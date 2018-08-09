Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США

Сенат США принял закон о финансировании министерства обороны на 2019-й финансовый год, так называемый National Defense Authorization Act (NDAA), которому в этом году присвоено имя сенатора-русофоба Джона Мак-Кейна. Содержание соответствующее, не оставляющее нам никаких иллюзий.

NDАA является законодательным актом конгресса США, определяющим бюджет министерства обороны и основные его расходные статьи. В июле документ был утвержден палатой представителей, а теперь скорректирован сенатом и поступил на подпись президенту.

Как пишет Дэвид Вильна (David Welna) на портале npr, в этом году слушания в сенате состоялись гораздо раньше, чем обычно, — 1 августа. И если в прошлые годы главной заботой законодателей была борьба с терроризмом, то теперь фокус бюджета Пентагона смещается "на растущую конкуренцию с двумя другими великими державами — Россией и Китаем".

Законом санкционировано выделение Пентагону 716 миллиардов долларов, что на 16 миллиардов долларов больше, чем в 2018 году. Сенат не только удовлетворил все просьбы военного ведомства, но призвал "добавить 15 600 военнослужащих к 1,3 миллиона действующих", а также "обеспечить строительство еще одного авианосца и двух кораблей береговой охраны". В общей сложности Пентагону дан зеленый свет на строительство 13 новых кораблей для ВМС США, что "в два раза меньше, чем в планах на этот год у России", указывает автор. Заметим, что военный бюджет России, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), на порядок меньше, чем американский — всего около 60 миллиардов долларов.

Для сдерживания России NDАA

— Утверждает расходы в 6,3 миллиарда долларов на поддержание Европейской инициативы — программы, призванной "противостоять принуждению и агрессии со стороны России в регионе". Инициатива предполагает плотный график проведения учений американских военных со своими партнерами в Европе, модернизацию вооружений в Европе, увеличение объемов складируемой военной техники на континенте и улучшение дорожной инфраструктуры.

— Требует к марту 2019 года предоставить конгрессу технико-экономический отчет о постоянной дислокации в Польше боевых бригад американской армии, которые в настоящее время задействованы в девятимесячной ротации. Россия утверждает, что основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года запрещает создание постоянных баз НАТО в странах бывшего Варшавского договора, включая Польшу. НАТО оспаривает это положение, хотя придерживается его, комментирует Вильна.

— Министру финансов Стивену Мнучину поручает ознакомить конгресс со всеми активами, принадлежащими президенту России Владимиру Путину, "его олигархам" и другим высокопоставленным чиновникам в России. Не понятно, правда, при чем здесь Пентагон.

— Усиливает запрет по финансированию любых проектов, которые признают суверенитет России над Крымом.

— Распоряжается обозначать Россию как нарушителя Конвенции о запрещении химического оружия, что основано на ее предполагаемой роли в химических атаках в Сирии и покушений на убийство в Соединенном Королевстве. В слове "предполагаемый", конечно, вся классика жанра. Надо заметить, что после обвинений президента Венесуэлы Николаса Мадуро в покушении на него, американцы потребовали доказательств.

— Поручает выработать очередной санкционный список "причастных к ядерной боеголовке малой мощности для установки на баллистические ракеты подводных лодок". Сторонники меры говорят, что это помешает России использовать тактическое оружие небольшой мощности. Противники говорят, что такое оружие увеличивает вероятность ядерной войны, указывает Дэвид Вильна.

Добавим, что закон обязывает Пентагон в Германии...

— Минимизировать использование топлива, полученного из Российской Федерации, пока не будет доказано, что это топливо не из России. Речь идет о новом госпитале на юго-западе Германии, пишет Stars and Stripes. Интересно, как это будут доказывать, если в Европе весь поступающий газ (из Норвегии, Алжира тоже) смешивается на распределительной станции в Австрии и только потом идет потребителю. Интересно также, почему же законодатели не отвергают использование российских двигателей РД-180 для запуска военных спутников в космос и ракетоносителей "Союз", обеспечивающих американцам работу на Международной космической станции.

— Выделить 250 миллионов долларов, которые должны пойти на поддержку "территориального суверенитета Украины". Здесь можно только удивиться малости суммы.

Вернемся к статье Дэвида Вильны. Как указывает автор, Китай тоже фигурирует в репрессивном списке NDАA, однако сенат не объявил санкции китайскому телекоммуникационному гиганту ZTE. Напомним, в апреле власти США запретили ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет, а также ограничили продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны.

Единственное ограничение, наложенное на Китай NDАA, — это запрет Пентагону финансировать программы по изучению китайского языка в университетах, где находятся отделения Института Конфуция. И включает формулировки о противодействии усилиям Китая "по оказанию влияния на СМИ, культурные институты, бизнес, академическое и политическое сообщества в США".

Вывод: не хотите санкций от США, имейте с ними равную экономику, а не вооружение. А если будет и то и другое, то вы сами будете накладывать санкции на США.

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