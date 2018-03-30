"Другим наука": куда заводит дружба с "англичанкой"

Турки и греки столетиями проживали бок о бок на одних и тех же землях. Эти народы смешивались, привязывались друг к другу, их жизни переплетались в культуре и истории. Естественным результатом этого длительного сосуществования должны были стать тесная связь, братство и дружба, и этому есть примеры во всем мире. Для Турции и Греции, однако же, обстоятельства складывались противоположным образом.

Более глубокий анализ отношений между двумя народами показывает, что причины такого странного исторического поворота крылись в действиях определенных сил, которые не рассматривали развитие дружбы и сплоченности в качестве своих интересов и планов. Эти силы готовы на все, чтобы не допустить никакой возможности возникновения турецко-греческой дружбы, и такая работа для них давно стала обыденным делом. На протяжении многих лет эти силы сеяли семена раздора между двумя странами, разжигали искусственно созданные кризисные и конфликтные ситуации и даже сумели довести эти две страны до состояния войны по причинам, лишенным всякого здравого смысла.

Во время Первой мировой войны замыслы этих тайных обществ стали более заметными, поскольку они считали, что союз между Турцией и Грецией будет опасен для их планов по эксплуатации Ближнего Востока. Более того, титул халифата, сохранившийся за Османской империей, не давал покоя Великобритании, которая имела своей целью господство на Ближнем Востоке и в исламских странах с точки зрения использования их природных ресурсов и нефтяных запасов.

Как только Первая мировая война подошла к концу, Великобритания оккупировала Стамбул, но не начала прямую борьбу против османов и не стала распространять оккупацию на Анатолию. Англичане работали чужими руками, потому что хорошо понимали, что прямое вмешательство в этом отношении приведет к физическим и моральным издержкам.

Разделяя части Анатолии между французами, итальянцами и армянами, Британия использовала Грецию, чтобы занять Западную Анатолию, раздавая ради этой цели различные обещания.

В то время Греция полагалась на заверения англичан о поддержке и вторглась в Измир под уговорами Британии, продвинувшись дальше в Айдын и Бурсу. Тем не менее, Греция никогда не получала необходимой поддержки от британцев. Вместо этого Греция осталась один на один с Османской армией, которая в течение последних 20 лет вела войны в других странах. Греки неизбежно понесли большие потери и были вынуждены отступить от турецких земель после серьезного поражения.

Это был не единственный случай, когда Великобритания вела двойную игру против Греции. На переговорах во время Лозаннской конференции, которые были проведены после кульминации турецкой войны за независимость, Британия была в числе победителей, но Греция несмотря на то, что она была союзником Британии, оказалась среди проигравших. Действительно, премьер-министр Греции того времени Венизелос не мог сдержать своего удивления по поводу такого поворота событий и спросил: "Почему Британия сидит среди победителей, а я среди проигравших несмотря на то, что я союзник Британии?.." Венизелос, сам того не ведая, на самом деле обобщил неизбежную судьбу всех тех, кто верил пустым обещаниям Великобритании на протяжении столетий.

Великобритания проводила политику раздора между Турцией и Грецией открытыми или тайными методами на протяжении многих лет. В период оккупации Османских земель после Первой мировой войны главной движущей силой процесса была, без сомнения, Великобритания. Греция была одной из многих стран, которые были вовлечены в конфликт ради служения британским интересам.

Как ни странно, после успешного освобождения Турции от оккупации и создания нового турецкого государства был придуман мнимый сценарий, в котором Великобритания выглядела хорошим другом Турции, а Греция — злейшим врагом. Этот уродливый сценарий основывался на довольно сложных методах пропаганды, провокаций, а также дезинформации. Все это постепенно вбивало клин в отношения между двумя странами. Турции и Греции не разрешалось развивать дружбу, альянс и сотрудничество, что, безусловно, принесло бы пользу обеим странам. Этот альянс, который мог бы помочь в становлении мира, стабильности и благосостояния в регионе, так и не был воплощен в жизнь.

Кардакский кризис, который время от времени вызывает напряженность между двумя странами, стал одной из искусственных причин, которые использовались для подавления турецко-греческой дружбы. Кризис разразился, когда турецкий корабль сел на мель у маленького острова Кардак в Эгейском море в 1996 году. Кризис обострился после спора, возникшего между греческими и турецкими спасательными бригадами, и страны оказались на грани войны. США и НАТО вмешались и помогли разрешить кризис.

Двадцать два года спустя, 28 января 2018 года, напряженность между Турцией и Грецией из-за островов Кардак вновь вспыхнула. Турецкая береговая охрана предотвратила попытку министра обороны Греции Камменоса приблизиться к Кардаку, когда он хотел бросить на остров венок. После предупреждения греческая делегация покинула турецкие воды, чтобы кризис не получил дальнейшее развитие.

Конечно же, даже небольшие островки могут стать причиной для того, чтобы столкнуть армии двух стран и чтобы сторонники силовых методов стали выкрикивать воинственные лозунги. Очевидно, что ни Турция, ни Греция ничего не выиграют от таких искусственно раскрученных конфликтов. Напротив, такое развитие ситуации может принести странам только ущерб и ничего больше. И, опять же, единственной стороной, которая выиграет от всего этого, будет тайное общество, которое считает, что альянс в регионе не соответствует его интересам.

Подобные заговоры были придуманы и в отношении турецко-российского альянса, однако в результате разумного подхода обоих лидеров к проблеме план был сорван и сторонам даже удалось добиться противоположных результатов.

Крайне важно, чтобы Турция и Греция действовали с осторожностью и сохраняли здравое мышление, чтобы не дать враждебным планам реализоваться. Необходимо идентифицировать и отбросить прочь все провокационные элементы, которые проникли в администрацию, бюрократию и средства массовой информации в обеих странах. Это станет важным первым шагом на пути к альянсу.

Также очень важно, чтобы обе страны придерживались взаимоуважительной, благонамеренной и разумной политики противодействия провокациям, призванным остановить развитие дружеских отношений между Турцией и Грецией. В этом контексте визит президента Эрдогана в Грецию в 2017 году, который стал первым визитом турецкого президента в страну за 65 лет, можно считать очень позитивным началом для дальнейшего улучшения отношений.

Альянс, дружба и сотрудничество в различных областях, несомненно, станут серьезным препятствием для тех сил, которые хотят, чтобы Турция и Греция оставались врагами. Крайне важно, чтобы страны игнорировали провокации и сосредоточились на сближении. Турция и Греция очень похожи друг на друга своими традициями, обычаями и укладом жизни. На протяжении веков они сосуществовали, и они до сих пор остаются соседями.

Раздор, приходящий в то время, когда требуется сотрудничество, нанесет только ущерб как странам по отдельности, так и региону в целом. Это особенно важно и сейчас, когда мир содрогается от войн и экономических кризисов. Стороны должны сделать все от них зависящее, чтобы восстановить 500-летнюю дружбу.

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