Иногда случается так, что человеку необходимо уехать и не с кем оставить своего четвероногого друга. Можно попробовать обзвонить всех родных и друзей, может, кто согласится взять собачку на время вашего отъезда. Но зачастую выходит, что это может быть не лучшим решением проблемы. Ведь если собачка попадет к вашей тёте Люсе, которая понятия не имеет, что нельзя кормить собачку блинчиками со сметаной, животное может серьёзно заболеть.
Лучшим решением будет обратиться к специалистам. Но как выбрать хороший отель для своего питомца? О том, чем следует руководствоваться при выборе подобного "отеля" читателям "Правды.Ру" рассказывает директор кинологического центра "Winner-dog" Александра Шегунц.
— При выборе гостиницы, в которой ваш питомец будет проводить свои "каникулы" нужно обратить внимание на следующие моменты:
Если хотя бы одно из этих четырех условий не соблюдается — с такой "гостиницей" не следует иметь никаких дел, поскольку владельцы ее, скорее всего, либо дилетанты, либо жулики. Сами понимаете, в подобном заведении никто не сможет гарантировать вам того, что когда вы вернетесь из своей поездки, вновь увидите его живым, здоровым и счастливым.
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Также следует обратить внимание на список требований, которые "отель" обычно предъявляет при поступлении "постояльцев". Прежде всего это:
Если "отель" не предъявляет этих требований, то вас должно это насторожить, так как велика вероятность того, что рядом с вашим питомцем может оказаться больное животное. А это создает угрозу его здоровью, да и просто портит настроение. В результате каникулы оказываются не столь радостными, как ваш четвероногий друг их себе представлял.
Тем не менее, при выборе "отеля" для своего питомца, вам также следует учесть и то, что ни один профессиональный ветеринар не сможет вылечить вашего любимца от частого заболевания подобных мест — скуки.
Поэтому желательно, чтобы ваш пёсик или котик не просто жил бы в красивом помещении и ходил на прогулки, но и чем-нибудь занимался. Например:
Это будет развивать вашего питомца и не даст ему скучать.
Также неплохо, если в гостинице будет беговая дорожка и бассейн. Это позволит животному сохранить (или приобрести) хорошую физическую форму. Тем не менее, следует помнить, что подобные занятия должны проходить только под присмотром ветеринарного врача.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: каким образом хозяин животного, находясь порой за несколько тысяч километров от него сможет проконтролировать работу персонала "зооотеля"? Сейчас это не представляет большой проблемы.
Многие гостиницы оснащёны видеокамерами, с помощью которых вы сможете самостоятельно наблюдать за вашими питомцами в режиме on-line. Это даст вам возможность в любой момент увидеть, как проводит время ваш питомец.
Однако если подобная услуга отсутствует, то в любом случае, на каждого "постояльца" обычно заводиться личное дело, в котором подробно отображается каждый день, проведенный им в гостинице. Подобная книга должна быть предъявлена владельцу животного по первому его требованию. Отсутствие подобной практики заставляет усомниться в том, что в данном заведении работают профессионалы.
Ну и, конечно же, обязательно обратите внимание на методы работы с животными в отеле. Помните — они должны исключать любое жестокое обращение, такие как:
Методы воспитания животных должны быть основаны на положительной мотивации и подкреплении:
В противном случае у вашего питомца останутся не самые приятные воспоминания о каникулах, и после этого его уже в гостиницу никаким лакомством не заманишь.
Кроме того, что бы избежать проблем с адаптацией животного, неплохо было бы, если в центре работал зоопсихолог (этолог) — специалист, который занимается исправлением проблемного поведения.
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Ну, во-первых, если у вас смелая и отважная собачка, то проблем возникнуть не должно. Приехав в центр, она с удовольствием начнет играть с другими постояльцами, исследовать территорию и достаточно быстро наладит контакт с кинологом.
Напоследок я хочу дать вам несколько советов по поводу того, как подготовить собаку к отдыху в кинологическом центре.
Но если ваша собака скромна и застенчива, то тут могут возникнуть некоторые проблемы с адаптацией. Поэтому для того, что бы все прошло "без сучка и без задоринки", рекомендую вам следующее:
Если вы правильно выбрали гостиницу для вашего четвероногого друга, то все должны остаться довольны. Собака с пользой проведёт время, научится новым командам. Специалисты смогут подкорректировать её проблемное поведение.
Находясь на расстоянии от своего любимого питомца, вы всегда будете уверены, что он находится под бдительным присмотром специалистов и получает заботу, любовь и ласку.
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