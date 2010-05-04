Джигитовка - казачье искусство управления конем

Многочисленные выставки конной индустрии, призваны познакомить всех желающих с миром лошадей, приобщить к конному спорту большее количество людей и способствовать развитию детского спорта и культуры. И, кроме того, показать, что мало что на Земле может быть красивее скачущей лошади. Ну, разве что, джигитовка.

Казачья джигитовка

Джигитовка — что же это такое?

Я думаю, многие слышали это загадочное слово: "джигитовка". Но что оно означает? В энциклопедиях можно прочесть, что:

"…Джигитовка (от тюркского джигит — лихой, храбрый, квалифицированный всадник) — скачка на лошади, во время которой наездник выполняет гимнастические и акробатические трюки, военно-прикладной вид конного спорта. Возникла и развивалась у народов Кавказа, Средней Азии, украинских и русских казаков как естественный способ верховой езды, подготовки ездока и лошади. Делится на спортивную и цирковую….".

Впрочем, возможно, джигитовка появилась куда раньше. Греческий историк Ксенофонт отмечал, что фракийцы и скифы не раз поражали греков своими акробатическими трюками, исполняемыми на скачущих во весь опор лошадях. По свидетельству Диона Кассия во II веке нашей эры иберийский царь Фарасман и его свита показали римскому императору Адриану особую езду на лошадях. Китайские историки первого века до нашей эры свидетельствовали о наличии некоторых элементов джигитовки у всадников гуннских племен. По всей видимости, джигитовка возникала у разных кочевых народов независимо.

Но с какой целью кочевники развивали и совершенствовали это красивое, но в тоже время нелегкое искусство?

Все дело в том, что джигитовка — это не только спорт, но и военное искусство. И всаднику, что бы выжить в жарком кавалерийском бою, нужно было знать хотя бы основы этого мастерства.

Приведу один показательный пример — эпизод из последней войны рассказанный её участником: "Осенью 1943 года наш "Четвёртый Кубанский казачий корпус" проводил рейд за немецкими линиями в Крыму. Наша сотня была в авангарде, в степи, когда мы столкнулись с венгерским кавалерийским полком. Мы столкнулись лоб в лоб. Наш командир был очень молод и с яростью бросился в атаку. В один момент, его окружили шесть венгров. Начался свирепый бой. Казак одновременно фехтовал и стрелял, в то же время, управляя лошадью телом и ногами. Но он никогда не уберёгся бы без хитростей джигитовки. Несколько раз он сделал обрыв (одна из фигур джигитовки — авт.), стреляя из-под живота своего коня. Возвращаясь в седло, он уклонялся от ударов и рубил направо и налево. Всё делал автоматически, в едином порыве — сказались долгие часы тяжёлых тренировок. За пару минут были убиты двое нападавших, двигаться стало немного легче. Венгры, увидев казаков, скачущих галопом на помощь их товарищу, обратились в бегство. Командир возник из этой свалки без ножен, кинжала и кобуры револьвера, всё было перерезано саблями венгров".

Джигитовка

Спорт или искусство?

Согласитесь, подобное впечатляет. Недаром джигитовка была обязательной для подростков-казачат. Перед военной службой они принимали участие в скачках, рубке лозы (упражнение с саблей) и турнирах по джигитовке. Награды за джигитовку сохранились во многих казачьих семьях.

Некогда джигитовка входила в обязательную программу боевой подготовки кавалерийских частей Красной Армии. Однако, с ликвидацией кавалерии, когда соревнования по владению оружием исчезли, лошадь перестала быть боевым средством, она, "продержавшись" еще некоторое время, уступила место спортивной вольтижировке. Тем не менее, еще до 70-х годов прошлого века проводились соревнования по джигитовке. Показательные программы этого вида спорта всегда тепло встречались зрителями.

Шестикратным чемпионом СССР по джигитовке был выдающийся мастер, представитель славной цирковой династии Кантемировых Ирбек Кантемиров. Известными мастерами джигитовки были ныне здравствующие ветераны — заслуженный мастер спорта Валентин Мишин и патриарх российских каскадеров Мухтарбек Кантемиров.

Так почему же джигитовка перестала существовать?

Политика Русский народ так и не научился гордиться тем, что он имеет сквозь вехи столетий. Люди все больше хотели обучаться заграничным искусствам и технологиям. Организованность На период 30-х годов 20 века Красная кавалерия стала разделять между собой два понятия — искусство овладения оружием и конкурсы по искусству джигитовки. После этого джигитовка стала подразумевать под собой исключительно вольтижировочные тренировки. Современность На сегодняшний день военные действия стали чужды современному обществу, поэтому джигитовка стала терять свою популярность и перешла в стадию упрощенного варианта вольтижировки.

Тем не менее, начиная с 2005 года, вновь начинают проводиться регулярные соревнования по спортивной джигитовке. Они включают в себя три основных раздела: "Владение оружием", "Вольная джигитовка", "Произвольная программа", а также отдельный дополнительный раздел "Показательная программа".

Виды трюков:

заскок, соскок, перескок;

езда стоя;

обрыв;

езда задом наперед;

вертушка;

пистолет;

поперёк;

ступенька;

свеча;

поклон;

ласточка;

завал;

ползунок.

В разделе "Владение оружием"

В упражнениях по владению шашкой и пикой всадник должен нанести рубящие и колющие удары по различным предметам, установленным в определенном порядке. В упражнении по стрельбе участник из пневматического пистолета поражает мишени, установленные на определенном отрезке дистанции. С 2007 года введено упражнение "Метание ножа (кинжала)". Правилами соревнований устанавливаются такие временные параметры и штрафные баллы, что все упражнения всадник должен выполнить на резвом галопе.

В разделе "Вольная джигитовка"

Всадник должен выполнить 6 упражнений. Он может выбрать для себя любые упражнения, которые ему по силам. Обычно начинают с простого, вроде "Стойки на стремени", и заканчивая таким сложным, как "Уральский толчок". Каждое упражнение оценивается соответствующим количеством положительных баллов.

Джигитовка - спорт или искусство?

В "Произвольной программе"

Участник соревнований должен за определенное правилами время (2 мин.), продемонстрировать наибольшее количество различных боевых приемов. При этом всадник сам определяет, какие приемы рубки, стрельбы, джигитовки и в каком порядке он выполнит. Определяющим условием здесь является выраженная боевая направленность каждого элемента. Допускается использование других видов оружия, например, ножей, аркана, нагайки и т. д. Кроме того, все выбранные элементы должны быть применимы в бою.

Все участники соревнований стараются не только красиво двигаться, но и красиво выглядеть. В соответствии с правилами и историческими традициями форма одежды участников соревнований — военная или военизированная: милицейская, казачья, форма военно-исторических клубов, а при их отсутствии допускается обычный армейский камуфляж.

Но при всем своем внешнем блеске, джигитовка является наиболее "демократичным" видом конных состязаний. Если в олимпийских видах конного спорта востребованы дорогостоящие лошади европейских пород, то для джигитовки прекрасно подходят лошади любой отечественной породы. Не требуется и дорогостоящих аксессуаров. Что касается оружия, то сегодня приобрести его несложно. Казачьи шашки имеются в свободной продаже, законом "Об оружии" определен порядок их оформления. Учебные пики изготавливаются участниками самостоятельно, а пневматическое оружие не требует разрешения.

Ну что же, теперь я уверен, что убедил вас как-нибудь придти на соревнования по джигитовке. И, кто знает, может быть кто-то в дальнейшем сам захочет принять участие в последующих состязаниях джигитов. Ведь джигитовка — это очень красиво и познавательно.

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