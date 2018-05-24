США - государство-террорист номер один. Доказательства

После террористических актов 11 сентября 2001 года самосознание американцев наполнилось чувством отчаяния и гнева. Тем не менее очень немногие посмели в то время высказать мысль о том, что США сами несут ответственность за то, что вызывают схожие негативные чувства у людей в других странах. Конечно же, после такой масштабной атаки на Нью-Йорк и Вашингтон никто и не обратил внимание на подобные заявления.

Фото: commons. wikimedia.org

А сколько нападений, подобных 11 сентября, США совершили против других стран со времен Второй мировой войны? В общем и целом, речь может идти об убийстве от 20 до 30 миллионов человек, которые погибли в различных войнах и конфликтах с участием США по всему миру.

От действий США пострадало 37 стран.

Афганистан

США несут ответственность за гибель от одного до 1,8 миллиона человек в войне между СССР и Афганистаном, поскольку США заставили Советский Союз напасть на эту страну. У Советского Союза были дружеские отношения с его соседом Афганистаном. Советы опасались, что если это светское правительство Афганистана станет фундаменталистским, то такое изменение может очень сильно повлиять на положение вещей в самом СССР.

В 1998 году в интервью парижскому изданию Le Novel Observateur советник президента Картера Збигнев Бжезинский признал, что он отвечал за организацию помощи моджахедам в Афганистане. Именно эта помощь вызвала вторжение Союза в Афганистан. "Согласно официальной версии, ЦРУ начало поддержку моджахедов в 1980 году, то есть после вступления Советской Армии в Афганистан 24 декабря 1979 года. Но в действительности (это держалось в секрете до сегодняшнего дня) все обстояло иначе: на самом деле, первую директиву об оказании тайной помощи противникам просоветского режима в Кабуле президент Картер подписал 3 июля 1979 года. И в тот же день я написал ему докладную записку, в которой объяснял, что, по моему мнению, эта помощь повлечет за собой военное вмешательство Советов. […] Мы не принуждали русских вмешиваться, но мы сознательно увеличили вероятность того, чтобы они это сделали", — говорил Бжезинский.

Он был доволен тем, что у СССР теперь будет свой вьетнам. Эта война во многом поспособствовала развалу Советского Союза. "Сожалеть о чем? Та секретная операция была блестящей идеей. Она дала заманить русских в афганский капкан. И вы хотите, чтобы я сожалел? Когда Советы официально пересекли границу, я написал президенту Картеру по существу: "Теперь у нас появилась возможность обеспечить СССР его собственную вьетнамскую войну". Фактически, Москва должна была вести на протяжении почти десяти лет невыносимую для нее войну. Мы создали конфликт, повлекший деморализацию и, в конце концов, распад советской империи", — продолжал он.

ЦРУ потратило пять-шесть миллиардов долларов на операцию в Афганистане, чтобы высосать кровь из Советского Союза. Когда эта десятилетняя война закончилась, погибшими были признаны более миллиона человек, а афганский героин захватил 60 процентов рынка США.

США несут прямую ответственность за убийство около 12 тысяч человек в Афганистане. Многие из тех людей погибли в результате бомбардировок США в ответ на нападения 11 сентября.

Ангола

В 1961 году в Анголе началась вооруженная борьба коренного населения против власти Португалии. В 1977 году правительство Анголы было признано ООН, хотя США были одной из немногих стран, которые выступали против этого. В 1986 году дядя Сэм одобрил материальную помощь УНИТА, группе, которая пыталась свергнуть правительство. Эта борьба, которая во многих случаях затрагивает многие страны, продолжается и сегодня.

Вмешательство США было преподнесено общественности как реакция на ввод 50 тысяч кубинских военных в Анголу. Однако, по словам Пьеро Глейесеса, профессора истории Университета Джона Хопкинса, правдой было обратное. Кубинское вмешательство стало результатом тайного вторжения, финансируемого ЦРУ, через соседний Заир в ангольскую столицу. Количество погибших в этом конфликте варьируется от 300 до 750 тысяч человек.

Боливия

Уго Банцер был лидером репрессивного режима в Боливии в 1970-х годах. США были обеспокоены тем, что предыдущий лидер национализировал оловянные рудники и раздал землю индийским крестьянам. Позднее это действие в интересах бедных было отменено.

Банзер, который обучался в американской школе США в Панаме, а затем в Форт-Худе, штат Техас, часто возвращался из ссылки, чтобы встретиться с майором ВВС США Робертом Лундином. В 1971 году он организовал успешный переворот с помощью радиосистемы ВВС США. В первые годы своей диктатуры он дважды получал военную помощь от США, как и в предыдущие годы.

Несколько лет спустя Католическая церковь осудила массовое убийство бастовавших рабочих оловянных фабрик в 1975 году. Бэнцер при помощи ЦРУ смог выявить священников левого толка. Его стратегия борьбы с духовенством, известная как "план Банцера", была принята еще девятью другими латиноамериканскими диктатурами в 1977 году. Он был впоследствии обвинен в убийстве 400 человек за время своего пребывания в должности.

Камбоджа

Бомбежка Камбоджи силами США тайно велась несколько лет администрациями президентов Джонсона и Никсона, но когда президент Никсон открыто начал бомбардировку в ходе подготовки к наземному нападению на Камбоджу, это вызвало серьезные протесты в США против войны во Вьетнаме.

Сегодня мало известно о масштабах тех бомбардировок и страданиях людей, которые были вызваны ими. Деревням и городам Камбоджи был нанесен огромный ущерб. В стране началась массовая внутренняя миграция.

Нестабильная ситуация в стране привела к тому, что власть перешла в руки Пол Пота, лидера "Красных Кхмеров". Эта организация убила миллионы человек по всей стране, и эти убийства произошли по вине США. Бомбежки американцев ввергли Камбоджу в хаос. Таким образом, США несут ответственность за гибель в общей сложности 2,5 миллиона камбоджийцев.

Чад

По разным оценкам, около 40 тысяч человек в Чаде были убиты, а около 200 тысяч подверглись пыткам со стороны правительства во главе с Хисеном Хабре, которое было приведено к власти в июне 1982 года с помощью финансов и оружия ЦРУ. Он оставался у власти восемь лет. Хабре несет ответственность за тысячи убийств. В 2001 году, проживая в Сенегале, его почти судили за преступления, совершенные им в Чаде. Однако суд заблокировал это разбирательство. Впоследствии, его было решено возобновить в Бельгии, так как там проживали, те, кто пострадал от действий Хабре. США в июне 2003 года сообщили Бельгии, что страна рискует потерять свой статус штаб-квартиры НАТО, если она разрешит такое судебное разбирательство. Таким образом, был отменен закон, разрешавший жертвам подавать жалобы в Бельгию за зверства, совершенные за границей.

Чили

ЦРУ вмешалось в выборы в Чили в 1958-м и 1964-м годах. В 1970 году президентом был избран Сальвадор Альенде. ЦРУ хотело спровоцировать военный переворот, чтобы предотвратить его инаугурацию. Затем ЦРУ планировало убить Шнайдера. Этот сценарий провалился, и Альенде занял свой пост. Президент Никсон приказал ЦРУ создать климат для переворота. "Пусть их экономика заорет", — сказал он.

Затем последовали партизанская война, поджоги, бомбардировки, саботаж и террор. ITT и другие корпорации США совместно с чилийскими холдингами спонсировали демонстрации и забастовки. Наконец, 11 сентября 1973 года Альенде умер либо в результате самоубийства, либо убийства. В то время Генрих Киссинджер, государственный секретарь США, сказал следующее: "Я не понимаю, почему нам нужно стоять и смотреть, как страна идет к коммунизму из-за безответственности собственного народа".

В течение 17 лет террора генерала Аугусто Пиночета, преемника Альенде, было убито около трех тысяч чилийцев, тысячи других были подвергнуты пыткам или просто "исчезли".

Колумбия

По разным оценкам, действия США по поддержке терроризма в Колумбии привели к гибели около 67 тысяч человек с 1960-х годов.

Согласно отчету Amnesty International за 1994 год, более 20 тысяч человек были убиты по политическим мотивам в Колумбии с 1986 года. AI утверждала, что "военная техника, поставляемая США якобы против наркоторговцев, использовалась колумбийскими военными против своих же граждан во имя "борьбы с повстанцами". В 2002 году была сделана еще одна оценка, согласно которой около 3,5 тысячи человек каждый год погибают в гражданской войне, финансируемой США в Колумбии.

Куба

Во время операции в заливе Свиней 18 апреля 1961 года, которая закончилась через три дня, 114 захватчиков были убиты, 1189 были взяты в плен, а некоторым удалось бежать на поджидающие неподалеку корабли США. Некоторые считают, что кубинские войска понесли потери от двух до четырех тысяч человек. По другим оценкам, 1800 кубинских военных были убиты напалмом на открытом шоссе.

Похоже, что это был предшественник операции по схожему массовому убийству людей в Ираке в 1991 году, когда силы США беспощадно уничтожили большое количество иракцев на автомобильном шоссе.

Гондурас

В 1980-х годах ЦРУ поддерживало батальон 316 в Гондурасе, в результате действий которого были похищены, замучены и убиты сотни его граждан. ЦРУ сотрудничало в этом плане с Аргентиной. Аргентинцы помогали агентам США в обучении гондурасцев пыткам. Приблизительно 400 человек было убито — это еще один пример пыток, спонсируемых США.

Батальон 316 использовал электрошоковые и удушающие устройства при допросах в 1980-х годах. Заключенных часто держали голыми, и когда они больше были не нужны, их убивали и хоронили в безымянных могилах. Рассекреченные документы и другие источники показывают, что ЦРУ и посольство США знали о многочисленных преступлениях, включая убийства и пытки, но продолжали поддерживать батальон 316.

Гондурас был отправной точкой в начале 1980-х годов для контрас, которые пытались свергнуть социалистическое сандинистское правительство в Никарагуа. Джон Д. Негропонте, в настоящее время заместитель госсекретаря, был послом в Гондурасе, когда военная помощь США этой стране увеличилась с четырех до 77,4 миллиона долларов в год. Негропонте отрицает наличие каких-либо знаний об этих зверствах во время его пребывания в должности. Однако его предшественник в этой должности Джек Р. Биннс в 1981 году сообщил, что он глубоко обеспокоен увеличением числа официально спонсированных и санкционированных убийств.

Иран

Иран потерял около 262 тысяч человек в войне против Ирака с 1980-го по 1988 год. 3 июля 1988 года корабль ВМС США "Винсеннес" находился в иранских водах, предоставляя военную поддержку Ираку во время ирано-иракской войны. Во время битвы против иранских канонерских кораблей он выпустил две ракеты по иранскому пассажирскому самолету. Все 290 гражданских лиц на борту погибли.

Ирак

Ирано-иракская война продолжалась с 1980-го по 1988 год. За это время погибло приблизительно 105 тысяч иракцев.

Говард Тейхер, бывший чиновник Совета национальной безопасности США, говорил, что Вашингтон предоставлял иракцам миллиарды долларов в виде кредитов и всячески помогал Ираку другими способами, чтобы обеспечить Ирак военной техникой, включая биологическое оружие. Эта помощь оказывалась Ираку в то время, когда Иран выигрывал войну и уже был близок к Басре. США не были против того, чтобы обе страны ослабили себя по максимуму в результате войны друг с другом. Однако Вашингтон также не хотел, чтобы какая-либо из сторон победила.

Ирак вторгся в Кувейт 2 августа 1990 года, и США откликнулись, потребовав, чтобы Ирак ушел, а четыре дня спустя США обложили страну международными санкциями.

У Ирака были основания полагать, что США не будут возражать против его вторжения в Кувейт, поскольку посол США в Ираке Эйприл Гласпи сказала тогда Саддаму Хусейну, что США не имеют определенной позиции по спору, который его страна вела с Кувейтом. Таким образом, зеленый свет на вторжение был дан, но он оказался ловушкой.

В поддержку кампании по нахождению весомых причин для атаки на Ирак дочь посла Кувейта в США дала ложные показания в конгрессе о том, что иракские войска перекрывали кислород в инкубаторах иракских больниц. Это способствовало нарастанию антииракской истерии в США.

Нападение авиации США на Ирак началось 17 января 1991 года и продолжалось 42 дня. 23 февраля президент Буш приказал начать наземное нападение. На поле боя погибло приблизительно 150 американских военнослужащих и около 200 тысяч иракских солдат.

В 1995 году представители ООН сообщили, что санкции США против Ирака привели к гибели более 560 тысяч детей с 1990 года. Об этом говорилось в телевизионной программе "60 минут" с участием постоянного представителя США в ООН Мадлен Олбрайт в 1996 году. Ведущая задала ей следующий вопрос: "Мы слышали, что погибло полмиллиона детей. Я имею в виду, что это больше детей, чем погибло в Хиросиме. Вопрос о цене — оно этого стоит?" Олбрайт ответила: "Я думаю, что это очень трудный выбор, но цена — мы считаем, она стоит того".

В 1999 году представители ЮНИСЕФ сообщили, что пять тысяч иракских детей умирают каждый месяц в результате санкции и войны с США.

Ричард Гарфилд позже подсчитал, что более вероятное количество смертей среди детей в возрасте до пяти лет с 1990-го по март 1998 года составило 227 тысяч человек — вдвое больше, чем в предыдущем десятилетии.

США знали о таком огромном количестве смертей. Это являлось частью стратегии Вашингтона, чтобы заставить иракское население восстать против своего правительства.

Война против Ирака, которую США начали в 2003 году, так и не была завершена. США не нашли никакого оружия массового поражения. Америка не пыталась продвигать демократию, так же как и не пыталась спасти иракский народ от диктатора.

По словам исследователей, во время войны в Ираке погибло более 650 тысяч человек, из которых подавляющее большинство — 600 тысяч — погибли от насильственных действий. Смерть всех тех людей является результатом вторжения в США, но ни один американский лидер не понес за это никакой отвественности.

Вьетнам

В августе 1964 года ЦРУ и другие спецслужбы помогли провести фальшивое вьетнамское нападение на корабль США в заливе Тонкин, и это было использовано в качестве предлога для более активного военного присутствия США во Вьетнаме.

Во время этой войны во Вьетнаме американские войска несли ответственность за массовое убийство людей в деревне Май Лай в 1968 году.

Согласно заявлению правительства Вьетнама от 1995 года, число смертей гражданских лиц и военнослужащих во время войны во Вьетнаме составило 5,1 миллиона человек.

Поскольку в Камбодже и Лаосе погибло около 2,7 миллиона человек, то общее количество людских потерь во Вьетнаме составляет 7,8 миллиона человек.

Югославия

Югославия была социалистической федерацией нескольких республик. Поскольку она отказалась от тесных связей с Советским Союзом во время холодной войны, Югославия получила некоторую поддержку со стороны США. Но когда Советский Союз распался, польза Югославии для США закончилась и США и Германия стали работать над преобразованием ее социалистической экономики в капиталистическую, раздробляя и завоевывая страну.

Между различными частями Югославии существовали этнические и религиозные различия, и этим манипулировали США, чтобы спровоцировать несколько войн, которые привели к развалу Югославии.

С начала 1990-х годов и до сих пор Югославия разделена на несколько независимых стран, которые стали пешками в руках капиталистических стран. Распад Югославии был вызван, главным образом, действиями США.

Судан

Со времени обретения независимости в 1955 году Судан погряз в хаосе гражданской войны. До 2003 года было убито около двух миллионов человек.

Правозащитные организации жаловались, что политика США способствовала продлению суданской гражданской войны. В 1999 году государственный секретарь США Мадлен Олбрайт встретилась с лидером Народно-освободительной армии Судана (НОАС), который сказал, что она предложила ему поставки продовольствия в обмен на обещание отклонить мирный план, предложенный Египтом и Ливией.

В 1978 году в Судане были обнаружены огромные запасы нефти, и в течение двух лет страна стала шестым по величине получателем военной помощи от США. Разумно предположить, что США получали большие куски суданского нефтяного пирога.

В августе 1998 года США разбомбили Хартум, выпустив по этому суданскому городу 75 крылатых ракет. Американское правительство заявило, что целью нападения был завод по производству химического оружия, принадлежащий Усаме бен Ладену. Однако Бен Ладен не был его владельцем. Атакуемый завод был единственным поставщиком фармацевтических товаров для бедной африканской страны. В результате бомбардировки десятки тысяч людей, умерли из-за отсутствия лекарств для лечения малярии, туберкулеза и других заболеваний. США урегулировали иск, поданный владельцем завода.

Северная и Южная Корея

Корейская война началась в 1950 году, когда, согласно данным администрации Трумэна, Северная Корея вторглась в Южную. Однако появилось еще одно объяснение того конфликта, в котором утверждается, что нападение со стороны Северной Кореи произошло в результате многих пограничных столкновений с обеих сторон. Правительство Северной Кореи утверждало, что к 1949 году южнокорейская армия совершила 2617 вооруженных нападений на территорию севера.

США начали атаку до того, как резолюцию США приняли в ООН, и американские военные силы добавили напалма к пламени войны. Основная часть жертв той войны пришлась на южнокорейцев, северокорейцев и китайцев. Согласно разным источникам, смертность составляет от 1,8 до 4,5 миллиона человек.

США также имеют отношение к кровавым конфликтам в Бангладеш, Бразилии, Демократической Республике Конго (Заир), Доминиканской республике, Восточном Тиморе, Сальвадоре, Гренаде, Гватемале, Гаити, Венгрии, Индонезии, к палестино-израильскому конфликту, а также к конфликтам в Лаосе, Непале, Никарагуа, Пакистане, Панаме, на Филиппинах, в Уругвае.

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