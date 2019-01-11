Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом

Петр Порошенко заявил, что вывел Украину из зоны риска, и страна движется вперед. Почему все же он не переизберется президентом в марте этого года, "Правде.Ру" рассказал украинский эксперт Олег Соскин.
Петр Порошенко заявил в соцсетях, что "совместными усилиями" "нам удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска", хотя "еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы". "Двигаемся вперед", — написал глава Украины.
Он сопроводил свое заявление слайдами, согласно которым ВВП Украины за 11 месяцев 2018 года вырос на 2,8%, объем промышленного производства — на 1, 6 %, химического — 18 %, автомобилестроения — 12, 2 %, капитальные инвестиции увеличились за 8 месяцев на 8%, объем теневой экономики уменьшился на 3% (ее объем Украине достигает 50%). Ничего не говорится в этих слайдах об инфляции, беработице и курсе гривны, хотя это прямые макроэкономические показатели.
Как пишет один из читателей страницы президента в Facebook "есть около 5-10 % украинцев, которые верят этому оптимизму". "Это те, кто в магазины не ходят, по дорогам Украины не ездят, за коммуналку не платят".
Заметим, что в сети привалируют совсем другие цифры и другое настроение — пессимизм. Так, лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации заметил, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза. Он также отметил, что "номинальный рост доходов украинцев не успевает за ростом коммунальных тарифов, цен на продукты питания и лекарства".
В июле 2018 года директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщила, что за пять лет значительно возросло число живущих за чертой бедности украинцев. Экономический кризис, начавшийся на Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%", — сказала она.
Как сказал "Правде.Ру" директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин, "Порошенко говорит то, что надо говорить кандидату на второй президентский срок, ему надо показать, что его правление привело к позитивным результатам".
Однако, по словам эксперта Порошенко "умалчивает, что курс гривны упал с 8 до более чем 28 гривен за доллар. То есть гривна обвалилась в три раза, и это означает, что население ограблено через снижение потребительской стоимости накоплений, а страна — через снижение стоимости национального богатства и потенциала."А ведь Порошенко обещал, что доллар будет стоить 10 гривен, то есть это прямой обман населения", — отметил Олег Соскин.
При этом цены на все товары в валюте поднялись, продолжил эксперт. Литр бензина стоил 10 гривен, сейчас — 30. Кроме того доходы и пенсии не увеличились, был поднят пенсионный стаж, у мужчин — с 25 до 35 лет. То есть надо для минимальной пенсии надо трудиться 35 лет.
"Вырос государственный долг до 78 миллиардов долларов, с учетом последних заимствований. Украина без них не может жить, то есть, это означает, что наша страна — банкрот и без перекредитования в западных структурах не может выплачивать долги", — заметил экономист.
Из других "завоеваний" Порошенко эксперт отметил массовую трудовую эмиграцию — один миллион человек выехали из Украины за 2017 -2018 годы, и ухудшение дорожной инфраструктуры. "С дорогами очень тяжелая ситуация. Новых дорог на запад не строится, хотя Порошенко все время говорит об интеграции с Европой. Эта несчастная дорога Киев-Чоп, это не магистраль, а обычная провинциальная дорога, особенно от Львова до Ужгорода".
Эксперт полагает, что Порошенко не переизберется на второй срок. "Он проигрывает по опросам Тимошенко, Зеленскому, Бойко и Гриценко уже в первом туре", — отметил Олег Соскин.
Читайте по теме: В США призвали избавить экономику Украины от "влияния" России
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Как контрсанкции России развалят Украину
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Новогодние праздники отгремели, и дорогие россияне столкнулись с неприглядной экономической реальностью. Однако впереди россиян ждет "тощий и злой" 2019 год...
Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.
Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта.
Петр Порошенко заявил, что вывел Украину из зоны риска. Почему все же он не переизберется президентом, "Правде.Ру" рассказал украинский эксперт Олег Соскин.