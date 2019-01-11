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Автор Редакция рубрики "Мир"

Прощай "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно, про интеграцию Белоруссии с Россией при нынешнем руководстве в Минске можно забыть, считает эксперт Андрей Суздальцев.

Прощай "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно". 397001.jpeg

Как сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на свои дипломатические источники, Белоруссия сняла ограничение на количество дипломатов США, которым разрешено работать в стране. По мнению официальных лиц США, это является значительным дипломатическим прорывом в отношениях между официальным Минском и Вашингтоном. "Это большой шаг. Это начало оттепели", — сказал газете представитель США.

Издание отмечает, что данное решение было принято после нескольких месяцев возросшего взаимодействия с Беларуссии со стороны администрации Дональда Трампа, а также на фоне ухудшения отношений Беларуси с Кремлем.

И хотя белорусский МИД опровергнул данную информацию, тенденция налицо. Ее выразил 10 января Александр Лукашенко. Он заявил, что если руководство России не компенсирует стране потери от налогового маневра в нефтяной отрасли, то это будет означать "потерю единственного союзника на западном направлении". "Это их выбор. Мы же их заставить не можем", — цитирует белорусского президента его пресс-служба.

Ситуацию для "Правды.Ру комментирует заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев

— Это начало оттепели в отношениях между Западом и Минском?

— Мы этого ждали. В белорусском руководстве нет ни одного пророссийского представителя. Минск использует Россию как сырьевой придаток, так там называют между собой Россию. Белорусы считают, что уход на Запад у Украины не получился, потому что Украина не сохранила Россию в качестве рынка сбыта своей сельхозпродукции и поставщика дешевых энергоносителей. А у белорусов, как они считают, это получится.

Они считают, что Россия обречена, ее задавят санкциями и так далее. Поэтому Лукашенко очень осторожен в отношении признания Абхазии, Южной Осетии, признания вступления Крыма в состав России. Получается, что одна часть Союзного государства у нас признает Крым российским и поддерживает борьбу ополченцев Донбасса, а другая часть поддерживает ВСУ, Украину и, фактически, находится в союзе с Украиной.

— Когда ситуация стала критической?

— Когда декабрьский российско-белорусский марафон закончился провалом. Тогда Лукашенко поставил условие нахождения дальше в союзе с Россией — это покупкароссийской нефти практически по себестоимости. Но Путин не согласился. Понятно, что Минск со страной, которая, как там считают, обречена, интегрироваться не будет, об этом можно забыть. Поэтому Лукашенко обратился к США. Белорусы рассчитывают на то, что мы испугаемся, что вопросы безопасности у нас выйдут на первый план, и мы опять будем заливать Белоруссию дешевой нефтью, газом, а рынок свой предоставим контрабанде и так далее. И рассчитывают они на это не без оснований. За долгие годы нахождения Лукашенко у власти неоднократными такими демаршами добивался своего.

— До сих пор мы были союниками…

Разве он союзник?! Я занимаюсь Белоруссией больше 20-ти лет, и не могу понять, что Белоруссия делает такое уникальное для России. Это невероятная загадка. Когда беседуешь с коллегами, то обычно запускается еще такой аргумент, что мы рискуем потерять Беларуссию. А когда отвечаешь: "Ребята, а вы понимаете, что вы потеряете Россию в ответ?". Они не понимают: "Как? Россия никуда не денется. Россия как дойная корова".

Такой иждивенческий формат союзных отношений, конечно, Россию не устраивает. Нам бы хотелось понять, за что мы платим. За интеграцию Россия-Белоруссия платит только Россия. У белорусской стороны даже подход к выяснению отношений в этом плане вызывает истерику.

Лукашенко не союзник российского государства и народа, он союзник российской нефти, российского газа, кредитов, которые он не собирается отдавать, рынка, технологий. Он заявлял, что не против присоединить Калининград, Смоленск, Псков, даже Брянск, если они уйдут от России, и белорусы в это верят. У меня это вызывает удивление: наши власти, неужели, не понимают, с кем имеют дело?

Какие риски у России в случае перехода оттепели в союз Белоруссии с Западом?

— У России нет никаких рисков. Это риски для самого Лукашенко, который готовится к 6-му президентскому сроку. Но заметьте, Запад использует чисто условные санкции против его тоталитарного режима, и то — иногда. Ни одно посольство не закрылось, ни с кем отношения не были разорваны, потому что Лукашенко всегда проводил антироссийскую политику. Под крики, что мы союзники, что мы танки остановим, он сдавал информацию Украине. Наши военные базы он не разместил, когда необходимо было немножко успокоить Киев. В этом понимании для Запада Лукашенко — уникальное, очень выгодное оружие против Москвы, которое сама Москва и оплачивает.

Сейчас началась натуральная истерика в информационной среде Украины, которая поддержана на Западе. "Москва давит Минск, давит суверенитет, не дает ему газ, нефть". Я сейчас смотрю видеосюжет из Украины. Какая-то мадам под маркой политолога-эксперта заявляет: "Представляете, сейчас поднимут цену на нефть для Белоруссии, так ведь Белоруссия нам поставляет топливо, и у нас поднимется цена. Это же невозможно!". Так возмущается.

— Можно рассчитывать, что прагматизм в наших отношениях с Белоруссией все-таки возобладает?

— Конечно, мы рассчитываем, что там есть здоровые силы, которые поймут, что это государство не выживет без России, что надо быть реальным союзником, а не заниматься политическим мародерством. Нельзя же открыто нас обворовывать. На совещании 10-го числа Лукашенко сказал подчиненным, что, мол, россияне нам не дали компенсацию в этом году за невыполнение по поставкам российской нефти и норм ее переработки, так вы эти 300-400 миллионов, как хотите, но с России снимите. Как снять с России эти деньги? Значит, будут хватать колесный транзит. Начнут грабить, конфисковывать наши транзитные грузы. Это уже было.

При этом на 1 января этого года общая сумма дотаций, которую Белоруссия получила за последние 20 лет (дотации, субсидии, всевозможные преференции) от России, уже составила 126 миллиардов долларов. Представляете, какая сумма! Скажите нашему какому-нибудь региону.

— Четыре мешка картошки, переданные на Новый год Лукашенко Владимиру Путину символичны…

— Это же демонстративное издевательство. Потому что в Белоруссии как это воспринималось? Голодают, типа — подбросил.

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Темы Белоруссия Андрей Суздальцев союзное государство александр лукашенко
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