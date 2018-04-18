Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой

Сегодня Национальная ассамблей народной власти Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету? Чего хотят кубинцы от нового правительства? Оказывается, не "свободы и демократии", как пишут западные СМИ. А чего же?

Рауль Кастро выполнил свое обещание народу в 2018 году не переизбираться в высшие исполнительные органы страны. Но выполнил ли он другие обещания?

Стакан молока

Приняв власть в 2008 году, Рауль предпринял попытку реформировать уравнительную систему хозяйствования. Среди его наиболее важных инициатив — реформа (незаконченная) денежной системы с целью исключения двух валютных курсов, поощрение частной инициативы (включая покупку и продажу жилья, кооперативы в туризме и обслуживания населения), либерализация информационного пространства (разрешение интернета), ликвидация разрешительного права на выезд, упрощение денежных переводов за границу, установление ограничений на работу на государственных должностях и нормализация отношений с США (загубленная Трампом).

И хотя ВВП страны рос в это время на один-два процента в год, а число кубинцев, работающих в частном секторе, утроилось, однако 75 процентов рабочей силы и сейчас занято в государственном секторе. Сохраняется субсидирование продуктов питания и коммунальных услуг, ежемесячная средняя зарплата составляет 31 доллар США, продолжают циркулировать две валюты — кубинское песо (CUP) и конвертируемое песо (CUC), эквивалентное доллару, что порождает черный валютный рынок.

Как пример непрофессионализма можно привести обещание через семь лет обеспечить стаканом отечественного молока каждого кубинца. Об этом говорил Рауль на митинге в провинции Камагуэй в 2007 году. Однако сегодня Куба удовлетворяет свои потребности в молоке всего лишь на 50 процентов. Педро Кампос в статье, опубликованной в Diario de Cuba, задался вопросом о конкретных шагах, которые должен был предпринять президент:

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"В принципе, надо было устранить абсурдные меры контроля и запреты в частном животноводстве, разрешить продажу молока и говядины и предоставить юридические гарантии развития частным компаниям и кооперативам, производителям и дистрибьюторам молока и его производных, а также ликвидировать государственную монополию на рынке молочных продуктов, отдать незанятые земли в частную собственность (фермерам) с юридическими гарантиями того, что государство не будет вмешиваться, а будет поддерживать этот сектор с помощью реальных кредитов".

Имя преемника известно

Впервые с 1959 года председателем Госсовета станет не человек из семьи Кастро, хотя Рауль и будет продолжать возглавлять Коммунистическую партию до 2021 года. Все латиноамериканские СМИ указывают, что преемником станет 57-летний вице-президент Мигель Диас-Канель. Именно он ездил с Раулем в Россию, Северную Корею, сидел за столом переговоров с Бараком Обамой при его последнем посещении Острова Свободы.

Диас-Канель ранее возглавлял министерство высшего образования и был лидером Коммунистической партии Кубы (ПКК) в провинциях Вилла Клара и Ольгин. "Я думаю, что прежде всего должна быть преемственность", — сказал он в ноябре прошлого года о курсе преемника Рауля. Как подтвердил "Правде.Ру" директор Института Латинской Америки РАН, доктор экономических наук, академик РАЕН Владимир Давыдов, "преемственность однозначно будет. Другое дело, что преемственность эту придется корректировать в зависимости от очень подвижной международной обстановки".

Какие проблемы будет решать новый президент?

На международной арене Диас-Канель столкнется с жестким отношением к его стране Дональда Трампа, который быстро забыл про оттепель Обамы. В ноябре прошлого года США ввели новые санкции против Кубы, которые включали ограничение торговли и взаимных поездок.

В экономической сфере новый президент Кубы будет, по всей видимости, двигаться в сторону увеличения и поддержки частного бизнеса и денежной унификации. Но все это будет сделать не просто хотя бы потому, что крупнейший союзник — Венесуэла — переживает тяжелый политический, экономический и социальный кризис, что значительно сократило поставки дешевой сырой нефти на Кубу.

Что касается России, то Владимир Давыдов полагает, что "мы там работаем довольно активно в силу тех экономических возможностей, которые есть у нашей страны сегодня". По мнению эксперта "Правды.Ру", в военной базе на Кубе нет необходимости, "так как изобретены такие средства доставки оружия, что нет необходимости находиться в ближнем соприкосновении с возможным противником".

Чего хочет кубинский народ

На Кубе есть муниципалитет под названием Пласетас (Placetas), откуда родом Мигель Диас Канель. Журналисты издания El Nuevo Dia cпросили жителей, чего они ждут от своего соотечественника на высоком посту главы государства.

"Мы знаем, что изменения необходимы, изменения естественны, потому что уходят люди, которые выполнили свой долг перед революцией и которые логически должны уступить место новому поколению, — сказала одна из жительниц, 41-летняя Кармен Эрнандес. — Но мы, кубинцы, должны оберегать спокойствие наших улиц, бесплатное посещение школ нашими детьми и их бесплатное лечение в больницах".

По мнению 72-летнего Луиса Куэллара, не надо "влиять на менталитет кубинца, потому что он позитивен". "Я думаю, что очень позитивные шаги предпринимаются, например, при увеличении самозанятости. Я не скажу, что надо больше свободы, но нужно больше открытости, больше возможности для самостоятельной занятости, частной работы, потому что она создаст гораздо больше богатства для нашей страны", — сказал житель городка Пласетас.

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