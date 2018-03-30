Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Мир » Азия
Южная Азия Ближний Восток Дальний Восток Центр. Азия
Автор Харун Яхья

"Другим наука": куда заводит дружба с "англичанкой"

Мир » Азия » Ближний Восток

Турки и греки столетиями проживали бок о бок на одних и тех же землях. Эти народы смешивались, привязывались друг к другу, их жизни переплетались в культуре и истории. Естественным результатом этого длительного сосуществования должны были стать тесная связь, братство и дружба, и этому есть примеры во всем мире. Для Турции и Греции, однако же, обстоятельства складывались противоположным образом.

Более глубокий анализ отношений между двумя народами показывает, что причины такого странного исторического поворота крылись в действиях определенных сил, которые не рассматривали развитие дружбы и сплоченности в качестве своих интересов и планов. Эти силы готовы на все, чтобы не допустить никакой возможности возникновения турецко-греческой дружбы, и такая работа для них давно стала обыденным делом. На протяжении многих лет эти силы сеяли семена раздора между двумя странами, разжигали искусственно созданные кризисные и конфликтные ситуации и даже сумели довести эти две страны до состояния войны по причинам, лишенным всякого здравого смысла.

Во время Первой мировой войны замыслы этих тайных обществ стали более заметными, поскольку они считали, что союз между Турцией и Грецией будет опасен для их планов по эксплуатации Ближнего Востока. Более того, титул халифата, сохранившийся за Османской империей, не давал покоя Великобритании, которая имела своей целью господство на Ближнем Востоке и в исламских странах с точки зрения использования их природных ресурсов и нефтяных запасов. 

Как только Первая мировая война подошла к концу, Великобритания оккупировала Стамбул, но не начала прямую борьбу против османов и не стала распространять оккупацию на Анатолию. Англичане работали чужими руками, потому что хорошо понимали, что прямое вмешательство в этом отношении приведет к физическим и моральным издержкам. 

Разделяя части Анатолии между французами, итальянцами и армянами, Британия использовала Грецию, чтобы занять Западную Анатолию, раздавая ради этой цели различные обещания. 

В то время Греция полагалась на заверения англичан о поддержке и вторглась в Измир под уговорами Британии, продвинувшись дальше в Айдын и Бурсу. Тем не менее, Греция никогда не получала необходимой поддержки от британцев. Вместо этого Греция осталась один на один с Османской армией, которая в течение последних 20 лет вела войны в других странах. Греки неизбежно понесли большие потери и были вынуждены отступить от турецких земель после серьезного поражения. 

Это был не единственный случай, когда Великобритания вела двойную игру против Греции. На переговорах во время Лозаннской конференции, которые были проведены после кульминации турецкой войны за независимость, Британия была в числе победителей, но Греция несмотря на то, что она была союзником Британии, оказалась среди проигравших. Действительно, премьер-министр Греции того времени Венизелос не мог сдержать своего удивления по поводу такого поворота событий и спросил: "Почему Британия сидит среди победителей, а я среди проигравших несмотря на то, что я союзник Британии?.." Венизелос, сам того не ведая, на самом деле обобщил неизбежную судьбу всех тех, кто верил пустым обещаниям Великобритании на протяжении столетий. 

Великобритания проводила политику раздора между Турцией и Грецией открытыми или тайными методами на протяжении многих лет. В период оккупации Османских земель после Первой мировой войны главной движущей силой процесса была, без сомнения, Великобритания. Греция была одной из многих стран, которые были вовлечены в конфликт ради служения британским интересам. 

Как ни странно, после успешного освобождения Турции от оккупации и создания нового турецкого государства был придуман мнимый сценарий, в котором Великобритания выглядела хорошим другом Турции, а Греция — злейшим врагом. Этот уродливый сценарий основывался на довольно сложных методах пропаганды, провокаций, а также дезинформации. Все это постепенно вбивало клин в отношения между двумя странами. Турции и Греции не разрешалось развивать дружбу, альянс и сотрудничество, что, безусловно, принесло бы пользу обеим странам. Этот альянс, который мог бы помочь в становлении мира, стабильности и благосостояния в регионе, так и не был воплощен в жизнь. 

Кардакский кризис, который время от времени вызывает напряженность между двумя странами, стал одной из искусственных причин, которые использовались для подавления турецко-греческой дружбы. Кризис разразился, когда турецкий корабль сел на мель у маленького острова Кардак в Эгейском море в 1996 году. Кризис обострился после спора, возникшего между греческими и турецкими спасательными бригадами, и страны оказались на грани войны. США и НАТО вмешались и помогли разрешить кризис. 

Двадцать два года спустя, 28 января 2018 года,  напряженность между Турцией и Грецией из-за островов Кардак вновь вспыхнула. Турецкая береговая охрана предотвратила попытку министра обороны Греции Камменоса приблизиться к Кардаку, когда он хотел бросить на остров венок. После предупреждения греческая делегация покинула турецкие воды, чтобы кризис не получил дальнейшее развитие. 

Конечно же, даже небольшие островки могут стать причиной для того, чтобы столкнуть армии двух стран и чтобы сторонники силовых методов стали выкрикивать воинственные лозунги. Очевидно, что ни Турция, ни Греция ничего не выиграют от таких искусственно раскрученных конфликтов. Напротив, такое развитие ситуации может принести странам только ущерб и ничего больше. И, опять же, единственной стороной, которая выиграет от всего этого, будет тайное общество, которое считает, что альянс в регионе не соответствует его интересам. 

Подобные заговоры были придуманы и в отношении турецко-российского альянса, однако в результате разумного подхода обоих лидеров к проблеме план был сорван и сторонам даже удалось добиться противоположных результатов. 

Крайне важно, чтобы Турция и Греция действовали с осторожностью и сохраняли здравое мышление, чтобы не дать враждебным планам реализоваться. Необходимо идентифицировать и отбросить прочь все провокационные элементы, которые проникли в администрацию, бюрократию и средства массовой информации в обеих странах. Это станет важным первым шагом на пути к альянсу. 

Также очень важно, чтобы обе страны придерживались взаимоуважительной, благонамеренной и разумной политики противодействия провокациям, призванным остановить развитие дружеских отношений между Турцией и Грецией. В этом контексте визит президента Эрдогана в Грецию в 2017 году, который стал первым визитом турецкого президента в страну за 65 лет, можно считать очень позитивным началом для дальнейшего улучшения отношений.

Альянс, дружба и сотрудничество в различных областях, несомненно, станут серьезным препятствием для тех сил, которые хотят, чтобы Турция и Греция оставались врагами. Крайне важно, чтобы страны игнорировали провокации и сосредоточились на сближении. Турция и Греция очень похожи друг на друга своими традициями, обычаями и укладом жизни. На протяжении веков они сосуществовали, и они до сих пор остаются соседями.

Раздор, приходящий в то время, когда требуется сотрудничество, нанесет только ущерб как странам по отдельности, так и региону в целом. Это особенно важно и сейчас, когда мир содрогается от войн и экономических кризисов. Стороны должны сделать все от них зависящее, чтобы восстановить 500-летнюю дружбу.

Читайте также:

Почему турецкий народ поддерживает Эрдогана?

Мир в Сирии: сбудутся ли "сочинские" планы?

Путь к миру лежит через религиозную дипломатию


Турция и Греция на грани войны?
Темы Турция греция великобритания
Актуальная аналитика
Криптобиржи
NEO: анализ и дальнейший взгляд на смарт-экономику
Практика
"Где был Бог?!" Церковь и кемеровский пожар
Аналитика
Криптовойна: Китай разработает свою криптовалюту
Читательский топ
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Британия решилась санкционировать госдолг России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
Сейчас читают
Турция выходит из НАТО в Красное море
Ближний Восток
Турция выходит из НАТО в Красное море Видео 
Дело Скрипаля: Россия угодит Западу, только если ляжет и умрет
Мир
Дело Скрипаля: Россия угодит Западу, только если ляжет и умрет Видео 
Обмен укусами: экономику РФ проверяют "идеальным штормом"
Финансы
Обмен укусами: экономику РФ проверяют "идеальным штормом" Видео 
Три ошибки коммунистов: почему выборы могли пройти иначе
Выборы
Три ошибки коммунистов: почему выборы могли пройти иначе Видео 
Христианство проявило свое истинное лицо
Открытия
Христианство проявило свое истинное лицо Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким

Западные СМИ отмечают, что после атаки в Солсбери началась настоящая холодная война.

Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Британия решилась санкционировать госдолг России
Экономика
Британия решилась санкционировать госдолг России
Мир
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Экономика
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Мир
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким

Западные СМИ отмечают, что после атаки в Солсбери началась настоящая холодная война.

Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Мир
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Экономика
Британия решилась санкционировать госдолг России
Экономика
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Политика
Боевое крещение: российский танк выдержал удар американской ракеты

В Сирии из американской гаубицы произвели выстрел в российский Т-90.

Боевое крещение: российский танк выдержал удар американской ракеты
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Спорт
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Силовые структуры
Последний довод России: почему Запад опять вспомнил о "Мертвой руке"
Мир
Американцы сочли "бумагой" российские Су-35 и МиГ-35
Юрий Кондратьев "Где был Бог?!" Церковь и кемеровский пожар Юрий Кондратьев Харун Яхья "Другим наука": куда заводит дружба с "англичанкой" Харун Яхья Любовь Степушова Олигархи трепещите: Навальный вас сдал Любовь Степушова
Комментарии
СМИ: в Вашингтоне решили игнорировать посла России
СМИ: в Вашингтоне решили игнорировать посла России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
В школах США запретили разводы и динозавров
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
В Волгограде к Дню Победы поставят памятник офицеру вермахта
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Британия решилась санкционировать госдолг России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Как нелепая Тереза Мэй Евросоюз укрепила
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
Украина переходит с кирилиці на latinicu
Украина переходит с кирилиці на latinicu
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался