России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС

Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС. Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о том, что они находятся на грани отказа от интеграции с ней. Однако, возможно, Москва накапливает критическую массу для пересмотра союзнических обязательств с Арменией, Казахстаном и Белоруссией, что совсем не плохо и даже выгодно России.

Казахстан объявил США стратегическим партнером

На фоне резкого обострения отношений России с Западом и его консолидированной позиции настроение союзников России по ЕАЭС и ОДКБ выглядит, если не хамским, то предательским. Так, Казахстан отказался поддержать в СБ ООН российскую резолюцию, осуждающую агрессию США против Сирии. Астана также в демонстративной форме (несмотря на просьбу главы МИД РФ Сергея Лаврова) сохранила безвизовый режим с США и этим поставила под угрозу безопасность России. И совсем уже поразительно прозвучало объявление США стратегическим партнером.

Об этом заявил в среду, 25 апреля, глава МИД Казахстана Кайрат Абрахманов, комментируя подписание договора о предоставлении США права заходить в каспийские порты Актау и Курык. Не скрывается и мотив действий: для того чтобы американцы в обход России могли поставлять грузы в Афганистан. Кроме того, Астана продлила с НАТО договор "Партнерство во имя мира", по которому получает военную технику и отправляет своих офицеров в американские военно-учебные заведения. Кроме того, в рамках проекта ежегодно проходят совместные учения "Степной орел", для которых под Алма-Атой оборудован полигон "Илийский". Причем Россию туда не приглашают даже наблюдателем.

Армения получила от США инструмент по суверенизации

Армения, как оказалось, тоже давно идет по пути стратегического партнерства с Западом, правда предпочитая об этом молчать. При подавшем во вторник, 24 апреля, в отставку Серже Саргсяне был подписан Стамбульский договор, который ввел ювенальную юстицию, разрешил гей-парады и отменил национальные приоритеты Армении. В прошлом году Ереван подписал "Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом", что обеспечило ему закрытие атомных АЭС. Рост торгового оборота Армении с США в 2017 году втрое превзошел рост торговли с Россией (68,2 процента на 26 процентов).

Первым, к кому побежал за советом и. о. премьера Карен Карапетян, был посол США в Армении Ричард Миллз. Это он сказал, что его страна хотела бы наделить Армению "инструментами, которые позволят ей принимать суверенные решения". США хотят "быть уверенными, что Армения не подвергнется давлению со стороны других с целью следования тому пути, по которому Армения идти не желает", сказал посол в интервью радио "Свобода".

Суверенизацию Армении, как теперь выясняется, американцы решить радикально — заменой руководства на еще более прозападное, в лице лидера оппозиции Никола Пашиняна. Став премьером, он выведет Армению из ЕАЭС, ОДКБ, выдавит российскую военную базу из Гюмри и позволит продолжить американские инвестиции в энергетический сектор страны. Вспомним, что в 2015 году Армения продала свой самый ценный актив — комплекс Воротанских ГЭС американской ContourGlobal(США). Заметим также, что Армения тоже работает с НАТО по программе индивидуального сотрудничества, участвует в их учениях и саммитах.

Белоруссия хамит, чтобы США признали ее своею в доску

Что касается Белоруссии, то Россия вложила за годы после распада СССР в эту страну около 100 миллиардов долларов — напрямую и через скидки и преференции в сырьевом секторе (в два раза больше, чем в Украину). Тем не менее, президент Александр Лукашенко каждый раз предъявляет претензии к Москве, что белорусские товары зажимают на ранке ЕАЭС и что цена на нефть и газ слишком высока для такого наиглавнейшего союзника, как он. Но какой же он союзник, если хочет стать полезным для западных "друзей и партнеров".

Вместо поддержки позиции России Лукашенко сравнил недавнее жесткое противостояние России и США в Сирии с боем "петухов". "Что вы там, как петухи, ходите по этой территории один перед другим, демонстрируете свою мощь и силу, тренируете там армию или еще что-то. И нам рассказывают, какая бедная Сирия и как вы помогаете ей там", — сказал Лукашенко. Если это не оскорбление Путина, то что это?

Более того, когда началось "расследование" дела Скрипалей, министр иностранных дел Владимир Макей 27-28 марта совершил визит в Лондон, где провел переговоры с экспертными организациями, готовящими рекомендации по противодействию России, сообщило агентство Regnum со ссылкой на свои источники. А ведь логичной была бы высылка британских и американских дипломатов из Минска.

Понятно, что все эти "союзники" России, что-то ждут от Запада, прежде всего денег. Армения также рассчитывает на решение Карабахской проблемы. Но не понимает, что будет раздавлена Азербайджаном и Турцией, как только из Армении уйдет Россия. Белоруссия рассчитывает на снятие статуса диктаторского режима, принятие в Совет Европы и отмену санкций. Казахстан очень хочет представлять на Западе интересы Центральной Азии со всеми вытекающими преференциями. Это просто отлично. Но при чем здесь Россия, которая ведет с Западом гибридную войну?

Пусть девки на выданьи сходят замуж

Ей не нужны союзники, которые могут предать в трудный момент, а он как раз такой сейчас и есть. Надо понять, что жители Дальнего Востока или центральных районов Нечерноземья намного больше заслужили миллиардных вложений, дешевого газа и бензина. К потере базы в Гюмри надо отнестись спокойно. В конце концов, есть предложение Судана, есть Сирия, можно поискать еще союзников в Африке и на Ближнем Востоке для размещения баз. Кроме того, чем подводная лодка не база, тем более практически неуязвимая? Методы ведения войн изменились, совсем не обязательно обкладываться "фортами" для завоевания "индейцев", как до сих пор делают США. Причем известно, что этой тактикой они ничего не добились в Афганистане, Ираке и Сирии.

Надо дать возможность "девкам на выданье" сходить замуж за Запад. Возможно, понравится. Но, как мы видим по Грузии, Украине, Молдавии, от заключения договоров с ЕС жизнь населения не стала лучше, обогатилась лишь прослойка олигархов. Мы также видим, как превращаются в фарс провокации Запада, а над фарсом смеются. И в этом спасение России. Нам надо терпеть и строить сильную экономику, тогда "вышедшие замуж" попросятся домой, как написали бы западные журналисты, "назад, к матери России". Она их примет, но совсем на других условиях.

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