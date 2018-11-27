Военное положение на Украине возрождает Новороссию

Введение военного положения в юго-восточных областях Украины ведет к дальнейшему расколу общества. Теперь в Одессе "бытового сепаратиста" могут "уплотнить" и даже отнять квартиру. Но поджигающие пограничные кордоны "евробляхеры" могут спать спокойно.

Верховная рада Украины в понедельник утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в стране военного положения сроком на 30 дней. Оно начнет действовать с 28 ноября. Указанный в подготовленных для голосования в Раде документах 60-дневный срок, был сокращен до 30 дней. Военное положение введено так же не по всей стране, как хотел Порошенко, а только "вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей" .

Президент Украины заверил, что введение военного положения "не означает отказа от политико-дипломатического урегулирования на востоке страны, не предусматривает мероприятий по ограничению прав и свобод граждан, введению цензуры и не предполагает объявления полной или частичной мобилизации", говорится в указе.

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Однако, Порошенко ничего не сказал об отмене статей говорящих о вводе трудовой повинности (например по рытью рвов для вожделенной стены с Россией), использовании и изымании квартир и имущества (автомобили, радиотехника, компьютеры, мобильные телефоны и т. д.) граждан, а так же помещений и оборудования заводов и офисов по приказу военного командования исмодя из необходимости. Условно говоря, в той же Одессе, любого жителя могут уплотнить для подселения солдат, а могут и отнять квартиру и мобильный потому что он "бытовой сепаратист" и работает на врага в Фейсбуке.

Взамен владелец имущества имеет право потребовать от старшего по званию как минимум расписку о таком изъятии, а командир роты или батальона должен выдать взамен "соответствующие документы установленного образца". Правда, вряд ли такое право обрадует жителей указанных областей.

Если посмотреть на карту, то можно заметить, что под военное положение попали русскоязычные юго-восточные области (так называемая "Новороссия"), которые заметят дискриминацию по этому вопросу по отношению к "западенцам". А между тем на западной границе Украины на Волыни начались стычки и массовые драки между так называемыми "евробляхерами" (владельцы подержанных автомобилей, ввезенных из Европы) и полицией.

Второй вопрос при вгляде на карту возникает насчет включения в список Винницкой области, граничащей с Приднестровьем. Какая угроза ждет оттуда Порошенко, ведь там стоят только российские миротворцы численностью 400 человек, у которых сугубо миротворческие задачи по уставу ООН? Но если на границе Молдавии и Приднестровья американцами намечена следующая провокация, то военное положение весьма кстати.

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Как сказал " Правде. Ру" старший научный сотрудник РИСИ, научный сотрудник Института славяноведения РАН, сотрудник Центра украинистики и белорусистики МГУ Олег Неменский, под военное положение "попали именно русскоязычные регионы, юго-восточный электорат, который проиграл во время евромайдана и является чужим для нынешней власти и нынешнего государственно-политического проекта". "Соответственно, де-факто, вводится режим ущемления прав по региональному принципу, и принципу политических предпочтений", — заметил эксперт.

Олег Неменский полагает, что дальнейшие провокации несомненно будут, "но не опасные с военной точки зрения, а направленные на то, чтобы получить повод для обвинения России в очередном акте агрессии для продления военного положения". "Иначе от всей этой истории с его введением Порошенко, скорее, только проиграет, чем выиграет", — резюмировал политолог.

Со своей стороны крымский политолог Владимир Джаралла сказал для "Правды.Ру", что "символическое военное положение на 30 дней выглядит вне рамок здравого смысла, которого у Киева и так достаточно мало". "Россия продемонстрировала, что провокации будет пресекать силой, и это единственный аргумент, которого Украина боится".

По мнению эксперта, "можно не сомневаться в том, что провокации на длительное время пресечены". "Украинцы будут сверхосторожны, и больше в Керченском проливе мы с их стороны хамства не увидим". Но, по словам Владимира Джараллы, американское посольство на Украине укомплектовано сотрудниками, чья кадровая карьера проходила при прежней администрации.

"Взгляды Трампа для них чужды, они организовывают подобные мероприятия, потому что обострение отношений с Россией — это одновременно помощь антитрамповским силам, саботаж американского правительства. А с другой стороны, я думаю, эти люди одновременно все же думают о своих карьерных вопросах, они посмотрят, какая будет реакция у старшего начальства, и в соответствии с этим будут действовать дальше", — сделал вывод Владимир Джаралла.

Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему "не нравится" кризис в отношениях между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что работает по этому вопросу с лидерами европейских государств. Президент США добавил, что надеется, что ситуация "будет урегулирована", и "все работают над этим". Госсекретарь Майк Помпео заявил со своей стороны, что президентам России и Украины необходимо провести прямые переговоры для урегулирования ситуации. Он призвал обе стороны конфликта проявлять сдержанность, а также соблюдать международные обязательства. Также Помпео отметил, что США поддерживают "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Украине.

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