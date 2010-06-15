Как выбрать идеальную гостиницу для домашних животных

Иногда случается так, что человеку необходимо уехать и не с кем оставить своего четвероногого друга. Можно попробовать обзвонить всех родных и друзей, может, кто согласится взять собачку на время вашего отъезда. Но зачастую выходит, что это может быть не лучшим решением проблемы. Ведь если собачка попадет к вашей тёте Люсе, которая понятия не имеет, что нельзя кормить собачку блинчиками со сметаной, животное может серьёзно заболеть.

Заселяемся в отель с домашним животным. Дай Лапу

Как выбрать гостиницу для домашних животных

Основные требования

Лучшим решением будет обратиться к специалистам. Но как выбрать хороший отель для своего питомца? О том, чем следует руководствоваться при выборе подобного "отеля" читателям "Правды.Ру" рассказывает директор кинологического центра "Winner-dog" Александра Шегунц.

— При выборе гостиницы, в которой ваш питомец будет проводить свои "каникулы" нужно обратить внимание на следующие моменты:

При подобной гостинице обязательно должен работать ветеринарный врач. При этом не просто присутствовать, а осматривать вашего питомца два раза в день, утром и вечером. В центре должны работать профессиональные специалисты по уходу за животными, а не просто любители. Причем квалификация каждого должна быть подтверждена соответствующим документом. А то чем же они будут отличаться от вашей тёти Люси? Животные не должны содержаться в клетках и вольерах. Судите сами, ваш четвероногий друг привык к домашней обстановке: поваляться на кресле, посмотреть в окошко. Если его вдруг посадить "за решётку в тюрьму", то у него будет, мягко говоря, шок. Даже если это большая клетка с красивым домиком, в ней все равно вашему питомцу не будет достаточно комфортно, поскольку он привык быть рядом с человеком, но никак не один На территории центра обязательно должна быть охрана. Если таковая отсутствует, то это значит, что гостиница представляет собой "проходной двор", где никто не сможет гарантировать безопасность вашего питомца.

Если хотя бы одно из этих четырех условий не соблюдается — с такой "гостиницей" не следует иметь никаких дел, поскольку владельцы ее, скорее всего, либо дилетанты, либо жулики. Сами понимаете, в подобном заведении никто не сможет гарантировать вам того, что когда вы вернетесь из своей поездки, вновь увидите его живым, здоровым и счастливым.

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Также следует обратить внимание на список требований, которые "отель" обычно предъявляет при поступлении "постояльцев". Прежде всего это:

животному должны быть сделаны прививки,

с момента вакцинации должно пройти не меньше двух недель,

ваш четвероногий друг должен быть обработан от блох, клещей и гельминтов.

И у собак бывает отпуск

Если "отель" не предъявляет этих требований, то вас должно это насторожить, так как велика вероятность того, что рядом с вашим питомцем может оказаться больное животное. А это создает угрозу его здоровью, да и просто портит настроение. В результате каникулы оказываются не столь радостными, как ваш четвероногий друг их себе представлял.

Тем не менее, при выборе "отеля" для своего питомца, вам также следует учесть и то, что ни один профессиональный ветеринар не сможет вылечить вашего любимца от частого заболевания подобных мест — скуки.

Поэтому желательно, чтобы ваш пёсик или котик не просто жил бы в красивом помещении и ходил на прогулки, но и чем-нибудь занимался. Например:

послушание

фристайлом (танцы для собак)

фитнесом

фризби

Это будет развивать вашего питомца и не даст ему скучать.

Также неплохо, если в гостинице будет беговая дорожка и бассейн. Это позволит животному сохранить (или приобрести) хорошую физическую форму. Тем не менее, следует помнить, что подобные занятия должны проходить только под присмотром ветеринарного врача.

Контроль персонала "зоотеля"

В связи с этим возникает закономерный вопрос: каким образом хозяин животного, находясь порой за несколько тысяч километров от него сможет проконтролировать работу персонала "зооотеля"? Сейчас это не представляет большой проблемы.

Многие гостиницы оснащёны видеокамерами, с помощью которых вы сможете самостоятельно наблюдать за вашими питомцами в режиме on-line. Это даст вам возможность в любой момент увидеть, как проводит время ваш питомец.

Однако если подобная услуга отсутствует, то в любом случае, на каждого "постояльца" обычно заводиться личное дело, в котором подробно отображается каждый день, проведенный им в гостинице. Подобная книга должна быть предъявлена владельцу животного по первому его требованию. Отсутствие подобной практики заставляет усомниться в том, что в данном заведении работают профессионалы.

Гостиницы для животных очень популярны во всем мире

Ну и, конечно же, обязательно обратите внимание на методы работы с животными в отеле. Помните — они должны исключать любое жестокое обращение, такие как:

строгие ошейники

рывковые цепочки

электрошок и т. д

Методы воспитания животных должны быть основаны на положительной мотивации и подкреплении:

ласка

похвала

лакомство

игра и т. д.

В противном случае у вашего питомца останутся не самые приятные воспоминания о каникулах, и после этого его уже в гостиницу никаким лакомством не заманишь.

Кроме того, что бы избежать проблем с адаптацией животного, неплохо было бы, если в центре работал зоопсихолог (этолог) — специалист, который занимается исправлением проблемного поведения.

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Ну, во-первых, если у вас смелая и отважная собачка, то проблем возникнуть не должно. Приехав в центр, она с удовольствием начнет играть с другими постояльцами, исследовать территорию и достаточно быстро наладит контакт с кинологом.

Напоследок я хочу дать вам несколько советов по поводу того, как подготовить собаку к отдыху в кинологическом центре.

Но если ваша собака скромна и застенчива, то тут могут возникнуть некоторые проблемы с адаптацией. Поэтому для того, что бы все прошло "без сучка и без задоринки", рекомендую вам следующее:

Наверняка в кинологическом центре, где вы планируете оставлять своего четвероногого друга, проходят занятия по послушанию, а также есть группа кратковременного пребывания. Начните посещать занятия этой группы прямо сейчас. Если урок построен правильно, то собачке он принесет радость и ей захочется еще вернуться в центр. Таким образом, животное освоится в центре, привыкнет к обстановке и персоналу. Принесите из дома любимые игрушки, домик собачки и даже миски. Конечно, в центре есть из чего накормить вашу собачку, но из своей посуды ей будет приятнее кушать. Не стесняйтесь обращаться за советом к опытному кинологу центра или зоопсихологу

Если вы правильно выбрали гостиницу для вашего четвероногого друга, то все должны остаться довольны. Собака с пользой проведёт время, научится новым командам. Специалисты смогут подкорректировать её проблемное поведение.

Находясь на расстоянии от своего любимого питомца, вы всегда будете уверены, что он находится под бдительным присмотром специалистов и получает заботу, любовь и ласку.