Президент Бразилии заявил, что пригласит Путина на саммит G20: "Он знает, что может произойти"

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Президент Бразилии Лула Да Силва объяснил, что Владимир Путин получит приглашение на саммите G20, однако он напомнил об опасности, которая грозит лидеру РФ.

Фото: kremlin.ru

Глава Баразилии отметил, что президент России будет приглашён на встречу "большой двадцатки", но призвал Путина оценить последствия визита в Бразилию, где в 2024 году пройдёт саммит G20.

Лула Да Силва напомнил, что его страна подчиняется решению МУС, который выдал ордер на арест Путина.