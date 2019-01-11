Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом

Петр Порошенко заявил, что вывел Украину из зоны риска, и страна движется вперед. Почему все же он не переизберется президентом в марте этого года, "Правде.Ру" рассказал украинский эксперт Олег Соскин.

Петр Порошенко заявил в соцсетях, что "совместными усилиями" "нам удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска", хотя "еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы". "Двигаемся вперед", — написал глава Украины.

Он сопроводил свое заявление слайдами, согласно которым ВВП Украины за 11 месяцев 2018 года вырос на 2,8%, объем промышленного производства — на 1, 6 %, химического — 18 %, автомобилестроения — 12, 2 %, капитальные инвестиции увеличились за 8 месяцев на 8%, объем теневой экономики уменьшился на 3% (ее объем Украине достигает 50%). Ничего не говорится в этих слайдах об инфляции, беработице и курсе гривны, хотя это прямые макроэкономические показатели.

Как пишет один из читателей страницы президента в Facebook "есть около 5-10 % украинцев, которые верят этому оптимизму". "Это те, кто в магазины не ходят, по дорогам Украины не ездят, за коммуналку не платят".

Заметим, что в сети привалируют совсем другие цифры и другое настроение — пессимизм. Так, лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации заметил, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза. Он также отметил, что "номинальный рост доходов украинцев не успевает за ростом коммунальных тарифов, цен на продукты питания и лекарства".

В июле 2018 года директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщила, что за пять лет значительно возросло число живущих за чертой бедности украинцев. Экономический кризис, начавшийся на Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%", — сказала она.

Как сказал "Правде.Ру" директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин, "Порошенко говорит то, что надо говорить кандидату на второй президентский срок, ему надо показать, что его правление привело к позитивным результатам".

Однако, по словам эксперта Порошенко "умалчивает, что курс гривны упал с 8 до более чем 28 гривен за доллар. То есть гривна обвалилась в три раза, и это означает, что население ограблено через снижение потребительской стоимости накоплений, а страна — через снижение стоимости национального богатства и потенциала."А ведь Порошенко обещал, что доллар будет стоить 10 гривен, то есть это прямой обман населения", — отметил Олег Соскин.

При этом цены на все товары в валюте поднялись, продолжил эксперт. Литр бензина стоил 10 гривен, сейчас — 30. Кроме того доходы и пенсии не увеличились, был поднят пенсионный стаж, у мужчин — с 25 до 35 лет. То есть надо для минимальной пенсии надо трудиться 35 лет.

"Вырос государственный долг до 78 миллиардов долларов, с учетом последних заимствований. Украина без них не может жить, то есть, это означает, что наша страна — банкрот и без перекредитования в западных структурах не может выплачивать долги", — заметил экономист.

Из других "завоеваний" Порошенко эксперт отметил массовую трудовую эмиграцию — один миллион человек выехали из Украины за 2017 -2018 годы, и ухудшение дорожной инфраструктуры. "С дорогами очень тяжелая ситуация. Новых дорог на запад не строится, хотя Порошенко все время говорит об интеграции с Европой. Эта несчастная дорога Киев-Чоп, это не магистраль, а обычная провинциальная дорога, особенно от Львова до Ужгорода".

Эксперт полагает, что Порошенко не переизберется на второй срок. "Он проигрывает по опросам Тимошенко, Зеленскому, Бойко и Гриценко уже в первом туре", — отметил Олег Соскин.

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