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Почему Швеция идет на самоубийство

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В Швеции возможно все, за исключением инакомыслия — несогласия с вездесущим социальным посланием, которое говорит своим гражданам о том, что они должны терпимо относиться к каждой новой культурной причуде — от внедрения микрочипов под кожу до рассказов о трансгендерах для четырехлетних детей.

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Теракт в Стокгольме. Фото: REX/Shutterstock

Тысячам шведов уже вшили под кожу крошечные микрочипы. Их обычно внедряют в левую руку, что позволяет людям не испытывать неудобств в повседневной жизни, таких как поиск и использование кредитных карт, паспорта, ключей, сообщает ZeroHedge. Основная часть личной информации может храниться на чипе, который размером не больше рисового зерна.

Правительство, корпорации или другие могущественные организации могут взломать эти устройства без особого труда, но эта возможность не обсуждается в шведском обществе практически вообще.

Объем данных, который может храниться на таком чипе, в настоящее время ограничен, но новые технологии, как правило, имеют скромное начало. В дальнейшем, они оказывают огромное влияние на жизнь людей. Современный мобильный телефон — ярчайший тому пример. Смартфоны, что в переводе означает "умные телефоны", буквально завоевали социальную и культурную сферу жизни. Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт предсказывал, что следующим шагом может стать "исчезновение интернета".

"Будет так много IP-адресов… так много устройств, сенсоров, вещей, которые вы носите, с которыми взаимодействуете, что вы даже не будете ощущать всего этого", — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2015 году.

Швеция очень долго не была вовлечена ни в какие крупные войны, и страна добровольно вызвалась сыграть роль подопытного кролика для тестирования новых технологий, которые, как многие считают, будут означать полное порабощение человечества "системой".

Культурные эксперименты Швеции не заканчиваются на микрочипах. В сфере человеческого поведения и сексуальности шведы решили разрушить давние барьеры между обычными людьми и теми, кто считает себя трансгендерами.

Трансгендерность подразумевает, что пол человека основан на искусственно созданной "социальной модели" и что его можно поменять, если на то есть желание человека. По большей части, этот феномен был раздут СМИ до масштабов, граничащих с массовой истерией. Об этом никто вообще не слышал и не говорил лет десять назад, не говоря уже о ранних периодах в истории человечества. Это явление вытянули из ничего и внедрили в массовое сознание, и отрицание сего в наши дни уже считается чем-то неприличным. Это говорит о том, что массы с легкостью верят всему, что им рассказывают, если это рассказывать достаточно долго и упорно.

Швеция довела себя до крайности в этом отношении. В современной Швеции широко распространена практика, при которой взрослые рассказывают детям детсадовского возраста о том, кто такие трансгендеры. Более того, детям говорят, что они сами вправе выбрать свой пол в будущем. Иными словами, детям внушают, что они существа "нейтрального пола", а не мальчики и девочки. В довершение ко всему стоит отметить, что шведы обращаются друг к другу, используя местоимение нейтрального рода "hen" уже с 2015 года.

В шведских школах дети читают так называемые "прогрессивные" книги, например "Hästen & Husse", в которой рассказывается история мужчины, который одевается как женщина. У него есть друг лошадь, которая, по-видимому, находится в еще большем замешательстве о том, к какому виду она принадлежит, потому что в книге лошадь думает, что она собака.

Ввиду присутствия такого безумия практически повсюду не удивительно, что выхолощенное население Швеции легко и просто позволило своему правительству распахнуть двери незаконным мигрантам из Ближнего Востока и Африки, многие из которых были вынуждены покинуть свои родные земли из-за конфликтов, в которых участвует НАТО. В результате, медикам и пожарным иногда требуется сопровождение полиции, чтобы зайти в "опасные районы", особенно это касается третьего по величине города Швеции Мальмё.

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Темы шведы Швеция интернет смартфон микрочип технологии трансгендер
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