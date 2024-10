Лула не любит гринго, Путину нечего опасаться в Бразилии

В мире с интересом ждут решения Путина о поездке в Бразилию на саммит G-20

Присутствие Владимира Путина в Бразилии на саммите G-20 полностью дискредитирует ордер МУС на его арест, санкции и покончит с разговорами об изоляции РФ.

Фото: 10.04.2023 - Reunião ministerial dos 100 dias de governo by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil, CC BY 0.0

Интрига закручивается

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков не исключил сегодня, что Владимир Путин поедет в Бразилию на ноябрьский саммит G-20.

Сам президент РФ заявил на пресс-конференции 5 июня, что его участие во встрече будет зависеть от "ситуации в стране, нашей ситуации на украинском направлении и глобальной ситуации в целом". Учтём, что выборы в США пройдут 5 ноября, а саммит — 16-17 ноября.

Бразилия — член Римского статута, учредившего Международный уголовный суд ООН (МУС). Как и Монголия, где Путин уже побывал месяц назад. Этот визит вызвал ажиотаж, потому что Улан-Батор не исполнил ордер МУС на арест российского лидера. Вместо этого его встретили почётным караулом и грандиозным приемом на площади Чингисхана в центре столицы, украшенной флагами обеих стран.

Конечно, двусторонняя встреча — это не встреча, где будет много врагов. Однако президент может поехать. На решение, вероятно, повлияет саммит БРИКС в Казани, который пройдёт в конце октября.

Ожидается, что будет подписана резолюция о несогласии БРИКС с антироссийскими санкциями Запада, и это будет основанием опереться на Бразилию. Тем более, что её президент Жозе Инасио Лула да Сильва не любит американцев.

Известна его фраза, что ни один "гринго не должен совать свой нос туда, куда ему не следует".

G-20 — перспективное для России объединение. Надо ехать

Поездка в Бразилию будет иметь огромный политический смысл: она полностью дискредитирует ордер МУС, санкции и покончит с разговорами о необходимости изоляции РФ.

Кроме того, она подчеркнёт значение G-20. С точки зрения Путина, это то экономическое объединение, в котором Россия должна участвовать. Неизбежно у российского лидера будут встречи с руководителями дружественных и нейтральных стран, что тоже в нынешней ситуации идёт в плюс России — это нужно для решения многих вопросов, которые возникают по взаимодействию с этими странами.

Что же касается представителей "коллективного Запада", то интересно будет посмотреть, кто откажется от встречи с Путиным, а кто согласится. Почему бы не президент Франции Эмманюэль Макрон, который недавно заявил, что с Россией надо налаживать отношения.

Юридическое обоснование отказа Бразилии выполнять ордер МУС

Бразилия уже отослала в ООН юридическое обоснование отказа от выполнения ордера.

В документе, направленном в комиссию международного права ООН в ноябре 2023 года, Бразилиа утверждает, что страны, не подписавшие Римский статут (Россия вышла из него), не должны страдать от последствий решения, вынесенного его судом.

Согласно документу, опубликованному газетой Folha de S. Paulo позиция Бразилии заключается в том, что иммунитет глав государств от "иностранных уголовных судов" "имеет решающее значение для гарантии адекватного выполнения ими своих функций, особенно когда они не защищены существующими многосторонними конвенциями".

"Такой иммунитет необходим для содействия мирному разрешению международных споров и дружественных отношений между государствами, включая возможность разрешения властям участвовать в дипломатических конференциях и миссиях в зарубежных странах", — говорится в документе.

Иммунитет в таких ситуациях "способствует стабильности международных отношений, поскольку предотвращает произвольное и политически мотивированное осуществление уголовной юрисдикции против государственных органов".

Уточнения

Больша́я двадца́тка (также G20, G-20, Группа двадцати; официально — англ. The Group of Twenty, major advanced and emerging economies) — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

В совокупности G20 представляет 85 % мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира. Группа включает 19 крупнейших национальных экономик, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективных участников:

Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета. Кроме того, обычно на встречах G20 присутствуют представители различных международных организаций, среди которых Совет по финансовой стабильности, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Африканский Союз, АСЕАН, Организация Объединённых Наций и Всемирный банк.

G20 была создана в ответ на азиатский финансовый кризис конца 1990-х и растущее сознание того, что страны с развивающейся рыночной экономикой не были адекватно представлены в мировых экономических обсуждениях и принятии решений. Переход от «большой семёрки» к формату G20 был ускорен из опасения катастрофы глобальной экономики в общемировой экономический кризис 2008 года. До 2008 года группа не проводила саммитов на высшем уровне, её основной формой деятельности были ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центробанков. На сегодняшний день саммиты G20 являются глобальным форумом для сотрудничества и консультаций по вопросам, относящимся к международной финансово-экономической системе.



Луи́с Ина́сиу Лу́ла да Си́лва (порт. Luiz Inácio Lula da Silva [luˈiz iˈnasiu ˈlulɐ da ˈsiwvɐ]; род. 27 октября 1945, Каэтес, Пернамбуку) — бразильский государственный деятель и политик, 35-й (2003—2011) и 39-й (с 2023) президент Бразилии.

Более известен по прозвищу «Лула», которое является уменьшительной формой от имени Луис. Он официально добавил себе это имя, чтобы иметь возможность участвовать под ним в выборах.

Соучредитель и почётный председатель социалистической Партии трудящихся. Шесть раз участвовал в президентских выборах. Первые три раза (в 1989, 1994 и 1998 годах) проиграл. Был избран в 2002 и переизбран в 2006 году, вновь избран в 2022 году.

В 2010 году журнал «Тайм» назвал Лулу «самым влиятельным человеком мира».

12 июля 2017 года, по делу о коррупции и отмывании денег, приговорён к 9,5 годам тюрьмы. В ноябре 2019 года вышел на свободу. В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.



Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории). Будучи пятой среди стран мира по площади и седьмой по численности населения (с более чем 218 млн жителей), Бразилия является крупнейшей страной Южной Америки и Латинской Америки как по территории, так и по численности населения. Единственная португалоязычная страна во всей Америке, а также крупнейшая лузофонная страна на планете.

Столица — город Бразилиа. Другой вариант названия города — Бразилия — совпадает с русским произношением наименования страны.

Бразилия была колонией Португалии с момента высадки Педру Алвариша Кабрала на берегу Южной Америки 22 апреля 1500 года и до объявления независимости 7 сентября 1822 года в виде Бразильской империи. 15 ноября 1889 года Бразилия стала республикой. Действующая конституция определяет Бразилию как федеративную республику, являющуюся союзом Федерального округа, 26 штатов и 5564 муниципалитетов.

Бразилия имеет девятую по величине номинального ВВП экономику в мире и седьмую по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Экономические реформы принесли стране международное признание. Бразилия состоит в таких международных организациях, как ООН, G20, ВТО и МЕРКОСУР, а также является одной из стран БРИКС.

Значительное влияние на культуру страны оказала Португалия, бывшая метрополия. Официальным и практически единственным разговорным языком страны является португальский. По вероисповеданию большинство бразильцев являются католиками, что делает Бразилию страной с самым многочисленным католическим населением в мире.

Денежная единица — бразильский реал.