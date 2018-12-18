Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов

Речь китайского лидера Си Цзиньпина на мероприятии, посвященном 40-й годовщине реформ, которые начались в Китае во времена Дэна Сяопиня, ожидали очень многие. Предполагалось, что президент Китая будет говорить о потенциале новых реформ в стране, которые приведут к еще большему экономическому росту и откроют еще больше возможностей для развития.

Вместо этого Си Цзиньпин не предложил ничего из вышеперечисленного, а представил пропагандистский дискурс о вкладе Коммунистической партии в развитие современного Китая. Одним из основных моментов в речи китайского президента было упоминание 1978 года, который стал переломным моментом в истории страны. Си Цзиньпин также сказал и о том, что "стабильность Китая сделала его одним из самых безопасных стран в мире".

Экономика Китая прирастала в среднем на 9,5 процента за последние сорок лет. Тем не менее президент Китая заявил в своей речи, что страна "может столкнуться с невообразимыми трудностями в будущем".

В целом же, в речи президента доминировал тезис о роли партии в развитии современного Китая. Именно партия, заметил Си Цзиньпин, доказала "жизнеспособность научного социализма".

В речи китайского лидера не было никакого конкретного упоминания ни о напряженности в торговых отношениях с США, ни о перспективах роста на 2019 год — были только некоторые намеки.

"Никто не может диктовать китайскому народу, что делать, а что не делать", — заявил он.

Си Цзиньпин сравнил нынешнюю стадию развития Китая с плаванием по течению в реке и с восхождением на гору. "Нет пути назад", — заявил он.

Говоря о реформах, китайский лидер отметил: "Дороги реформ и открытий становятся все более крутыми, но мы должны идти вперед с уверенностью и приверженностью нашему курсу".

Что касается глобализации, Си Цзиньпин упомянул "новую форму международных отношений" и заявил, что необходимо уважать различные модели развития и исключить любые формы "запугивания".

Китай "никогда не будет стремиться к гегемонии", говорит Си Цзиньпин. "Мы будем решительно вести неравный и тяжелый бой, мы будем бороться за то, чтобы предотвратить и смягчить основные риски, вывести людей из нищеты, а также контролировать загрязнение окружающей среды".

В заключение своей речи Си Цзиньпин заявил, что Китай встает на ноги, становится сильнее и богаче.

"Нет такого учебника, который мог бы научить золотому правилу жизни, и нет такого учителя, который мог бы распоряжаться китайским народом", — сказал Си Цзиньпин в Большом народном зале Пекина.

Речь президента Китая не впечатлила, а скорее разочаровала инвесторов, поскольку Си Цзиньпин не представил никаких новых инициатив. Курс юаня слегка провис, котировки акций компаний также устремились вниз.

Источник фото: kremlin.ru

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