддлея одинаково ценится и пчелами, и другими обитателями сада — большие конические цветы всегда покрыты всевозможными насекомыми-опылителями.

6. Яблоня

Еще один вид, который привлекает пчел в начале сезона в сад, а также обеспечивает пчелам ранний источник нектара. Яблони покрыты массой цветов в апреле и мае, и ими часто восхищаются как одним из первых деревьев, цветущих весной; это делает их идеальным декоративным деревом для сада любого размера.

7. Георгин

У многих георгинов, которые выращиваются в саду, есть большие двойные лепестки, которые не очень притягивают пчел, так как слишком много лепестков на пути к пыльце и нектару. Однако у других сортов открытые цветы, которые пчелы очень любят и могут летать туда-сюда, собирая пищу!

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Темы пчёлы садоводство пчелиные сады цветы для пчёл
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Лучшие растения для привлечения пчел
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