Президент Бразилии Лула Да Силва объяснил, что Владимир Путин получит приглашение на саммите G20, однако он напомнил об опасности, которая грозит лидеру РФ.
Глава Баразилии отметил, что президент России будет приглашён на встречу "большой двадцатки", но призвал Путина оценить последствия визита в Бразилию, где в 2024 году пройдёт саммит G20.
Лула Да Силва напомнил, что его страна подчиняется решению МУС, который выдал ордер на арест Путина.
"Если Путин приедет на встречу G20 в Бразилию, он знает, что может произойти", — заявил глава Бразилии в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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